Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok

14:58 09.11.2021

Руслан ХАРИЗОВ



Стать популярными в интернете за сутки - задача не из простых. Нужно четко продумывать сценарий будущего видео, публикации, Stories. Удивить отечественную аудиторию в Сети становится все труднее. В соцсетях существуют сотни блогеров - кто-то успешен, другие только начинают.



Три девушки из Бишкека решили снять видеопародию на композицию "Абу бандит" российского исполнителя Gazan. За ночь ролик стал вирусным и набрал 1 миллион просмотров.



Коллектив решили назвать "Эки сулуу" ("Две красавицы"), хотя участниц в нем три. В интервью 24.kg они рассказали, как пришла идея создавать контент и какую пользу это приносит.



Азада, Айдана и Женишгуль Жолдошовы - сестры. Самая старшая из них, Азада, недавно вышла замуж, Айдана и Женишгуль учатся в университете. Несмотря на домашние дела, учебу и работу, они находят время для TikTok и Instagram.



"Стараемся снимать юмористические ролики. Но основной акцент на пародии отечественных и зарубежных артистов, клипы и отрывки из популярных кинофильмов. Поэтому определенного стиля, в котором работаем, нет: делаем все, что приходит в голову. Можем снимать даже на неактуальные темы и подавать аудитории в своем стиле", - отмечает Азада Жолдошова.



Стать популярными на просторах интернета в планах у девушек не было никогда. Аккаунт в Instagram у них существует несколько лет. Там они публиковали свои фотографии и Stories, которые хотели. Вели блог больше для души и для определенного круга знакомых и близких.







"Эки сулуу" переводится как две красавицы, но в коллективе их три. Оказалось, что изначально вести страницу начали только две сестры - Айдана и Женишгуль. Однако позже к ним присоединилась и Азада. Но переименовывать страницы в соцсетях не стали.



"Все случилось в марте. В 1.00 сняли небольшое видео на композицию "Абу бандит" российского исполнителя Gazan, опубликовали в TikTok и легли спать. Когда проснулись утром, поняли, что ролик набрал 1 миллион просмотров. С того момента появилась мотивация делать что-то большее регулярно", - говорит Айдана Жолдошова.



После публикации пародии на "Абу бандит" нам написал автор песни Gazan. Оказалось, что ролик стал популярным и в странах СНГ. Он похвалил нас и попросил разрешения на размещение видео у себя на странице. Это было неожиданно и приятно.



Блогеры "Эки сулуу"



В основном работы коллектива просматривают в TikTok. Там на них подписано почти 90 тысяч пользователей. Один из роликов просмотрели 3 миллиона 100 тысяч раз. Нажали "нравится" под всеми роликами - 1 миллион 200 тысяч человек из Кыргызстана и зарубежных государств.



Сценариста и менеджера у девушек нет. Они сами воплощают идеи, пишут тексты и снимают видео.



"В Instagram просмотры одного видео доходят до 300 тысяч. Самые первые ролики мы публиковали там. Многие развлекательные паблики начали делиться нашими работами на своих платформах, это началось весной. Тогда мы и начали набирать аудиторию", - подчеркивает Женишгуль.



Сталкиваться с хейтерами (ненавистниками) практически не приходится. Негативные комментарии можно пересчитать по пальцам.



"Из 100 процентов нашей аудитории лишь 3 процента реагируют на видеоролики с ненавистью. Для них неприемлемо, что мы переодеваемся в мужскую одежду и отыгрываем неженские роли", - говорят блогеры.



Родители девушек - тоже творческие личности. Мама Гульназ Бекбосун кызы - заслуженная артистка Кыргызстана, поет и играет на комузе. Отец Орозбек Кашкаев - руководитель ансамбля "Кыргыз руху".



"Они поддерживают нас с самого начала, поскольку знают, что мы безбашенные. Поэтому, наверное, и смирились с нашими увлечениями. Родители говорят, что не каждому дано так быстро стать популярными. Этими словами дают нам большой стимул двигаться вперед. Они всегда за то, чтобы мы развивались", - отмечают собеседницы.



Планов на будущее много. Один из них - выход с контентом на площадку YouTube.



"Нужно расширяться и двигаться дальше. Совместно решили не останавливаться на TikTok и Instagram. Сейчас в разработке полезный социальный проект, скрупулезно работаем над ним. Дай бог все получится", - добавили блогеры.