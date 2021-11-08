Эффекивности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов

12:56 09.11.2021

В Агентстве по делам госслужбы появятся новые департаменты



Агентство по делам государственной службы подготовило проект указа Президента РК, которым вносятся изменения в указ от 22 июля 2019 года "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)", сообщает Zakon.kz.



В частности, предлагается Департамент государственной службы разделить на три отдельных структурных подразделения.



Это связано с необходимостью усиления кадрового потенциала отраслевого департамента, поскольку действующая его структура не позволяет точечно прорабатывать и реализовывать вопросы по кадровой политике на госслужбе, - говорится в обосновании.

Кроме того, для улучшения координации вопросов по финансам предлагается создать Департамент экономики и финансов.



Также, в целях внедрения инновационных подходов в кадровую политику Служба управления персоналом будет преобразована в Департамент управления человеческими ресурсами. Департамент будет также тестировать методы стратегического планирования HR.

В свою очередь, на департаменты экономики и финансов, управления человеческими ресурсами будут возложены функции централизованных бухгалтерии и государственных закупок, кадрового делопроизводства.



Данная мера также позволит эффективно управлять процессами на центральном уровне, акцентируя внимание территориальных департаментов только на качественном выполнении отраслевых вопросов, - поясняют в агентстве.

Так, в обновленном ведомстве появятся департаменты:



привлечения на государственную службу

развития персонала государственной службы

трансформации и цифровизации

контроля в сфере государственной службы

государственных услуг

стратегического планирования и анализа

коммуникации

юридический департамент

управления человеческими ресурсами

экономики и финансов

Административный департамент

Служба внутреннего аудита

Управление по защите государственных секретов и информационной безопасности

Как отмечается, это решение позволит разграничить вопросы госслужбы по отдельным блокам, и, следовательно, работа в данном направлении обретет системный характер.



Проект указа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.