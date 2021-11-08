Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин

14:46 09.11.2021 Начало многополярной демократии

трехполярный мир создан



Александр Дугин



На наших глазах фактически построен трехполярный мир. Уже не важно, какая политическая сила, преобладает в Америке - глобалисты (как сегодня Байден) или националисты (как вчера Трамп). Возможность сохранять американскую мировую гегемонию не зависит больше от ориентации правящей в США элиты. Китай и Россия стали настолько очевидно суверенными геополитическими и цивилизационными образованиями, что отрицать это более не возможно.



Конечно, либералы в битве с Трампом пытались обвинить его в том, что это он способствовал (и даже вполне осознанно) укреплению независимости России Путина. Это и стало одной из главных линий в американских выборах. Но теперь очевидно, что это был чисто политический трюк: дело не в симпатиях Трампа к Путину и не в во вмешательстве России в американские выборы. Дело в том, что США не могут более в одиночку править миром. И Байден здесь находится ровно в таком же положении, как и Трамп: стратегический предел однополярности достигнут, никаких ресурсов для ее сохранения и укрепления больше нет. Не мытьем, так катаньем, не Трампом, так Байденом - но мы переместились в трехполюсный мир.



В этом мире есть три центра принятия полностью суверенных решений:



- США, которые сегодня представляют уже не весь Запад, а скорее англосаксонскую ось (отсюда АУКУС и КВАД) + их региональные сателлиты;



- Россия, которая не смотря ни на что только укрепляет свои позиции на международной арене, стараясь найти новые точки приложения как на постсоветском пространстве, так и в других регионах;



- Китай, который с успехом выдерживает всю тяжесть нарастающего экономического и военно-стратегического противостояния с англосаксами, всерьез приступившими к региональному сдерживанию Китая в Юго-Восточной Азии.



Между этими законченными центрами силы осциллируют



- растерянный Евросоюз, поставленный на грань энергетической катастрофы провальной политикой Вашингтона и , по сути, выброшенный из англо-саксонского блока;



- методично наращивающие свой региональный потенциал Турция, Иран и Пакистан;



- Япония и Индия, стремящиеся усилить свои позиции, прагматично используя противостояние США с Китаем (при этом Индия совершенно рационально продолжает сохранять стратегическое партнерство с Россией);



- исламские страны Ближнего Востока и Магриба, оторвавшиеся от США и отныне пытающиеся решить локальные противоречия уже без оглядки на Вашингтон;



- африканские режимы, все активнее отвергающие европейский и, шире, западный неоколониализм (ярче всего это воплощено в новой волне антиевропейского панафриканизма - такого как Панфриканский Императив (Urgences Panafricanistes) Кеми Себа)



- страны Латинской Америки, фактически брошенные США на произвол судьбы и ищущие нового места в мировой системе в модели глобального Юга;



- растущие игроки Южной Азии - Индонезия, Малайзия, Южная Корея и т.д.



Так между тремя столпами трехполярности, обладающими на сегодня безусловным, хотя и ассиметричным превосходством, начинается движение вторичных полюсов, чуть менее состоявшихся и завершенных. И тем не менее у некоторых из них - прежде всего у Индии и у некоторых стран Латинской Америки - потенциал очень высок, и переход их в высшую лигу вопрос не продолжительного времени.



И вот тут начинается самое интересное. У этого трехполярного, а завтра уже в полном смысле многополярного мира, есть два аспекта.



С одной стороны, кое-какие технологические аспекты цивилизации - в системе коммуникаций, в энергетике, в моделях развития цифровых сетей и виртуальной экономики - будут - пусть на некоторое время - общими для всех полюсов - больших и малых. И за счет этого можно будет достичь - пусть минимальной, но - стандартизации отношений между полюсами - обосновать.



Это позволит установить прагматически особую признаваемую всеми (или почти всеми) модель протоколов и правил, отражающих новые условия. Да, ни у кого не будет монополии на единоличное решение проблемных ситуаций.



Любое решение может быть оспорено другим полюсом или ситуативным альянсом полюсов. В такой ситуации ни у кого не будет эксклюзивного права настаивать на чем бы то ни было. Сила одного будет ограничена лишь силой другого. А остальное вопрос переговоров.



Фактически это означает начало многополярной демократии.



Все, конечно, будут заинтересованы в том, чтобы существовали некоторые устойчивые алгоритмы международного взаимодействия, но правила будут постоянно меняться, так как каждый полюс будет заинтересован в том, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Но определенный - хотя и ограниченный "универсализм" (чисто технического характера) - явно будет всеми затребован.



