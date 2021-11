Раскол по-американски. Почему амеры разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа, - С.Костецкий

14:33 08.11.2021 Раскол по-американски.

Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа



Победа Джозефа Байдена на президентских выборах 2020 года показалась многим американцам выходом из затяжного политического кризиса. Его предшественник Дональд Трамп пытался сломать систему американского истеблишмента, пугал непредсказуемостью и радикальной риторикой. Байден, хорошо знакомый избирателям еще со времен президентства Барака Обамы, казался безопасным вариантом для возвращения к более спокойной политике. Однако уже через девять месяцев после избрания его рейтинги сильно просели, и стало ясно, что американское общество изменилось навсегда. "Лента.ру" разбиралась, как уход из Афганистана, аборты и пандемия коронавируса повлияли на популярность Байдена и почему это всего лишь первый симптом глубокого общественного раскола.



Чужой среди своих



"Рейтинги президента Байдена в свободном падении", - сообщил в октябре телеканал FOX. По опросу, на который ссылается сюжет, нынешнего главу государства поддерживают всего 37 процентов населения, а 52 процента о нем негативного мнения. FOX - консервативный канал, финансируемый сторонниками республиканцев, так что в его интересах выбирать самые выпуклые социологические данные и рисовать положение Байдена самыми темными красками.



Однако проект Five Thirty Eight, сводящий воедино данные десятков опросов, показывает, что рассказы консерваторов недалеки от правды.



51,1

процента

американцев настроены против Байдена



Сводные данные показывают, что Байден действительно находится в незавидной ситуации. По рейтингу поддержки он уступает почти всем президентам последних 40 лет - заметно отстает и от Барака Обамы, и от Джорджа Буша-младшего, и от Рональда Рейгана, в меньшей степени - от Билла Клинтона. Опережает только Дональда Трампа, одного из самых непопулярных президентов в американской истории, но в последнее время все менее значительно.



Нельзя сказать, что этот тренд отражает какую-то действительно угрожающую перспективу - даже в области имиджа нынешнее американское руководство справляется со многими вещами вполне успешно. Например, рейтинг всемирного признания у Белого дома сейчас составляет 49 процентов - против рекордно низких 30 процентов при его одиозном предшественнике.



Это, однако, никак не отменяет проблемы: большая часть американцев разочарована в Байдене уже в первый год его президентства



Фигура преткновения



Байдена с самого начала сложно было назвать очевидным лидером Демократической партии США. Его кандидатура скорее стала результатом договора среди демократов: достаточно знакомая и предсказуемая фигура, которая в равной степени устраивает разные группы влияния и поможет победить безальтернативного главу республиканцев Трампа.



Но оказалось, что этот "компромиссный" президент все же не получает единодушной поддержки в собственной партии. Демократы сейчас имеют большинство в Конгрессе США, но реализация проектов, обещанных Байденом, остановилась из-за несогласия внутри правящей партии.



В частности, пока не удалось договориться о новой бюджетной программе на триллионы долларов - замысел этой меры в том числе в том, чтобы капитально перекроить социальную политику государства, сделать ее более комфортной для этнических меньшинств в соответствии с идеями расовой справедливости. Более умеренное и компромиссное новое предложение Байден выдвинул 29 октября, но пока оно тоже не находит достаточной поддержки у конгрессменов.



"Прогрессивное" крыло партии, традиционно выступающее за более левую политику, не сумело договориться с более умеренным - и по бюджету, и по миграционным мерам. Промедление в двух столь важных областях стало влиять на имидж президента и его соратников.



Если не действовать сообща, провал гарантирован. Им нужно чего-то добиться вместе, чтобы у них были шансы удержаться

Джеймс Карвилл

политконсультант Демократической партии США



Новый миграционный кризис порадовал СМИ яркими картинками, напоминающими о рабовладельческих временах. Чернокожие мигранты-гаитяне, убегающие от конной полиции южных штатов, толпы бездомных, требующие впустить их в страну, - такие образы резко контрастируют с планами Байдена открыть молодым мигрантам дорогу к американскому гражданству.



