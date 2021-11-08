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Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:51 09.11.2021

Тысячи мигрантов второй день остаются на нейтральной полосе и жгут жгут костры в лесу, чтобы согреться. Рассказываем о ситуации на белорусско-польской границе

Олег АДАМОВИЧ

Прорыв тысяч арабских беженцев в Польшу через белорусскую границу из документального роуд-муви превратился в он-лайн ситком.



Прорыв тысяч арабских беженцев в Польшу через белорусскую границу из документального роуд-муви превратился в он-лайн ситком. Редкий случай, когда нелегальный переход государственных рубежей снимают на десятки камер сразу, одновременно выкладывая все в интернет. Только теперь экшен закончился – толпа мигрантов застряла на ничейной земле между рядами колючей проволоки.

ИДИТЕ СВОБОДНО

А как хорошо все начиналось. Вчера сотни людей, списываясь в мессенджерах, объединились в тысячи, и пошли от приграничного белорусского города Гродно на Польшу. Люди с рюкзаками, баулами и детьми брели по платной трассе к границе.

Местные белорусские власти никак беженцам не мешали. Даже с учетом того, что тысячи человек вломились в закрытую приграничную территорию (ту самую, где стоят предупреждающие знаки, что по нарушителям могут начать стрелять).

"По словам иностранцев, конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания", - написал Госпрогранкомитет в своем телеграм-канале.

Мигранты пытаются прорваться через белорусско-польскую границу

Логично – раз Белоруссия им не нужна, значит и не важно, нарушают арабы правила или не нарушают.

В общем, тысячи беженцев без проблем дошли до рядов пограничной колючей проволоки со стороны Белоруссии, где для них заботливо власти сделали проходы. Миновав бывшую границу Советского Союза, арабы оказались на нейтральной территории – полосе земли между государствами, которая формально никому не принадлежит.

Тут-то пусть к свободе и превратился в западню. Поляки пригнали со своей стороны десятки людей, бронетехнику, вертолеты, водомет (это при том, что на улице около ноля). Белорусы назад к себе арабов тоже пускать не захотели – теперь у мигрантов только одна дорога, в Европу. Беженцы оказались в положении главного героя фильма "Терминал", который застрял в зоне вылета аэропорта из-за аннулированного паспорта.

Редкий случай, когда нелегальный переход государственных рубежей снимают на десятки камер сразу, одновременно выкладывая все в интернет.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСАДЫ

Отдадим должное мигрантам, к бегству в ЕС они подготовились неплохо. У всех есть палатки, теплая одежда, шапки, спички. Ночь на вторник, 9 ноября, беженцы провели в лесу. Арабы жгут костры, чтобы согреться – после захода солнца температура опускается ниже ноля. Палаточный городок мигрантов растянулся на 500-700 метров между рядами колючей проволоки.

Выглядит все это, как школьная вылазка на природу детей с родителями. Теплые куртки еще не успели порваться и запачкаться, поэтому тысячи беженцев смотрятся вполне прилично. Только людям уже не хватает воды. Про вещи беженцы подумали, а про то, что будут пить, нет.

Первый раз прорваться через польскую границу беженцы попробовали в понедельник, 8 ноября. Мужчины с кусачками начали резать колючий забор Европы. Кто посильнее – те стали накидывать деревянные жерди на мотки проволоки, чтобы придавить ее и пройти по палкам. Но план не сработал – мигрантов закидали гранатами со слезоточивым газом. Да и военных собралось слишком много, чтобы идти на прямой штурм.

С утра вторника новых попыток прорваться пока не было. Поляки всю ночь и все утро через мегафоны повторяют одну и ту же фразу: "Внимание, внимание, пересечение границы запрещено".

Мигранты идут в Польшу

Толпы мигрантов пытаются пересечь границу Белоруссии с Польшей. Мигранты – по большей части, из Ирака – прилетают в Минск, а потом бегут к границе с ЕС. В Варшаве боятся, что в стране может застрять до миллиона мигрантов

Тысячи беженцев без проблем дошли до рядов пограничной колючей проволоки со стороны Белоруссии, где для них заботливо власти сделали проходы.

РЕАКЦИЯ ЕВРОПЫ

Президент Польши Анджей Дуда провел экстренное совещание по поводу ситуации с мигрантами – чиновники решили всех прорвавшихся возвращать назад. Самым непосредственным образом – людей, которые смогут прорваться через колючку, тупо затолкают через пролом назад, на нейтральную полосу. Польский премьер и министр обороны прибыли к границе, чтобы командовать прямо на месте.

Польские дипломаты призвали немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к мигрантской осаде. Это прокомментировала представитель нашего МИД Мария Захарова.

"И против Буша-младшего с Пентагоном?", - написала она, намекая на вторжение в Ирак 18 лет назад. Разрушение государственного режима тогда отчасти стало причиной массовой миграции сегодня.

Официальный Берлин действия Варшавы поддержал.

С утра вторника новых попыток прорваться пока не было. Поляки всю ночь и все утро через мегафоны повторяют одну и ту же фразу: "Внимание, внимание, пересечение границы запрещено".

- Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом же деле это работа Еврокомиссии, поэтому я призываю ЕС принять меры, - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер, добавив, что поляки все делают правильно, и нельзя их критиковать за "защиту внешних границ ЕС допустимыми средствами".

Польская сторона опубликовала видео с вертолета

А общественные активисты отправили из Берлина на польскую границу автобус с теплой одеждой, обувью, одеялами, лекарствами, зарядными устройствами и фонариками. Организаторы готовы забрать назад несколько беженцев, но сомневаются, что им разрешат.

- Я не удивлюсь, если привезти мигрантов не разрешат. Это результат изоляции и жестокой миграционной политики, которая уже много лете превалирует в Европе. Для Ангелы Меркель, впрочем, это была бы возможность завершить свое правление на позитивной гуманитарной ноте, - заявил журналистам правозащитник Тарек Алаус.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636458660
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