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Узбекистан меняет Конституцию. Станет ли Шавкат Мирзиеев пожизненным президентом, - В.Панфилова
00:58 09.11.2021

Узбекистан меняет Конституцию. Станет ли Шавкат Мирзиеев пожизненным президентом
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
8.11.21

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о необходимости проведения в стране конституционной реформы. При этом он не стал конкретизировать, какие именно изменения планируется внести в Основной закон страны. Скептически настроенная часть общества считает, что в новой Конституции будут заложены большие возможности укрепления и пролонгации президентских полномочий. Однако, согласно более популярной точке зрения, узбекский лидер намерен идти по пути демократизации и наделить более широкими полномочиями органы местной власти.
Предложение о проведении конституционной реформы прозвучало в инаугурационной речи Шавката Мирзиеева в разделе о приоритетных направлениях развития Узбекистана на предстоящие пять лет. По его словам, для того чтобы двигаться дальше, "необходимо совершенствование Основного закона, который определит наше сегодняшнее и дальнейшее развитие". "Если мы обратимся к мировому опыту, то увидим, что во многих государствах в период кардинальных перемен проводились конституционные реформы", – подчеркнул Мирзиеев. Глава государства отметил, что Узбекистан уже никогда не свернет с пути демократических реформ.

Первые попытки изменить имидж страны были предприняты еще в 2010 году первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Речь шла о внесении изменений в Конституцию, обеспечивающих усиление роли парламента за счет сокращения президентских полномочий, повышение значимости политических партий в общественно-политической жизни Узбекистана и более высокую степень свободы СМИ (см. "НГ" от 16.11.10)

О каких изменениях пойдет речь сегодня, пока неизвестно. Источники "НГ", близкие к группе разработчиков, говорят, что главный вопрос будет касаться выборности главы государства. Но есть и другие направления конституционный реформы. Нынешняя Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года. В нее несколько раз вносились изменения. В частности, в 2011 году срок президентских полномочий был сокращен с семи до пяти лет, была упразднена должность председателя кабмина, которую ранее занимал глава государства, и учреждена должность премьер-министра.

По мнению политолога Аркадия Дубнова, Мирзиеев обещанием провести конституционную реформу запустил достаточную интригу. "Нет ни одной страны в СНГ, которая бы за это время не меняла свою Конституцию. Только Узбекистан, по словам Мирзиеева, сохранил первую редакцию Основного закона, принятого в 1992 году. Если он с 1992 года не менялся, то, безусловно, пора приводить состояние де-юре в соответствие с состоянием де-факто в Узбекистане и обозначить перспективы страны. Ограничит ли новая Конституция сроки президентства Мирзиеева либо продлит их до бесконечности – это главная интрига, которая делает обещания новой Конституции чрезвычайно "кликабельной" темой и которая заинтересовала пространство далеко за пределами Узбекистана", – сказал "НГ" Аркадий Дубнов. По его словам, стоит исходить из того, что Мирзиеев пришел во власть надолго. Амбициозные планы модернизации Узбекистана, особенно в этой стране с традиционно консервативными традициями, требуют более двух сроков полномочий. Новая Конституция позволит, во-первых, увеличить срок президентства с пяти до шести или семи лет. Во-вторых, отсчет двух подряд президентских сроков можно будет вести со дня принятия новой Конституции. Таким образом, для модернизационных планов нынешнего главы узбекского государства открывается куда больше возможностей. В любом случае президентские выборы как инструмент прямого народовластия в Узбекистане сохранят и по туркменскому пути не пойдут. "Впереди у Мирзиеева официальный визит в Россию, потом утверждение стратегического партнерства с США, а поэтому вряд ли будут избраны действия, ведущие к утверждению пожизненного правления нынешнего узбекского лидера, что, конечно, противоречит демократическим инициативам официального Ташкента", – отметил Дубнов.

По мнению директора Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиера Эргашева, кроме вопроса пролонгации президентских полномочий есть и другие направления конституционной реформы, которые уже давно назрели и необходимы. "Прежде всего в Конституцию и в закон об органах государственной власти на местах будут вноситься изменения, касающиеся местных органов власти (хокимиятов). Ключевая цель – децентрализация и передача значительной части полномочий. В частности, наполнение и исполнение местных бюджетов – это будет решаться на уровне областных и районных хокимиятов. Несомненно, конституционная реформа коснется взаимодействия между органами государственной власти на местах и махалинскими комитетами (органы местного самоуправления). Есть проекты или инициативы по реформированию системы центральных органов исполнительной власти. Но это только обсуждается. Пока же более четко и явно видно, что будет децентрализация и передача полномочий местным органам власти", – сказал "НГ" Эргашев. Эксперт считает, что новый этап политической и административной реформы будет очень широким, затрагивающим органы исполнительной и законодательной власти всех уровней, начиная с парламента и заканчивая областными и районными кенгашами (народными советами), а также органы самоуправления. По мнению Эргашева, произойдет смещение баланса полномочий от центра к периферии. Усилится также роль парламента.

Что же касается деятельности и роли политических партий, то, как отметил эксперт, юридического запрета на деятельность или регистрацию новых партий нет. В выборах могут участвовать все зарегистрированные политические партии. Поэтому любой группе, которая хочет участвовать в выборах, нужно создавать именно политическую партию, а не движение или инициативную группу. Требования к созданию политической партии утверждены, однако не все желающие могут их выполнить. По мнению Бахтиера Эргашева, существенных изменений в сфере деятельности и регистрации политических партий не предвидится, поскольку все изменения были проведены ранее.

Шавкат Мирзиеев также не забыл и о СМИ. Он объявил о том, что планируется усилить установленную законом ответственность должностных лиц государственных органов и организаций за действия, препятствующие работе средств массовой информации: установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств. Этот курс, по словам узбекского лидера, станет одним из важнейших направлений государственной политики Узбекистана.

Источник - ng.ru
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