КырПрез Жапаров обнаружил саботаж в "Кыргызкомуре"

11:41 09.11.2021

09 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Президент заявил о саботаже в "Кыргызкомуре"



"На сегодня саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию", - заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, комментируя ситуацию с углем.



Он признал саботаж в "Кыргызкомуре". Из-за этого добыча угля началась поздно. Но глава государства напомнил, что удалось ускорить добычу угля, своевременно предоставив всю технику МЧС.



"Возникает вопрос - что это за коррупция? Оказывается, из Кара-Кече на угольный склад в Балыкчи поступает только бумага с номером машины и информацией, сколько доставили тонн угля. Проставлялась печать. Если сказать точнее, то приходит "воздух". А теперь спросите, что они привозят вместо угля? Перемешивают песок со склада в Балыкчи. Таким его привозили на ТЭЦ. От Кара-Кече до ТЭЦ они делили прибыль с песка. Получается, что ТЭЦ сжигала уголь с песком", - рассказал он.



"Несколько фигурантов по делу задержаны. Мы перестали сжигать уголь, смешанный с песком. Сейчас мы работаем над другими коррупционными действиями. Если сказать коротко, то на сегодня мы боремся с прогнившей системой", - заключил Садыр Жапаров.