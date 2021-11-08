Пекин нацеливает ракеты на Америку. Пентагон ужаснулся растущей мощи ядерного потенциала Китая, - "НГ"

00:28 09.11.2021

8.11.2021



Пекин нацеливает ракеты на Америку. Пентагон ужаснулся растущей мощи ядерного потенциала Китая

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"



В ежегодном докладе Пентагона Конгрессу о военном потенциале Китая, опубликованном под заголовком "Мероприятия КНР по развитию ВС и обеспечению национальной безопасности", подтверждается тот факт, что Пекин отказался от политики поддержания ядерных сил на уровне, минимально необходимом для обеспечения сдерживания своих противников, прежде всего США. В документе, объем которого составляет почти 200 страниц, рассмотрены все направления деятельности КНР на мировой арене, состояние и структура всех видов и родов войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), планы военного строительства и множество политических, экономических и других аспектов развития Поднебесной.

В докладе указывается, что в течение следующего десятилетия КНР будет осуществлять модернизацию, диверсификацию и расширение своих ядерных сил. Пекин планирует вложить значительные средства в увеличение численности наземных, морских и воздушных платформ доставки ядерного оружия, а также в строительство инфраструктуры, необходимой для поддержания их функционирования на необходимом уровне.



Военно-политическое руководство страны также предпринимает активные усилия по увеличению мощностей для производства оружейного плутония путем строительства реакторов-размножителей на быстрых нейтронах и установок по его переработке.



Растущие темпы развития ядерного потенциала КНР могут привести к тому, что к 2027 году на вооружении НОАК будет находиться до 700 ядерных боеголовок. Авторы доклада, со ссылками на заявления Пекина, отмечают, что к 2030 году КНР намерена иметь в своем распоряжении не менее 1 тыс. боеголовок, что превышает темпы и размеры строительства ядерных сил НОАК, спрогнозированные экспертами МО США в 2020 году.



Размер и масштабы ядерного арсенала были предметом публичных дебатов в Поднебесной, но при этом большая часть информации оставалась засекреченной.



Специалисты Пентагона объявили и о том, что Китай, возможно, уже создал новую ядерную триаду, включающую баллистические ракеты воздушного базирования (ALBM) и усовершенствованные средства доставки ядерных боеприпасов наземного и морского базирования.



Мероприятия, проведенные Пекином в 2020 году, отмечают составители документа, свидетельствуют о том, что КНР намерена повысить боеготовность своих ядерных сил в мирное время путем перехода к стратегии "запуска по предупреждению" (ЗПП, LOW). ЗПП лежит в основе стратегии возмездия с применением ядерного оружия, получившей признание во время холодной войны между СССР и США. С момента появления МБР запуск по предупреждению стал неотъемлемой частью взаимно гарантированного уничтожения (MAD). Согласно этой стратегии, ответный удар наносится при предупреждении о ядерной атаке противника, когда его ракеты еще находятся в воздухе и не достигли своих целей. По существующим данным, американские ракеты наземного базирования могут быть запущены в течение пяти минут после решения президента о нанесении ответного удара, а ракеты подводного базирования – в течение 15 минут. В 1997 году администрация Клинтона заменила политику ЗПП на политику возмездия после того, как США выдержат первый ядерный удар.



В докладе указывается, что Китай стремится к тому, чтобы стать равным ядерным партнером Америки и России или даже превзойти их. К такому повороту событий, отмечают эксперты, СЯС США совершенно не готовы в настоящее время.



В прошлом году Пентагон сообщил, что ядерный арсенал Китая, насчитывающий около 200 боеголовок, удвоится к концу десятилетия. Сторонники ядерного разоружения использовали эту статистику, чтобы утверждать, что ядерный потенциал КНР будет намного ниже потенциала Соединенных Штатов, насчитывающего около 1550 единиц стратегических ядерных вооружений, поэтому США могут позволить себе в одностороннем порядке сократить свои ядерные запасы. Но при этом не учитывался факт наращивания ядерного потенциала России.



В докладе также подтверждаются выводы, сделанные аналитиками с использованием информации из открытых источников, о строительстве в КНР трех новых ракетных шахт для МБР. В нем говорится, что Китай строит сотни новых ракетных шахт и находится на первом этапе оснащения стратегических ядерных сил МБР наземного базирования, по масштабам сопоставимого с теми усилиями, которые "предпринимаются другими крупными державами".



Некоторые эксперты высказывали предположения о том, что многие из новых шахт Китая останутся пустыми. Но в отчете Пентагона указывается, что Пекин планирует заполнить эти бункеры ракетами, опровергая все измышления о том, что он будет строить ракетные шахты, но не будет их использовать.



Специалисты Пентагона считают, что Китай, вместо того чтобы поддерживать минимальный уровень ядерных сил, необходимый для сдерживания нападения, имеет совершенно другие ядерные амбиции. Он намерен создать вооруженные силы мирового класса, способные использовать принуждение для обеспечения безопасности и защиты интересов своей страны.