Вместе с промедлением в социальных реформах это послало прогрессивному электорату явный сигнал: в предвыборной гонке его обманули, обещания выполнены не будут. Байден настаивает, что смотреть на результаты стоит к концу первого года, и многие ему верят, но, например, среди чернокожего населения его рейтинг упал уже на 18 процентов, среди латиноамериканцев - на 16. Популярность среди молодежи 18-29 лет просела на 14 пунктов. При этом демократам удалось набрать необходимое на выборах большинство именно благодаря молодому поколению и этническим меньшинствам, и от преданности этих групп зависят результаты дальнейших голосований.



Отдельная история о разочаровании в президенте связана с его верой: Байден, второй в американской истории президент-католик, известен как глубоко верующий человек. Представители церкви уверены, что на личном уровне он всегда выступал резко против прерывания беременности, особенно за государственный счет, однако как политик он занимает нейтральную позицию по абортам.



Фактически это значит, что глава государства согласился с "прогрессивной" позицией своих товарищей по партии и не мешает продвижению абортов за счет государства. В связи с этим американские епископы уже призвали к тому, чтобы отказать президенту в посещении богослужений. Тут, впрочем, есть еще одно противоречие: больше половины католиков США не согласны с позицией церкви по вопросу абортов и не поддерживают отлучение Байдена из-за этого.



Сонный Джо



Для большинства американского электората важнее всего все же не расовая справедливость и даже не аборты - народ волнует состояние экономики, коронавирусная эпидемия и бесславно оконченная кампания в Афганистане.



Финальным аккордом афганской военной операции стало нападение смертника на американских морпехов и контрудар беспилотника, погубивший в том числе невинных детей. Хотя 20 лет в Афганистане - слишком большая история, чтобы она касалась одного лишь Байдена, именно ему не повезло находиться у руля в ее эпилоге. В начале кампании в 2001 году, после трагедии 11 сентября, рейтинги президента Буша выросли до рекордных высот.



А имиджевый урон за ее завершение лег на нынешнего главу государства. Уход США из страны, за которым последовала стремительная победа "Талибана" (запрещенная в России террористическая организация), признали плохо продуманным, поспешным и неуклюжим - это и стало главным фактором, повлиявшим на рейтинги Байдена.



Байден меньше предшественников общается со СМИ в свободном режиме и редко дает интервью. Почти все выступления перед прессой он завершает без секции вопросов и ответов. Особенно заметно это было в связи с Афганистаном, но и по остальным темам Байден строго держится в подготовленных рамках.



Это явно не помогает рейтингам: и без того нелюбимый республиканцами президент становится менее популярным у демократов, а особенно сильно падение заметно среди независимого электората - американцев без партийных предпочтений. Основная масса граждан обеспокоена растущими налогами и инфляцией, иммиграционными потоками и, конечно, продолжающейся коронавирусной эпидемией.



Президент находится в угрожающем положении. Это серьезно. Но это можно исправить (...) Ему нужно взять под контроль COVID-19

Саймон Розенберг

политический аналитик



Эксперты подчеркивают, что Демократическая партия, оказавшись у власти, перестала винить в распространении болезни своих политических соперников. Она, однако, столкнулась с теми же проблемами, что и предшественники, и впала в некоторый ступор, не в состоянии решить, как именно побороть эпидемию.



Специалисты и простые американцы сходятся в том, что государство действует слишком нерешительно в борьбе с коронавирусом. Существующих мер поддержки не хватает, люди чувствуют усталость от ограничений, а Белый дом расколот внутри и спорит по поводу того, какими именно мерами победить вирус. Если в начале года 52 процента американцев верили в то, что Байден сможет восстановить экономику после эпидемии, то сейчас так считают лишь 44 процента.



"Нерешительность вредит Байдену, она вредит демократии. Она обесценит память о любых достижениях партии под его руководством", - заявил сенатор от Орегона Джефф Меркли. Известный как один из прогрессивных политиков, он оказался в числе первых публичных критиков нового президента со стороны его собственного истеблишмента.



Примерно 41 процент - меньше половины - американских граждан заявляет, что демократы вызывают у них доверие в вопросе борьбы с пандемией. Хотя это небольшие цифры, по такому показателю они заметно опережают республиканцев: у тех 24 процента. Но и в этом, и в других вопросах у Байдена в США довольно много прямых противников, которые предпочтут ему любую альтернативу, включая Дональда Трампа,



Не наш президент



Многие американцы, в конце концов, просто не считают Байдена легитимным президентом: почти каждый третий полагает, что Трамп на самом деле выиграл выборы 2020 года, а значит - у власти в стране лжецы и враги демократии. Отсюда градус ненависти на митингах против Байдена: участники с транспарантами Fuck Joe Biden ("К черту Джо Байдена") фактически отзеркаливают отношение, которое либеральная часть страны демонстрировала все четыре года, пока президентом был республиканец.



