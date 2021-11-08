Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность

11:50 09.11.2021

8.11.2021



Идея использования альтернативных, более дешевых источников топлива для снижения цен на ГСМ не оставляет Таджикистан. Вот только ресурсов для этого маловато, считают эксперты



ДУШАНБЕ, 8 ноя - Sputnik, Алексей Юсупов.



На днях в телеэфире чиновник Антимонопольной службы объявил, что власти намерены принять решительные меры в борьбе с высокими ценами на ГСМ, резкий скачок которых зафиксирован весной и с начала осени. По его словам, метод прост и незатейлив - использовать природный газ, более дешевую альтернативу бензину и сжиженному газу.

"В ближайшее время в страну начнутся поставки природного газа", - заявил специалист ведомства Хабиб Абдуллозода.



Новость важная, учитывая, что ценник на АЗС продолжает бить рекорд, к ужасу водителей. Однако экспертов несколько смущает уточнение "в ближайшее время", ведь точных сроков Абдуллозода не назвал.

"Наличие в недрах Таджикистана крупных запасов нефти и природного газа сомнению не подвергается. Исследования еще советского периода, а затем и в годы независимости, убедительно доказали их существование", - говорит ветеран геологии Махмуд Бердиев.

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По расчетам российской компании Газпром, долгое время проводившей поисковые работы в Таджикистане, с вероятностью в 50% можно оценить объемы местного природного газа в 17,5 миллиарда кубических метров. Нефти и нефтегазового конденсата - 1,57 миллиона тонн и 72 миллиона кубометров соответственно.

Почему же тогда самые авторитетные профильные компании - помимо Газпрома в Таджикистане в разные годы пытались наладить добычу CNPC (Китай), Total (Франция) и Tethys Petroleum (Канада) - предпочли свернуть изыскания и покинуть республику? Ответ прост: запредельная глубина залегания этих запасов.

"Для того чтобы добраться до уровня залегания местных нефти и газа, придется бурить сверхглубокие скважины на 8-9 тысяч метров. Пока же единственным на данный момент достижением является самая глубокая в Центральной Азии скважина, пробуренная на месторождении Сарикамиш в Шахринаве, около 6,5 тысячи метров. Овчинка выделки не стоит", - усмехается Бердиев.



Прогресс не стоит на месте и, возможно, в ближайшей перспективе можно было бы разработать методы добычи ископаемых и на такой глубине. Но тут непреодолимой помехой стала налоговая политика.

"Правительство решило взимать деньги за лицензию на разработку месторождений до того, как начнется добыча, а не после. Капиталисты деньги считать умеют, они прикинули риски и предпочли покинуть страну", - объясняет экономист Ринат Ахмаров.

Получается, что крупные мировые компании, располагающие для этого самым современным оборудованием и обученными специалистами, сочли добычу нефти и газа в Таджикистане нерентабельной. И едва ли это удастся повторить властям сейчас, учитывая весьма скромные финансовые резервы казны.



"Сомнений добавляет и то, с чьих слов была объявлена эта амбициозная новость. Специалист Антимонопольной службы, при всем уважении, все-таки не эксперт в горной добыче", - говорит Ахмаров.



Увы, как раз в профильном ведомстве это и подтверждают. О чем и заявлял еще в середине лета министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир.

"Мы не располагаем большим запасом нефти и газа, как некоторые страны, за счет которых могли бы получить большие доходы и продвигали бы национальную экономику", - отметил он.

Более того, министр уверен, что экономика, опирающаяся лишь на добычу сырьевых ресурсов, ущербна, потому что развивается однобоко.

Доказательством слов Кабира могут послужить цифры, приведенные Статагентством республики. Сотрудники ведомства подсчитали, что за первые 6 месяцев текущего года в Таджикистане произведено около 250 тонн собственного бензина, что на 40% превышает показатели года минувшего. И это при том, что годовые потребности страны в этом виде топлива в тысячу раз больше.

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Несколько лет назад в СЭЗ "Дангара" закончилось строительство крупнейшего в Таджикистане нефтеперерабатывающего завода с проектной мощностью 1,2 миллиона тонн в год. Объект сдан в эксплуатацию, но не произвел даже литра бензина - нет сырья, той самой нефти по доступным ценам.



"Традиционно добываемые в Таджикистане полезные ископаемые - это драгоценные и редкоземельные металлы, разработка месторождений которых ведется еще с советских времен, и с успехом продолжается в настоящее время. Горнодобывающая промышленность - одна из самых динамично развивающихся в стране", - отмечает Ринат Ахмаров.

Так что единственная стратегия для преодоления кризиса ГСМ - возможно, на ней и собираются сосредоточиться власти Таджикистана - это продолжать форсированный экспорт драгметаллов на пике цены, покупая природный газ по невысокой цене у ближайших соседей по региону, Узбекистана и Туркменистана.