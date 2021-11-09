 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:44 09.11.2021

У "слуг народа" нет денег на жилье: Песков и Кремль помогут свои людям
Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку
Сергей Аксенов
У "слуг народа" нет денег на жилье: Песков и Кремль помогут свои людям

Материал комментируют:
Денис Зоммер

Государство должно материально помогать приобрести жилье только тем чиновникам, кто не может этого сделать самостоятельно, заявил Дмитрий Песков.

"Есть чиновники, которые обладают такими [большими] средствами, но такие чиновники, они просто не могут пользоваться такими программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье", - цитируют пресс-секретаря российского президента СМИ.

Так Песков отреагировал на скандальную публикацию издания "Важные истории" * про субсидии для 650 российских чиновников, имевших в собственности недвижимость в момент получения господдержки. Среди них, министр просвещения Сергей Кравцов (его семье принадлежало три квартиры), губернатор Севастополя Михаил Развозжаев (тоже три квартиры) и др.

В публикации отмечается, что формально закон не нарушается, так как остановление правительства о субсидиях на покупку жилья, во-первых, не ограничивает срок, в течение которого чиновник должен приобрести недвижимость, а во-вторых, допускает, что работодатель своим решением может сделать исключение и выделить субсидию, даже если у чиновника в собственности уже есть жилье.

Еще одной формой поддержки чиновников, переехавших в другой регион, служат квартиры выделяемые в социальный, служебный наем, которые затем возможно приватизировать. Особые условия для некоторых чиновников резко контрастируют с положением обычных россиян - в очереди на улучшение жилищных условий стоят 2,5 млн человек, включая 248 ветеранов войны.

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, признает проблему.

- Известная фраза о том, что москвичей испортил квартирный вопрос, имеет исторические корни. Злоупотребления в сфере жилья всегда были, в том числе в советское время, и, естественно, продолжаются в наше время. Потому что когда есть льготы, связанные с жильем, то их можно сделать прозрачными или менее прозрачными или непрозрачными.

Например, когда главой МВД был Сергей Степашин, он настаивал, чтобы у начальников УВД в регионах не было личного жилья - только служебное. Потом возможны разные варианты, та же льготная ипотека, но не личное жилье в период службы. Но постепенно это требование сошло на нет. Хотя это форма коррупционных отношений.

У чиновников появились такие возможности. Квадратные метры жилья, которые на рынке стоят очень дорого, даются по ценам на порядок меньше себестоимости. Это "взаимозачет" по неким услугам и обязательствам. По сути, подкуп. Такие вещи должны оцениваться как взятка. Но это трудно доказать, потому что непонятно, за какое конкретно действие или бездействие дается жилье.

Была попытка урегулировать эту проблему. А именно предложение давать льготный кредит, который государство гасит. И человек сам строит себе жилье или покупает его. Уровень кредитования может зависеть от должности. Обладатель более высокого ранга может рассчитывать на более почетное место в этой иерархии. Это нормальная форма, принятая и на Западе, и требует проработки.

Директор Центра изучения проблем формирования гражданского общества Института инновационного развития Денис Зоммер отмечает, что указанные случаи должны быть расследованы.

- Нужно разбираться в этой ситуации с чиновниками, когда они, имея жилье, получают госсубсидии. Надо задавать конкретные вопросы надзорным органам. Почему они на такое не реагируют? Тем более, что данные о владении недвижимостью чиновниками находятся в открытом доступе.

Это вопрос о законности процедуры выделения средств, потому что средства эти из бюджета. На них можно было помочь по-настоящему нуждающимся в жилье. Даже тем же чиновникам. Не все они в ранге министров и замминистров. Есть скромные служащие, о которых нужно позаботиться.

"СП": - Государственная помощь в приобретении дополнительных квартир высшими чиновниками выглядит особенно цинично и на фоне нерешенного квартирного вопроса громадного числа простых людей…

- К сожалению, после 1991 года ситуация с нуждающимися в жилье стала походить на бесконечную очередь. Для обычного гражданина эта очередь может прерваться не по его вине. Условно говоря, вовремя не подошел, не отметился, и тогда начинай все сначала. Причем, это в Москве.

До начала нулевых в столице еще действовал своего рода лужковский патернализм. Люди могли реально рассчитывать на получение жилья, на переезд из ветхого жилого фонда. Действовала известная программа расселения пятиэтажек.

Тогда, напомню, рядом с пятиэтажками, которые должны были сносить, на месте другой, уже снесенной пятиэтажки, строился высотный дом, куда въезжали жители расселяемых домов. Нынешняя реновация и рядом не стояла с той программой московской мэрии.

Сейчас человеку, чтобы доказать право на улучшение жилищных условий не только требуется кипа документов, но и из-за "лишних" сантиметров жилплощади можно так и не дождаться квартиры и уйти в мир иной. Это касается, например, ветеранов, которых просто божились обеспечить жильем.

"СП": - Жаль стариков…

- Но не менее важна этическая сторона этого вопроса в целом. На что вообще люди сейчас рассчитывают? Они в свое время фактически отказались от своего государства (СССР - авт.), открестились от него. Никто не обещал, что в новой России социальная защита будет такой же. Рассчитывать на бесплатное жилье от нынешнего государства - отголосок прошлого.

Кстати, в период правления Леонида Брежнева, который теперь называют "застоем", в стране 180 млн. человек получили бесплатные квартиры. Это можно сравнить с настоящим раем на Земле. Не чета нынешнему времени, когда строятся не квартиры, а студии, напоминающие туалеты со встроенной кухней и спальным местом. На этом фоне средние 33 "квадрата" того времени смотрятся хоромами.

"СП": - Квартирный вопрос в России традиционно политизирован. Незаслуженно полученная жилплощадь воспринимается людьми, как незаконная привилегия. Хоромы высших чиновников, глав госкорпораций вызывают у людей праведный гнев. Возможно, они считают, что это связано с их собственной небогатой, а чаще бедной жизнью…

- Есть повод задуматься. Повальное казнокрадство бюрократии, беспредел со стороны государственного "духовенства" уже привели однажды - в 1917 году, обнищавший народ к известным событиям. Сейчас ничего подобного пока не происходит, но не ровен час…

Многие даже в Москве и Подмосковье имеют всего по несколько квадратных метров жилплощади, годами живут в бараках, общежитиях, в ветхом жилье. Это у них и других налогоплательщиков страны вытащили из карманов деньги, которые потом пошли на субсидии тем госслужащим, кто в них совсем не нуждался.

* "Важные истории" внесено Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов 20 августа 2021 года.

9.11.21

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636461840
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