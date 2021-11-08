В Киргизии продолжают тиранить таджикских студентов

11:46 09.11.2021

Таджикским студентам вузов Кыргызстана не разрешают выехать из страны. Почему?

Ноябрь 08, 2021

Фарзон Мухаммади



Таджикские студенты, обучающиеся в вузах Кыргызстана, не могут вернуться на учебу. В октябре правительство КР разрешило открыть границы для студентов из Таджикистана. Однако власти Таджикистана не разрешают студентам выезд из страны, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности в соседней стране.



"Таджикские пограничники не разрешают нам пересечь границу. Они заявляют, что у них нет приказа пропустить таджикских граждан через КПП. Мы разрешим выезд из страны только в случае гарантий вашей безопасности со стороны властей Кыргызстана, говорят пограничники. Сейчас очень много студентов, в том числе, жители Ляхшского района, ждут разрешения на выезд аз Таджикистана", рассказал в беседе с Радио Озоди Файзиддин Бобоев, студент одного из кыргызстанских вузов.



Студенты утверждают, что получили письма от своих вузов об открытии границы для обучающихся и о необходимости их присутствия на занятиях.



Шохрузахон Зойирова, студентка второго курса одного из медицинских вузов Кыргызстана – уроженка Ляхшского района Таджикистана. В беседе с Радио Озоди она сказала, что таджикско-кыргызская граница в Ляхше закрыта и поэтому она решила перебраться в Кыргызстана через КПП в Согдийской области.



"Люди с кыргызским гражданском могут без проблем выехать из Таджикистана. Нас, таджикистанцев, пограничники разворачивают на границе. В отделе народного образования Ляхшского района нам говорили, что мы можем въехать в КР только через находящиеся на севере Таджикистана контрольно-пропускные пункты. Я приехала в Худжанд две недели назад, последний раз была на границе позавчера, но все тщетно: граница для нас остается закрытой", расстроенно говорит Шохрузахон.



Кыргызстан открыл границу для студентов из Таджикистана

На днях пресс-служба ГПС при ГКНБ КР сообщила, что в Кыргызстан из Таджикистана могут въезжать этнические кыргызы, несовершеннолетние дети граждан КР, имеющие гражданство РТ, студенты и преподаватели с таджикским гражданством, обучающиеся или преподающие в вузах Кыргызстана. Вышеуказанная категория лиц может въезжать на территорию Кыргызстана только через пункты пропуска "Кулунду", "Кайрагач", "Кызыл-Бель", "Бордобо" и "Карамык" на кыргызско-таджикском участке госграницы", отмечалось в пресс-релизе ГПС. Сообщается также, что имена таджикских студентов вузов КР зафиксированы в специальном письме, которое отправлено погранслужбами в пункты пропуска на границе двух стран.



Житель Согдийской области Неъматулло Азимов расстроен тем, что его сын Хаетулло Азимов, студент третьего курса Кыргызско-Турецкого университета "Манас", не может вернуться к месту учебы. "Насколько мне известно, кыргызские пограничники получили распоряжение пропускать в страну студентов университета "Манас". Однако наши пограничники говорят, что разрешат выезд из Таджикистана только в случае гарантий безопасности студентов со стороны властей Кыргызстана", сказал наш собеседник.



По словам Неъматулло Азимова, попытки его сына перебраться в КР через Узбекистан, также не увенчались успехом.



21 октября кабинет министров Кыргызстана разрешил открыть границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в кыргызстанских вузах. Об этом сообщил замглавы кабмина Эдиль Байсалов в своем Twitter. Он отметил, что разрешение на возвращение таджикских студентов стало одним из первых решений нового кабинета.



"Одним из первых решений нового кабинета министров стало открытие границы для студентов из Таджикистана, обучающихся в наших вузах, - самого прочного моста дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами", - написал Байсалов.



Проблемы у таджикских студентов кыргызских вузов начались после того, как Кыргызстан 29 мая, через месяц после конфликта на границе в одностороннем порядке закрыл границу с Таджикистаном. В ходе пограничного конфликта с обеих сторон погибло 55 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести, были сожжены десятки домов.



После закрытия границ таджикские студенты кыргызстанских вузов не смогли въехать в КР для продолжения учебы. Некоторые из них перевелись в таджикистанские вузы, но часть не смогла продолжить учебу на родине по различным причинам.



По данным Минобрнауки КР, в 2020/2021 учебном году в вузах Бишкека, Баткена и Оша обучались 1932 студента из Таджикистана.