Катастрофу СССР ускорил не ввод, а вывод войск из Афганистана.., - А.Проханов

07:20 09.11.2021

Афганистан – огненная угроза

Александр Проханов сравнивает опыт СССР и США, дает прогноз развития событий



Саркисов Григорий



Афганистан – огненная угроза

Террористическое движение "Талибан" (запрещено в РФ) опубликовало пропагандистские снимки с изображением талибов в униформе армии США

Фото: BALKIS PRESS / ABACA / ИТАР-ТАСС

Тема Афганистана еще долго будет актуальна. Ее рассматривают с разных ракурсов, но, возможно, один из самых интересных – точка зрения писателя, знающего не понаслышке, что такое Афганистан. Григорий Саркисов побеседовал с Александром Прохановым.



– Вы не раз бывали в Афганистане. Какая из поездок запомнилась больше всего?



– У меня было 16 командировок в Афганистан, из них 12 военных, а две – уже после вывода наших войск, с движением "Надежда", когда мы вызволяли пленных. Мы тогда проехали через Афганистан, искали плененных пакистанских агентов для обмена на наших солдат, попавших в плен к моджахедам. Там я встречался с одним из самых влиятельных полевых командиров Гульбеддином Хекматияром, нашим главным противником. А за несколько месяцев до казни Наджибуллы я побывал в Афганистане с Олегом Баклановым. Бывал я в этой стране и в качестве корреспондента "Литературки", и от Союза писателей. Запомнилось все, потому что война не забывается. Первая поездка в Кабул случилась, когда еще дымился президентский дворец, у ворот которого стоял изрешеченный пулями наших десантников "Мерседес" Амина. Помню, рядом еще валялся какой-то огромный бюстгальтер... Когда я впервые ехал в Кандагар, это была пустая дорога с кишлаками, садами вокруг, впереди разноцветные предгорья. А через три года все обочины были усыпаны скелетами сгоревших БТР, танков и грузовиков. У нас тогда об Афганистане не писали, а у меня вышли книги "Сон о Кабуле", "Дерево в центре Кабула", очень дорогой для меня роман "Стеклодув". Есть и цикл стихов, есть "Реквием по Афганистану" – сейчас мои друзья пишут к нему музыку, это будет рок-опера, посвященная афганскому походу.



– Есть версия, что США специально оставили талибам* горы оружия, например на базе в Баграме, чтобы руками Талибана** создать "пояс напряженности" в приграничных странах – Китае, Индии, Пакистане, среднеазиатских республиках, на южных рубежах России. Согласны?



– Пока точно известно одно: американцы бежали из Афганистана, и это нанесло чудовищный удар по их внутренней политике. Не случайно же Байден так корчится сегодня. Что касается желания США создать "пояс напряженности" у границ с Китаем, Индией и Россией, этого нельзя исключать. Но ведь мы понимаем, что, например, из Сайгона американцы убегали вовсе не для того, чтобы создать мощный Вьетнам, который будет портить настроение Китаю.



Большая политика похожа на шахматы, здесь можно предполагать какие-то ходы, но нам не дано точно знать, что на уме у игроков. История, конечно, материя управляемая, но не настолько, чтобы целый народ бросить на другой народ. Думаю, в этом случае одно с другим просто совпало. Афганистан становится огненной угрозой для перечисленных государств, но, с другой стороны, эта угроза всех консолидирует, еще больше сблизит Россию с Казахстаном, Китаем и Индией.



– Многие уверены, что ввод наших войск в Афганистан приблизил СССР к распаду. Почему мы вообще туда вошли?



– Мифы об Афганистане подобного рода – либеральная мерзость, вбитая в общественное сознание теми, кто управляет общественными процессами. Посмотрите, как оплевали нашу героическую 40-ю армию, которая выполнила свой воинский долг, вышла из Афганистана через ущелья Гиндукуша, пройдя через засады боевиков, и вернулась в Россию. Но сегодня многое видится уже совсем по-другому, и даже глава МИД Лавров спустя тридцать лет после гибели Советского Союза нашел в себе силы защитить Сталина, когда сказал, что Сталин много сделал для России.



Когда мы в конце 1979 года ввели войска в Афганистан, советскому обществу предложили объяснение, мол, нам надо было успеть опередить американцев, которые хотели поставить там свои военные базы. Тогда общество восприняло эту версию прохладно, люди уже не верили своему государству. Но посмотрите, как только в Афганистан вошли американцы, они действительно первым делом построили там военную базу и двадцать лет следили за нашими пусковыми установками. Значит, та, официальная, советская версия была верной. Была и вторая версия, которую в те времена обществу не предъявляли, но которая была понятна мне уже тогда. Уже началась великая исламская мировая революция, к тому времени она победила в соседнем Иране. А тут назревала победа исламской революции еще и в пограничном с нами Афганистане, где строилось суннитское государство. Именно тогда в наших среднеазиатских республиках и в Казахстане появились первые нелегальные мечети, начиналось брожение в мусульманских кругах. Это грозило "выплеском" исламской революции на территорию Советского Союза. Чтобы предотвратить исламский радикализм, мы воевали в Афганистане, установили контроль над коммуникациями и городами, создали не только правительство и армию, но еще и новый для этой страны социум. Это была действующая структура к тому моменту, когда мы вывели оттуда свои войска по договору с американцами, которые должны были перестать снабжать оружием моджахедов. Но даже после того, как мы перестали помогать афганскому правительству, оно держалось еще два с половиной года, пока мы окончательно не предали наших афганских друзей.



Катастрофу Советского Союза ускорил не ввод войск в Афганистан – он-то как раз предотвращал развал. Катастрофу ускорил вывод нашего ограниченного контингента по приказу Горбачева. А сейчас нам мерзопакостно лгут, преподнося все с точностью до наоборот. Американцы бежали из Афганистана, когда у них не получилось ничего. Горбачев же силой вытолкал нас оттуда именно тогда, когда у нас все получилось. А теперь исламская революция победила в Афганистане. Это огненная революция, где все пылает черным пламенем. Лидеры талибов, прошедшие через пытки в Гуантанамо, ненавидят западный мир, они хотят реванша. Сегодня афганцы и их новые вожди смотрят туда, откуда приходили нашествия. Они, так или иначе, перехлестнут границы и войдут в Таджикистан.



Григорий Саркисов



* Члены "Талибана", запрещенной в России террористической организации.



** "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.



Теги: Григорий Саркисов , Александр Проханов

№37 (6800) (15-09-2021)