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Братские народы... Россия и Казахстан: сотрудничество без границ, - МИД РФ Лавров (образцовая чушь)
10:58 09.11.2021

За 29 лет с момента установления дипотношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения
Текст: Сергей Лавров (министр иностранных дел России)Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8604)

Братские народы России и Казахстана связывает многовековая история отношений. Подписание 22 октября 1992 года Протокола об обмене полномочными представительствами Российской Федерации и Республики Казахстан вывело их на качественно иной уровень. Сегодня российско-казахстанские связи можно без преувеличения назвать примером стратегического партнерства и союзничества.
Министры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров. Фото: пресс-служба МИД РФ/ ТАССМинистры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров. Фото: пресс-служба МИД РФ/ ТАССМинистры иностранных дел России и Казахстана Сергей Лавров и Мухтар Тлеуберди во время пресс-конференции по итогам российско-казахстанских переговоров. Фото: пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
За 29 лет с момента установления дипломатических отношений осуществлены масштабные шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного общения. Теперь она не только в полной мере опирается на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии.

В основе партнерства наших стран - бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Особо значимую роль играет духовная близость россиян и казахстанцев.

Фундаментом торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества служат прочные хозяйственные связи, сформированные в рамках единого государства в XX веке. Рассматриваем это как уникальное сравнительное преимущество наших стран в условиях острой конкурентной борьбы на международных рынках.

Скоординированная экономическая политика позволяет диверсифицировать производство и облагораживать структуру взаимной торговли. Товарооборот между Россией и Казахстаном оправился от "коронакризисного" шока и за восемь месяцев текущего года показал рост в 34%. В абсолютных цифрах это 16,1 млрд долл. США, что превышает уровень трех допандемийных лет.

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Общими усилиями создана солидная нормативно-правовая база, охватывающая практически все области межгосударственных отношений. Отмечу такие основополагающие документы, как Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (от 25 мая 1992 г.), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (от 6 июля 1998 г.), Договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (от 11 ноября 2013 г.).

Хорошо отлажена система механизмов институционального диалога. С 1997 года работает Межправительственная комиссия по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Обустройством отраслевых направлений двусторонней кооперации занимаются действующие в ее составе подкомиссии по транспорту, науке и новым технологиям, топливно-энергетическому комплексу, промышленности, а также межрегиональному, приграничному, инвестиционному, банковскому, военно-техническому и культурно-гуманитарному взаимодействию.

Россия и Казахстан среди первых ввели регулярную практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств. В сентябре с.г. состоялось 17-е заседание такого формата. Ежегодно форумы созываются по специальной, прежде всего востребованной нашими регионами (многие из них объединены общей границей) повестке дня. На рассмотрение выносятся самые актуальные направления сотрудничества: от цифровой экономики и топливно-энергетического комплекса до человеческого капитала, туризма и экологии.

Российско-казахстанская "связка" играет незаменимую роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса. Его идейным вдохновителем по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан - Лидер Нации Н.А. Назарбаев. Евразийский проект уже не раз показывал себя мощным инструментом совместного развития и нейтрализации негативных последствий глобальных финансово-экономических кризисов. Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС - одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства - многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности.

На фоне ускорения научно-технологического прогресса российско-казахстанские связи сориентированы на модернизацию и объединение производственных мощностей, обмен наукоемкой продукцией, увеличение в товарообороте доли несырьевых товаров и изделий с высокой добавленной стоимостью. Многое делается "на рельсах" прямой промышленной кооперации, в том числе по линии военно-индустриального комплекса. Такие "горизонтальные" связи - ценный актив наших союзнических отношений.

Стратегическое значение имеют особо важные совместные проекты. В сфере освоения околоземного пространства речь идет о создании национальной космической программы "Байтерек", которая откроет Казахстану путь для вступления в клуб мировых космических держав. Согласно плану в 2023 г. с космодрома Байконур будут осуществлены пуски российской перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Работа на этом направлении будет способствовать появлению в республике новых наукоемких "кластеров" с сопутствующим кумулятивным эффектом для экономики и социальной сферы.

Россия и Казахстан подают пример взаимоуважительного подхода к решению пограничных вопросов (протяженность общих рубежей - более 7,5 тыс. км). Уникальное географическое положение в центре Евразии позволяет извлекать обоюдную выгоду из совместного транзитного потенциала. Энергично обустраиваем высококонкурентные транспортные коридоры, призванные соединить Европу и Западный Китай, а также Север и Юг континента с выходом на страны Персидского залива и в Индийский океан.

Природой и историей нашим странам предопределено быть добрыми соседями в регионе Каспийского моря. Совместным освоением ресурсов Каспия, заботой о его экосистеме мы демонстрируем ответственное отношение к этому уникальному и в то же время хрупкому водоему, не имеющему связи с мировым океаном. Москва и Нур-Султан разделяют необходимость разумного подхода к использованию своих природных ресурсов, прежде всего богатых углеводородных запасов при безусловном контроле за их воздействием на окружающую среду. При этом вместе работаем и над развитием возобновляемых источников энергии, в том числе водородной энергетики.

В соответствии с Договором от 2013 г. нашими странами проводится согласованная внешняя политика с опорой на союзнические обязательства и использование возможностей многосторонних объединений: Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. Скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют надежно обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Чувство локтя" помогает нам в решении оперативных задач. Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны - в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ.

Динамично развиваются двусторонние научно-образовательные и культурно-гуманитарные проекты, ведется живой диалог по линии гражданского общества. Этому в немалой степени способствуют преобразования, проводимые в Казахстане по инициативе президента К.-Ж.К. Токаева. Они нацелены на модернизацию общественно-политической и экономической жизни страны, обеспечение верховенства закона и защиты прав всех граждан республики.

На протяжении новейшей истории Россия и Казахстан демонстрируют значительные успехи в консолидации общества, упрочении межнациональной гармонии. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией. Уровень двусторонних отношений с Нур-Султаном позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры. Для этого задействуем прямые каналы связи - по линии МИД, органов правопорядка и юстиции, а также администраций президентов. Ведется слаженная работа неправительственного сектора, экспертного и журналистского сообщества двух стран.

Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России
Мощными связующими звеньями служат русскоязычная община в Казахстане и казахстанская - в России. Обе стороны прекрасно понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. По Конституции Республики Казахстан русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским. Вижу в этом огромный плюс для казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом. Продолжим оказывать многоплановую поддержку школам, профессиональным и высшим учебным заведениям Казахстана, осуществляющим подготовку педагогов и специалистов со знанием русского языка.

Оглядываясь на исторический путь, пройденный нашими народами, можно с уверенностью утверждать - стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции наиболее оптимальным образом отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана. Служат надежным фундаментом для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636444680
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