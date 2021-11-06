Лидер талибов назначил губернаторов половины провинций Афганистана

14:30 08.11.2021

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Лидер движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада впервые после захвата движением 15 августа столицы Афганистана провел назначения глав 17 из 34 провинций страны.



Как сообщил в воскресенье вечером заместитель официального представителя движения Билал Карими, указом лидера талибов назначены губернаторы в провинциях Бадахшан, Пактия, Кабул, Кундуз, Баглан, Логар, Пактика, Бамиан, Урузган, Фарах, Сари-Пул, Джаузджан, Фарьяб, Майдан Вардак, Забул, Нимроз, Газни.



В сообщении Карими в твиттере отмечается, что указами в некоторых провинциях назначены также заместители губернаторов и начальники полиции.



7 сентября талибы обнародовали состав своего правительства из 33 человек, в который вошли исключительно представители движения "Талибан". Главой кабинета талибов назначен Мухаммад Хасан Ахунд, его первым заместителем мулла Барадар Ахунд, второй заместитель премьер-министра - мавлави Абдул Салам Ханафи.



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Провинцию Кабул возглавил Кари Барьялай, Бадахшан – Абдул Гани, Пактию – Мохаммад Али Джан, Кундуз – Нисар Ахмад, Баглан – Кари Бахтияр, Логар – Кари Хан, Пактику – Абдулла Мухтар, Бамиан – Абдулла Сархади, Урузган – Хаджи Дават, Фарах – Рохани, Сари-Пуль – Абдул Рахман Ака, Джаузджан – Шоаиб, Фарьяб – Кари Пахлаван, Вардак – Мохаммад Амин Джан Кучи, Забуль – Бисмилла, Нимроз – Наджибулла Рафи, Газни – Исхак Ахундзада.



Кроме того, были назначены 15 заместителей губернаторов и начальники полиции в 10 провинциях страны.



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", в прошлом месяце талибы произвели 38 новых кадровых назначений, почти все они касались центрального аппарата и подразделений Минобороны.



https://afghanistan.ru/doc/146918.html