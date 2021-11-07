Китай открыл грандиозный пленум Компартии: опередить США в 2049 году, - Ф.Бацазова

00:20 09.11.2021

"Нищета уничтожена, общество среднего достатка построено, теперь КНР нужно смотреть дальше"



ЦК Компартии Китая в преддверии намеченного на 2022 год партсъезда открыл пленум, на котором подведут итоги деятельности партии за сто лет и высшее руководство КПК обсудит проект резолюции, где будет закреплен курс страны на десятилетия вперед. Эксперт оценил, какое значение это мероприятие имеет для будущего Китая и лидерства Си Цзиньпина.



"Нищета уничтожена, общество среднего достатка построено, теперь КНР нужно смотреть дальше"

ФОТО: AP

На открытии пленума выступил генсек ЦК Си Цзиньпин. По информации агентства Синьхуа, сессия будет проходить четыре дня - с 8 по 11 ноября.



370 членов руководящего органа партии определят ключевые направления работы партии и развития Китая на следующие несколько десятилетий. Более того, они рассмотрят резолюцию, в которой будут изложены исторические достижения партии в течение века. Подобные документы ранее издавались лишь дважды и обозначали знаковые повороты в политике государства.



Первый раз это произошло еще при Мао Цзэдуне. Второй - в начале 80-х в период правления Дэн Сяопина. Оба китайских лидера, каждый в своей время, выступили с критикой в адрес своих предшественников и указали на их промахи в руководстве. В ходе предстоящей работы пленума нынешний председатель КНР вряд ли прибегнет к данной практике. Предполагается, что Си Цзиньпин, скорее, сделает упор на формировании социальной справедливости в обществе и уменьшении зависимости от внешнего мира. В преддверии пленума наблюдатели высказывали предположения, что мероприятие будет использовано для укрепления авторитета и власти Си Цзиньпина.



"Это шестой пленум после 19-го съезда партии, и по традиции такие заседания посвящены идеологии, - комментирует "МК" российский востоковед, руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский. – Нынешнее мероприятие тоже не стало исключением. На нем будут обсуждаться вопросы идеологии и истории. Дело в том, что в этом году завершается очень важный этап и для компартии, и для Китая в целом: выполнена первая фаза долгосрочной программы "Китайская мечта". В стране уничтожена нищета и построено общество среднего достатка. Поэтому КНР теперь нужно смотреть дальше – как с точки зрения идеологии, так и с точки зрения конкретных решений. Не будем предвосхищать итоги пленума, потому что они могут быть разными, с незначительными отклонениями от генеральной линии".



По мнению эксперта, на шестом пленуме будет также дана оценка столетнему периоду существования компартии, который был очень продуктивен и важен для нации.



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"При этом не стоит ждать каких-то серьезных изменений в оценке ключевых событий в этой столетней истории, - продолжает востоковед. – Например, серий протестных акций на площади Тяньаньмэнь в Пекине или "культурной революции" в сторону ужесточения критики. Все же главным будет триумфалистское звучание пленарного заседания, а именно воспевание достигнутых огромных успехов, что на самом деле соответствует истине, в особенности за последние 9 лет, после того как лидером Китая стал Си Цзиньпин. Поэтому смысл пленарного заседания, с моей точки зрения, будет таковым: необходимо следовать прежнему курсу и, очевидно, под руководством того же главы государства.



Если рассуждать о будущем Китая, то тут, как говорится, цели ясны, задачи определены. К 2049 году он должен стать ведущей державой мира.



Более того, к этому времени завершится программа "Китайская мечта" и должно быть построено общество высокого благосостояния. Будут реализованы и другие установки правящей партии, в частности стратегия "двойной циркуляции", которая подразумевает ослабление зависимости Пекина от внешних рынков и повышение внимания к благосостоянию своего народа. КНР станет государством с преобладанием среднего класса и с огромным внутренним рынком. Другие страны будут рваться на китайские рынки.



Безусловно, нельзя исключать возможность возникновения неожиданных проблем наподобие пандемии коронавируса и энергетического кризиса. Однако прочность китайской несущей конструкции, которая называется компартия, позволит справиться как со стихийными трудностями, так и со сложностями, которые создают люди. Под этими людьми я в первую очередь имею в виду американцев. Но Китай, несмотря ни на что, будет идти вперед, преодолевая естественные и искусственные препятствия".



Авторы: ФАРИЗА БАЦАЗОВА