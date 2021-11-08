Это будет "ад на земле". Катастрофический голод накрывает Афганистан, - Д.Бизли

09:27 09.11.2021

"Ад на земле" ждет жителей Афганистана, если не предотвратить катастрофический голод, - ООН



"Позор нам всем, если мы допускаем, что где-то ребенок умирает от голода", - сказал представитель организации.

Представитель "Талибана" наблюдает за женщинами, стоящими в очереди за гуманитарной помощью



Экономика Афганистана оказалась на грани полного коллапса из-за прихода к власти движения "Талибан" и заморозки иностранной помощи. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал мировых лидеров принять срочные действия, чтобы предотвратить катастрофический голод в Афганистане этой зимой, передает ВВС.



"Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле, - сказал Дэвид Бизли в интервью ВВС.



К этому добавились пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране. Это уже вторая подобная засуха в Афганистане за последние четыре года.



"95% жителей страны не имеют достаточного питания, а сейчас дело идет к тому, что 23 млн людей грозит острый голод", - подчеркнул глава Всемирной продовольственной программы ООН, в выходные побывавший в Кабуле.



"Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле", - добавил Бизли.

Погода в Афганистане становится холоднее. Жители сельских районов выстраиваются в длинные очереди за мукой, которую предоставляет ООН в рамках всемирной продовольственной программы.



Для миллионов в Афганистане эта гуманитарная помощь - единственный способ выжить зимой, но хватает ее не всем. Перед ООН стоит острая проблема: как увеличить поставки продуктов, чтобы помочь беспрецедентному числу жителей страны, оказавшихся на грани голода.



Дэвид Бизли призывает мировую элиту предпринять срочные действия.



"Мировым лидерам и миллиардерам: представьте, что речь идет о вашем маленьком сыне или дочери, или о вашем внуке, которому грозит смерть от голода. Вы сделаете все, что в ваших силах, - сказал представитель ООН. - Мировое богатство сейчас - 400 триллионов долларов, поэтому позор нам всем. Если мы допускаем, что хоть где-то ребенок умирает от голода, позор нам. И неважно, где находится этот ребенок".

По оценкам ООН, для того, чтобы частично прокормить 23 млн нуждающихся в Афганистане, организации требуется 220 млн долларов в месяц.



Корреспондент ВВС Джон Симпсон не смог сдержать слез, передавая подробности ситуации в Афганистане в прямом эфире радиостанции Radio 4.



77-летний журналист, побывавший за свою карьеру в десятках военных зон, рассказал, как на днях приехал посмотреть на место, где стояли знаменитые Бамианские статуи Будды, разрушенные Талибаном 20 лет назад, и обнаружил там женщину, живущую в пещере.



Женщину звали Фатима, она была вдовой с семью детьми в возрасте от трех до 16 лет. Ее муж скончался от рака желудка.



До прихода Талибана Фатима зарабатывала тем, что пропалывала поля для местного фермера. Теперь из-за засухи работы для нее не было.



"У нее нет денег, ей приходится умолять людей дать ей топливо, чтобы разжечь огонь, и дать ей муку, которую во времена предыдущего правительства ей привозили".

На этих словах корреспондент не смог сдержать эмоций и попросил его извинить.



"Вы знаете, я видел много плохого за годы работы, но здесь… Самое страшное еще не произошло, но вы понимаете, что оно не за горами. И они сами это тоже понимают", - сказал корреспондент.



Почему в Афганистане голод

Радикальное исламистское движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе после поспешного вывода из страны иностранных войск.



Смена власти ослабила и без того хрупкую экономику Афганистана, которая и раньше сильно зависела от иностранной помощи.



Западные державы приостановили оказание помощи, а Всемирный банк и Международный валютный фонд временно прекратили финансирование. Когда оно возобновится - непонятно, поскольку правительство талибов официально не признает почти никто в мире.



Голод заставляет. Чтобы прокормить семью афганцы продают своих детей

Та или иная страна считается зависимой от иностранной помощи, если на долю иностранных вливаний приходится 10% или более ее ВВП. По данным Всемирного банка, около 40% ВВП Афганистана составляла международная помощь.



Многие афганцы сейчас продают свое имущество, чтобы купить еду. Администрация талибов тоже не имеет доступа к зарубежным активам, а это означает, что зарплата государственным служащим не выплачивается.



На сентябрьской конференции в Женеве международное сообщество обязалось выделить более 1 млрд долларов на поддержку афганцев, при этом около трети этих средств было обещано для Всемирной продовольственной программы.



Организация заявила, что для продовольственной помощи Афганистану требуется около 220 млн долларов в месяц, назвав текущие финансовые обязательства "каплей в море"