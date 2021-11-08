|Эффекивности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:56 09.11.2021
В Агентстве по делам госслужбы появятся новые департаменты
Агентство по делам государственной службы подготовило проект указа Президента РК, которым вносятся изменения в указ от 22 июля 2019 года "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается Департамент государственной службы разделить на три отдельных структурных подразделения.
Это связано с необходимостью усиления кадрового потенциала отраслевого департамента, поскольку действующая его структура не позволяет точечно прорабатывать и реализовывать вопросы по кадровой политике на госслужбе, - говорится в обосновании.
Кроме того, для улучшения координации вопросов по финансам предлагается создать Департамент экономики и финансов.
Также, в целях внедрения инновационных подходов в кадровую политику Служба управления персоналом будет преобразована в Департамент управления человеческими ресурсами. Департамент будет также тестировать методы стратегического планирования HR.
В свою очередь, на департаменты экономики и финансов, управления человеческими ресурсами будут возложены функции централизованных бухгалтерии и государственных закупок, кадрового делопроизводства.
Данная мера также позволит эффективно управлять процессами на центральном уровне, акцентируя внимание территориальных департаментов только на качественном выполнении отраслевых вопросов, - поясняют в агентстве.
Так, в обновленном ведомстве появятся департаменты:
привлечения на государственную службу
развития персонала государственной службы
трансформации и цифровизации
контроля в сфере государственной службы
государственных услуг
стратегического планирования и анализа
коммуникации
юридический департамент
управления человеческими ресурсами
экономики и финансов
Административный департамент
Служба внутреннего аудита
Управление по защите государственных секретов и информационной безопасности
Как отмечается, это решение позволит разграничить вопросы госслужбы по отдельным блокам, и, следовательно, работа в данном направлении обретет системный характер.
Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.