Россия до конца года закатит в 201-ю Таджикскую воен-базу 30 новейших танков

14:59 08.11.2021

Первые танки Т-72Б3М поступят на российскую базу в Таджикистане в ноябре

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщил, что до конца 2021 года 201-я военная база в Таджикистане получит 30 танков



ЧЕБАРКУЛЬ /Челябинская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская 201-я военная база в Таджикистане получит первые эшелоны с современными танками Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками в ноябре 2021 года. Об этом сообщил журналистам на церемонии вручения наград победителям окружного этапа фестиваля прессы "Центральный Медиа-Ас - 2021" командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.



"Мы в Таджикистане на 201-й военной базе провели мощнейшую работу по перевооружению. У нас сегодня три мотострелковых батальона перевооружены на новую боевую технику. [...> До конца этого года мы завершим перевооружение танкового батальона, получаем 30 глубоко модернизированных танков Т-72Б3М", - сказал он, уточнив, что первые эшелоны с техникой ожидаются уже в ноябре.



Масштабное перевооружение проводится на 201-й военной базе в течение всего года. Зенитные подразделения были перевооружены с переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" на более современные и всепогодные комплексы "Верба", также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения.



Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.



Личный состав 201-й военной базы в этом году принял участие в девяти международных учениях в Киргизии и Таджикистане, а также в совместных военных антитеррористических командно-штабных учениях вооруженных сил государств - членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021" в Оренбургской области. Также на базе ведется активная подготовка военных кадров для армии Таджикистана. На сегодняшний день подготовку прошли более 6 тыс. военнослужащих.