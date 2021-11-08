Ахмад Масуд уговаривает Рахмона напасть на талибов

09:33 09.11.2021

Ахмад Масуд обратился за помощью к Эмомали Рахмону



Лидер афганского сопротивления считает, что именно глава Таджикистана должен помочь сформировать инклюзивное правительство в Афганистане



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон должен оказать содействие в формировании инклюзивного правительства в Афганистане.



Об этом, как передает ИА "Красная Весна" со ссылкой на Sputnik Афганистан, сказал лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд - младший на встрече с экс-губернатором афганской провинции Герат Исмаилом-ханом.



Эта встреча состоялась в иранском Мешхеде 6 ноября.



В этот же день, как сообщает Радио Озоди, представитель талибов Забихулла Муджахид в интервью афганской службе РСЕ/РС сказал, "Талибан" стремится к установлению хороших отношений со всеми своими соседями, и особенно с Таджикистаном.



"Наше правительство хочет работать со всеми, как в экономической сфере, так и в транспортном секторе, для передвижения и продвижения афганцев. Особенно мы хотели бы иметь хорошие отношения с Таджикистаном, в том числе в сферах торговли, а также в других областях, которые вызывают озабоченность этой страны", - сказал он.



Забихулла Муджахид

Фото ЕРА

По официальным данным, товарооборот между Таджикистаном и Афганистаном с января по сентябрь этого года составил $76 млн 700 тыс.

Таджикистан - единственная страна в Центральной Азии, которая заняла непримиримую позицию по отношению к талибам. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал талибов за игнорирование прав таджиков в Афганистане и заявил, что поддержит только создание инклюзивного правительства в этой стране.

Напомним, что вопрос о формировании инклюзивного правительства Афганистана, в состав которого войдут таджики, хазарейцы и узбеки, глава Таджикистана Эмомали Рахмон обсуждал на встрече 17 сентября в Душанбе с премьер-министром Пакистана Имран Ханом.



Именно тогда президент Таджикистана также сказал, что будет оказывать содействие в организации переговоров между представителями сопротивления и "Талибан" в Душанбе, но пока эта инициатива не получила развития.



Кроме этого, 23 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к проведению в Афганистане выборов и созданию всеобъемлющего правительства с участием представителей всех этнических групп, в том числе афганских таджиков.



По его мнению, формирование любого правительства без учета интересов всех жителей Афганистана может привести к катастрофическим последствиям для него. Рахмон тогда предупредил и об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.



Ранее, в беседе с корреспондентом ТАСС бывший заместитель губернатора северной провинции Панджшер Кабир Васик отметил, что фронт имеет хорошие отношения с Таджикистаном, который "всегда оказывал существенную помощь афганскому народу в борьбе с талибами и продолжает это делать сейчас".