|Навоийским облхокимом Узбекистана стал "налоговик" Нормат Турсунов
14:23 08.11.2021
И. о. хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов
Кабул Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области. И. о. хокима региона назначен Нормат Турсунов, с 2018 года возглавлявший Государственное налоговое управление Ташкента.
Сегодня, 15:33 Политика
Кабул Бекназарович Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Кабул Турсунов возглавлял регион с декабря 2016 года. В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиеев объявил выговор Кабулу Турсунову за нерешенные проблемы предпринимателей.
Как уточнили в областном хокимияте, он покинул должность главы региона по собственному желанию из-за необходимости прохождения лечения.
Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Тулкунович Турсунов. Ранее, с 2018 года, он работал начальником Государственного налогового управления Ташкента.
Нормат Турсунов начал работать в системе органов налоговой службы в 1994 году государственным налоговым инспектором в Акмаль-Икрамовском (ныне Учтепинский) районе Ташкента. В 2010-2017 годах был заместителем, затем первым заместителем председателя ГНУ Джизакской области и начальником ГНУ Навоийской области.