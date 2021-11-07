"Газпром" увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%. Кому война - кому мать родна...

21:55 08.11.2021

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Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон указал объем газового транзита "Газпрома" в ЕС через Украину. Объем, по словам господина Макогона, увеличился на 54%, до 88 млн кубометром в сутки. Это все равно меньше забронированных 109 млн кубометров, добавил он.



"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн кубометров), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн кубометров)",- написал он в Facebook.



Ранее господин Макогон сообщал, что транзит российского природного газа через Украину 1 ноября составил 57 млн кубометров в сутки. Это меньше на треть показателя 1 октября.



1 октября "Газпром" начал выполнять обязательства по контракту с Венгрией. Кремль не считает этот газовый контракт нарушением прав Украины. За девять месяцев транзит российского газа через Украину сократился на 17,2%. Киев предложил "Газпрому" скидку ради дополнительного транзита газа.



27 октября президент России Владимир Путин поручил главе "Газпрома" Алексею Миллеру к 8 ноября начать плановую работу по повышению объема газа в ПХГ в Европе - в Австрии и Германии. При этом ранее, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", господин Путин заявил, что увеличивать транзит через Украину опасно, так как износ трубы там составляет 80% и она может лопнуть.