А вот с другой стороны, каждый полюс будет заинтересован в том, чтобы укрепить именно свою цивилизационную идентичность. И здесь ситуация будет еще более интересной.



Три главных уже полностью оформленных полюса - англосаксы, Россия и Китай - явно будут настаивать каждый на своей исторической идентичности. На своем Логосе.



И тут нас ждут сюрпризы. Совершенно не очевидно, что США, например, пусть и вместе с Британией и Австралией, продолжат курс на ультралиберализм, постгуманизим, ЛГБТ+ вырождение и т.д. Эта глобалистская модель совершенно провальна. От нее все больше отшатываются и в США, и в Европе. Поэтому не стоит сбрасывать со счетов вероятность возвращения Трампа и трампизма (шире, популизма) в США. Очень показательно, что символ мирового успеха Илон Маск взялся за чтение Эрнста Юнгера. Лед тронулся.



Элита миллиардеров и на интересный - и явно консервативный - интеллектуальный вираж.



Другой миллиардер Питер Тиль давно читает мои геополитические тексты и труды Карла Шмитта. Да, еще есть Сорос, Гейтс, мета-Цукергберг, Бернар-Анри Леви и Джэф Бэзос с бесноватыми уродцами из Google и Twitter, но на них скоро объявят глобальную охоту, за попытку установить свою монополии. И то же, глядишь, возьмутся за Юнгера.



В Европе восходящий тренд нового консерватизма представлен такой фигурой как Эрик Земмур, звездой французский выборов. Земмур радикально отвергает ЛГБТ+ и либерализм, призывает полностью закончить с миграцией, вернуться к французской идентичности, голлизму и к евразийскому союзу с Россией. Венгрия и Польша в Восточной Европе демонстрируют, что либерализм начинает работать в холостую и здесь. Поэтому совершенно не факт, что в условиях трехполярности постгуманисты, постмодернисты, технократические маньяки и либеральные извращенцы сохранят монополию на западный Логос. Вполне вероятен и консервативный поворот. И вот это уже может стать интересным. Но все равно, такой консервативный поворот будет основан на западных ценностях. Да, они будут не столь агрессивными и навязчивыми, как тоталитарная и совершенно уже безумная линия либералов-глобалистов. Но все же это будет новое утверждение именно Запада - со всеми вытекающими.



У Китая с его многотысячелетней цивилизацией и совершенно оригинальной социально-политической системой тут снова огромное преимущество.



Не просто экономика и жесткий политический контроль КПК - залог успеха китайского Логоса. Китайское общество - как государство, так и сам народ - это сплоченная система ценностей, имеющих имперское измерение, этику и своего рода китайскую метафизику. Дело не только во власти, дело в том, что между властью КПК и собственно китайским обществом находится целый континент традиционной китайской культуры - антропологической, этической, духовной. И Китай будет только укрепляться и расширять свое влияние на соседние регионы.



Самое время России задуматься о Русском Логосе. О русской идентичности, об историческом самосознании, о нашей системе ценностей, не менее оригинальной и самобытной, нежели западная или китайская.



Увы, мы пока очень мало уделяем этому внимания. Но стоит обратиться к русской истории, к бесценным сокровищам православия, традиции, к нашей литературе и искусству, к нашей религиозной философии, к русской этике справедливости и солидарности - и перед нами откроются грандиозные очертания русской цивилизации.



И здесь надо быть решительными: пусть это не всеобщая, не общечеловеческая истина, за то она наша родная, русская. Кто готов ее принять, милости просим. Кто нет, ну что же, пусть мир будет богаче и полнее за счет разнообразия и самобытности.



И снова три Логоса - западный, китайский и русский - как три цивилизации - станут лишь полюсами многополярности. Исламская или индийская, африканская или латино-американская цивилизации во всеми локальными особенностями получат возможность умножать свои Логосы, отстаивать и развивать свою идентичность, строить свои государства, культуры, системы.



Конечно, на этом пути будут трудности. Но иногда важно обратить внимание прежде всего на новые горизонты, не сводя все к конкуренции, конфликтам, столкновениям и ноющему скепсису: ничего, мол, у человечества не получится, так как никогда ничего не получилось.



Это ложь - иногда и получилось, и человечество знает величайшие взлеты, достижения, подвиги и высоты, хотя и тяжкие падения и катастрофы тоже.



Стоит смотреть в многополярный - сегодня трехполярный - мир с ответственностью и благими намерениями. В конце концов, мы живем именно в том мире, который сами и создаем. Так давайте сосредоточимся на поисках Русского Логоса.



Публикация: Незыгарь Источник - Завтра

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