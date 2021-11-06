Навоийским облхокимом Узбекистана стал "налоговик" Нормат Турсунов

14:23 08.11.2021

И. о. хокима Навоийской области назначен Нормат Турсунов

Кабул Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области. И. о. хокима региона назначен Нормат Турсунов, с 2018 года возглавлявший Государственное налоговое управление Ташкента.

Сегодня, 15:33 Политика

Кабул Бекназарович Турсунов освобожден от должности хокима Навоийской области, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов со ссылкой на соответствующий указ главы государства.



Кабул Турсунов возглавлял регион с декабря 2016 года. В апреле 2021 года президент Шавкат Мирзиеев объявил выговор Кабулу Турсунову за нерешенные проблемы предпринимателей.



Как уточнили в областном хокимияте, он покинул должность главы региона по собственному желанию из-за необходимости прохождения лечения.



Исполняющим обязанности хокима Навоийской области назначен Нормат Тулкунович Турсунов. Ранее, с 2018 года, он работал начальником Государственного налогового управления Ташкента.



Нормат Турсунов начал работать в системе органов налоговой службы в 1994 году государственным налоговым инспектором в Акмаль-Икрамовском (ныне Учтепинский) районе Ташкента. В 2010-2017 годах был заместителем, затем первым заместителем председателя ГНУ Джизакской области и начальником ГНУ Навоийской области.