Вся ответственность за ошибки правительства - на Джо Байдене и демократах. Цены растут, налоги рекордно выросли, на южной границе кризис, прививаться принуждают насильно - и все это в первую очередь вредит малообеспеченным сообществам и этническим меньшинствам. Такая политика просто не работает

Ронна Ромни Макдэниэл

председатель Национального комитета Республиканской партии США



Невысокого мнения о нынешнем главе государства 95 процентов сторонников Республиканской партии США, а 80 процентов демократов, напротив, его поддерживают. Это огромный разрыв в общественном мнении, но далеко не единственный.



Если демократов в миграционном кризисе волнует жестокое обращение с гаитянами, то республиканцев - стремление государства впускать в страну необразованных и малокультурных иностранцев. В теме коронавируса демократические избиратели беспокоятся из-за того, что вакцинация не охватит достаточного количества людей, а республиканские - что государство отнимает их свободы, заставляя вакцинироваться и носить маски.



Разделяет общество и вопрос вооруженного насилия: нынешняя администрация собирается ужесточать закон о продаже оружия, а ее оппоненты в основном уверены, что общество тем безопаснее, чем больше в нем огнестрела. Пока консервативные штаты ужесточают законодательство об абортах, власти Нью-Йорка усложняют жизнь всем, кто хочет носить при себе оружие. При этом решения Верховного суда по обоим вопросам, которые раньше распространялись на всю страну, теперь, видимо, можно будет обойти.



Еще один существенный показатель - отношение к личности Трампа, пожалуй, самой неоднозначной фигуре в новейшей истории США. Его хотят видеть в следующей президентской гонке 78 процентов республиканцев, и это число растет. При этом среди демократической половины страны не желают иметь дела с 45-м президентом страны 94 процента опрошенных.



Красная или синяя таблетка?



О расколе по всем этим вопросам говорят еще с 2016 года - тогда популярность Трампа стала неожиданностью для прогрессивно настроенных американцев и обнаружила глубокое несогласие между гражданами страны. Однако недавний опрос, в котором исследователи позволили испытуемым обсуждать более острые темы, продемонстрировал: трещина в общественном сознании США пролегает еще глубже, чем предполагалось.



Раскол глубок, широк и очень опасен. Его масштабы беспрецедентны, и это нелегко будет исправить

Ларри Сабато

директор UVA Сenter for Politics



Большинство избирателей по обе стороны относятся с резким недоверием к политическим оппонентам: республиканцы считают демократов социалистами, а те в ответ подозревают их в фашизме. В борьбе с таким врагом ключевая американская ценность - демократия - уже не играет такой значимой роли: каждый пятый сторонник Трампа или Байдена считает, что президент может применять против политических противников меры в обход Конгресса и судебной ветви власти.



На фоне этого алармистские разговоры о новой гражданской войне, пусть и холодной, - уже не просто яркая метафора: примерно половина избирателей обоих президентов по меньшей мере задумывается о возможности разделить страну, "избавившись" от населения штатов, где голосуют за их противников.



52

процента

избирателей Трампа задумываются о разделе США



Почти 90 процентов опрошенных согласны, что если другая сторона добьется своего, то в американском государстве им не будет места. В обоих случаях это связано с разочарованием не в половине своих сограждан, а во всей системе целиком: две трети американцев, судя по опросу, считают, что нынешние Соединенные Штаты - не демократический режим, а система, построенная в интересах влиятельных и богатых людей. При этом те же две трети убеждены, что справится с таким положением дел только сильный лидер, способный "взять закон в свои руки" для борьбы с "опасными" группами населения - в том числе с помощью цензурных ограничений.



Первый год правления нового президента еще не кончился, но уже сомнительно, что именно он станет лидером, который приведет расколотую нацию к воссоединению. От Байдена ждут решительности, но даже если обычно рассудительный демократ ее проявит, это вряд ли будут шаги, направленные на примирение: совсем не этого от него ждет демократический электорат. Раскол продолжает усугубляться, и как США справятся с этим кризисом - пока неясно даже экспертам.



Степан Костецкий Источник - Lenta.ru

