Налетай, не скупись, покупай... Узбекистан в 2022 году планирует продать 32 "крупных государственных актива"

09:24 09.11.2021

В Узбекистане в 2022 году планируется продать 32 крупных государственных актива



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 ноября в ходе совещания по вопросам приватизации государственных объектов заявил, что в 2021-2022 годах планируется сократить количество предприятий с государственной долей не менее чем в 3 раза.



Отмечено, что с начала текущего года было реализовано 619 государственных активов на 4,5 триллиона сумов (более $421 млн.).



Определено, что в процессе реализации активов стоимостью более 10 миллионов долларов прием и оценка предложений будут осуществляться независимым зарубежным консультантом.



Определены задачи на следующий год. Так, планируется продать 32 крупных государственных актива, провести приватизацию "Узпромстройбанка", а также выставить на продажу 368 непрофильных и неэффективных активов госпредприятий. К продаже подготовлены 770 активов в регионах. Ожидается, что за счет этого в бюджет поступит около 10 триллионов сумов ($935 млн.). Ответственным лицам дано указание ускорить работу в этом направлении.



К примеру, на базе "Навоиазот" создается кластер химической промышленности с организацией трех отдельных предприятий. Для управления инфраструктурой кластера будет привлечен опытный частный оператор.



Глава государства отметил важность того, чтобы инвесторы наряду с вложением капитала предлагали новые проекты, внедряли современные знания и технологии.



Ответственным лицам поручено разработать программу приватизации на 2022 год с учетом поставленных задач.