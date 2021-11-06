России нужна качественная политика по встраиванию трудовых мигрантов в русский мир, по их обрусению, - Э.Биров

14:37 08.11.2021

Отказ от мигрантов - не панацея

России нужная качественная политика по встраиванию трудовых мигрантов в русский мир, по их обрусению.



Эдуард Биров



Власть услышала недовольство граждан трудовыми мигрантами - сегодня вице-мэр Москвы поставил задачу обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах, тут же заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач поддержал идею, предложив, чтобы "высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места и на стройке в первую очередь замещались российскими гражданами".



Вице-мэр Андрей Бочкарев опроверг миф застройщиков, что якобы увеличение зарплат строителей невозможно, так как чрезмерно увеличит стоимость жилья. Ранее я приводил структуру затрат на недвижимость, из которой видно, что доля заработного фонда в конечной стоимости жилья составляет совсем незначительную величину - около 5%.



Руководство Москвы собирается сделать ставку на резкое повышение высоктехнологичности стройки, где один высоквалифицированный специалист, увешанный электронными приборами, должен заменить десятки низкоквалифицированных мигрантов. То есть стройка должна превратиться в подобие современной агрофермы или завода, где количество сотрудников минимально, где работник фактически становится оператором. С одной стороны, это хорошо, современно и повышает производительность труда, с другой - это очень слабо увеличивает занятость среди местного населения.



Что касается мигрантов, то надо учитывать, что большинство их уже отнюдь не на стройках. Трудовые мигранты из Азии сейчас, в основном, работают в сфере услуг. Прежде всего, курьерами - вот уж адская работа, и в своей безнравственности близкая к рабству. Эти бедняги на перегонки носятся на велосипедах и в зной, и в холод, чтобы успеть везде и получить свои 500 рублей в день. Так называемый малый и средний бизнес, торговые сети используют их как челноков-рикш, совершенно не заботясь об их встроенность в российское общество и русский мир. Не удивлюсь, что игиловцы уже работают с ними, используя их униженное состояние и обозленность на этих "белых господ, которые не могут нажраться развозимым им фаст-фудом".



И главное - отсутствие трудовых мигрантов (допустим, всех их выгнали и ввели визовый режим) отнюдь не решит проблему занятости россиян. Как не решит и межнациональные проблемы, причина которых не в жителях Азии как таковых, а в слабой их встроенности в русский мир.



Повторюсь: России нужная качественная политика по встраиванию трудовых мигрантов в русский мир, по их обрусению. Трудовая миграция может и должна быть полезна, если ее сделать качественной и активно работать с ней, воспитывать и ассимилировать в русское общество без обособления в диаспоры. В частности, необходимо еще по ту сторону границы, в самих странах ближнего зарубежья отсеивать низкоквалифицированных и не желающих принять русскую культуру. Необходимо открывать русские школы и классы, которые станут неким фильтром и мостиком для тех, кто хочет работать честно и может принести пользу России.



В идеале на стройках и в других профессиях физического труда должны работать, приблизительно, 80% россиян и 20% законных мигрантов (узбеков, киргизов и пр.) с высоким уровнем квалификации, одинаковой культурой общения, с хорошим знанием русского языка и истории и понятными правами и ответственностью. Таким образом, не только российское государство пополнится качественными трудовыми ресурсами, но русский мир получит хорошую подпитку населением (и, возможно, даже пассионарностью), при этом не разрушив нашей идентичности.