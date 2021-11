Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"

16:17 09.11.2021

Кризис с электроэнергией в Китае вынуждает многие заводы и фабрики приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства. Как отмечает The Times, эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них.



От перебоев с электроэнергией страдают около 20 китайских провинций, в 16 провинциях введено нормирование потребления электричества. В провинции Гуандун, крупнейшем промышленном регионе Китая, от проблем с обеспечением электроэнергии пострадали почти 150 тыс. компаний и, по мнению многих владельцев предприятий, нормирование может сохраниться на протяжении месяцев.



Китайские власти отдают приоритет в обеспечении энергией предприятиям, производящим товары с высокой себестоимостью, а также жилым домам в преддверии зимы.



Как сообщил The Times эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли, на производство товаров сейчас уходит в два раза больше времени: "Последствия можно увидеть на севере страны, где заводы, которые выпускают сырье и материалы, такие как сталь, сталкиваются с трудностями, которые приведут к дефициту на других предприятиях, которым необходимы эти материалы для производства готовых товаров. К концу ноября все будет очень непросто с этим".



По мнению аналитиков ING, перебои с поставками товаров из Китая "сохранятся значительную часть 2022 года, что приведет к удорожанию популярных товаров, сокращению производства и замедлению восстановления производства". Как отметил глава компании The Entertainer, закупающей игрушки в Китае, Гэри Грант, "товары, которые должны были бы производиться сейчас, можно было ожидать у нас в феврале. Но из-за этих перебоев с производством сроки поставки удлиняются на 60–90 дней, так что у нас точно будет дефицит продукции, востребованной в начале лета".



По его мнению, стоимость товаров из Китая вырастет на 10-12%. Владельцы торговых сетей одежды ожидают, что серьезно пострадают коллекции следующей весны и лета.



Алена Миклашевская