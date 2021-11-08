Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев

12:05 09.11.2021

Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что супруга президента Садыра Жапарова Айгуль Жапарова якобы финансирует одну из политических партий и пытается влиять на выборный процесс, является ложной и недостоверной, сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.



"Мы неоднократно отмечали неизменную позицию главы государства относительно участия его родственников в политических и государственных делах. Подчеркну еще раз, что президент не позволит никому из своих ближайших родственников вмешиваться в какие-либо политические процессы и влиять на них", - сказал он.



Ранее в соцсетях обсуждалась информация о якобы влиянии близких родственников главы государства на выборный процесс.