 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийские страсти. У России в Сирии может появиться новая мощная авиабаза, - К.Душенов
00:17 09.11.2021

Константин Душенов

В Сирии обстановка обостряется. На этот раз причиной обострения стала политика Турции. Турки хотят увеличить свою зону оккупации на севере страны. Предлог – борьба с курдским терроризмом.

Россия, естественно, не может оставить это без ответа. В западной прессе, а потом и в нашей, российской, в последнее время начали появляться публикации о создании на северо-востоке Сирии, в населенном пункте Камышлы, новой российской военной авиабазы. Ее-то и будет прикрывать отдельный дивизион ЗРК С-400 "Триумф", развертывание которого, если верить журналистам, вскоре начнется…

Сирийские источники отмечают, что появление в регионе комплексов С-400 "Триумф" связано не только с турецкой агрессией и попытками оккупировать северную часть Сирии, но и с необходимостью удержания под контролем восточной, северной и южной частей арабской республики. "Источники в САА сообщают о подготовке Россией аэропорта Камышлы к размещению там зенитно-ракетного комплекса С400", - сказано в сообщении Syrian Military Capabilities. Появление на авиабазе Камышлы дивизиона ЗРК С-400 также связано с необходимостью обеспечения прикрытия российских самолетов, – по ранее озвученным данным, на этом военном аэродроме планируется разместить до 20 дополнительных истребителей ВКС России

Западные военные эксперты считают, что российские действия по развертыванию системы С-400 на северо-востоке Сирии являются посланием Кремля Турции, которая не скрывает, что готовится начать новую военную операцию в регионе против курдов. Москва и Дамаск выступают против такой операции, поскольку она приведет к дальнейшей дестабилизации региона.

В результате турецкий лидер Эрдоган попал в очень непростую ситуацию и, вероятно, будет вынужден договариваться сразу со всеми участниками группировки. По факту ему нечего предложить Путину, Асаду или курдам взамен захваченных за последние 5 лет сирийских территорий. А значит, с высокой степенью вероятности можно предположить, что оккупированные земли Сирии туркам рано или поздно придется все же освободить. Проблема в том, как это сделать красиво, не теряя лица?

Западные аналитики уверены, что Россия превратит аэродром Камышлы в крупную военную базу, которая со временем станет самой важной в Сирии. Все признаки этого можно наблюдать уже сейчас. Уже в настоящее время сирийские и курдские подразделения при поддержке российской авиации проводят военные учения на линиях соприкосновения с турецкими войсками и их наемниками в районах Таль-Тамр, Айн-Исса и Кобани.

По сообщениям в СМИ, новейшие российские истребители СУ-35С тоже уже успешно осваивают воздушное пространство над Камышлы. Это – очевидный результат обострения отношений Москвы и Анкары. Всего несколько недель назад такое поведение России было бы немыслимо.

Наблюдатели считают, что российское военное присутствие в регионе, а также координация действий с курдскими Сирийскими демократическими силами указывают на установление тесных контактов и сотрудничество между правительством Дамаска и курдской автономной администрацией при посредничестве Москвы. Три эти силы формируют совместный оперативный штаб для противодействия любой возможной турецкой агрессии.

Очевидно, что база Камышлы станет также опорной точкой для ведения военной операции, направленной на окончательную ликвидацию запрещенного в России ИГИЛ в сирийской Бадии.

Информированные источники утверждают, что курдские Сирийские демократические силы будут участвовать в освобождении районов, недавно оккупированных Турцией, таких как Рас-эль-Айн, Таль-Абьяд и Африн.

Такое изменение оперативной обстановки категорически не устраивает Турцию, которая считает эти районы своими. Вместе с тем, турецкие подразделения и их наемники вряд ли смогут противостоять мощному совместному военному натиску курдов и арабов при поддержке русского оружия.

Так что обстановка в Сирии обостряется, несмотря на отчаянные попытки Путина и Эрдогана решить противоречия между Россией и Турцией в Сирии мирным путем. И не исключено, что в скором времени мы увидим там новую вспышку военных действий…

Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!

8.11.21

Источник - завтра
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