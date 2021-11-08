Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев

16:24 09.11.2021

КНР намерена создать военную базу в Таджикистане



Китайско-таджикские патрули не пропустят афганских радикалов

Владимир Скосырев



8.11.21



Душанбе охотно предоставил недра страны, такие как эти залежи золота, для эксплуатации китайцам.

Душанбе объявил, что Пекин предоставит ему 8,5 млн долл. на строительство базы рядом с Афганистаном. Китайских солдат на ней не будет. Комментаторы в Гонконге увязывают это решение с двумя факторами – во-первых, с опасениями в КНР, как бы через плохо охраняемую таджикско-афганскую границу в Синьцзян не проникли боевики-уйгуры. Во-вторых, Пекин хочет обеспечить условия для реализации плана Нового Шелкового пути. То, что Китай стал основным инвестором и поставщиком товаров для Таджикистана, несомненно. Но РФ остается главным военным защитником республики, а также магнитом для ее рабочих-мигрантов.



Как отмечает South China Morning Post, сообщение о финансировании сооружения базы служит еще одним свидетельством того, что присутствие Пекина в Центральной Азии продолжает расти.



Что касается Таджикистана, то тут следует принять во внимание два момента. Самая бедная из бывших советских республик в этом регионе имеет с Афганистаном границу длиной 1357 км , а с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР – протяженностью в 447 км, причем большая часть ее проходит через горы. Совершенно ясно, почему Пекин тревожит, что экстремистские группировки, действующие в Афганистане и Сирии, включая уйгурских боевиков, могут использовать территорию Таджикистана для проникновения в Китай.



После хаотичного отступления США из Афганистана более 1 тыс. афганских военнослужащих бежали в Таджикистан. Зарубежные аналитики говорят, что для Китая коренной интерес – это безопасность его границ в Центральной Азии, и решить эту задачу он может, увеличивая свое влияние в регионе. В 2018 году инвестиции Китая в Таджикистане составляли 37% всех прямых иностранных вложений в стране.



Обе страны придерживаются жесткого подхода к тем, кто исповедует идеи радикального ислама. Китай в Синьцзяне в течение десятилетия проводит кампанию против терроризма и экстремизма. Западные страны обвиняли Китай в нарушениях прав человека, включая заключение уйгуров в лагеря и использование принудительного труда.



Одновременно Пекин пытался подавить сепаратистское движение в Синьцзяне, прибегая к дипломатическим мерам. В 2016 году Китай, Пакистан, Афганистан и Таджикистан сформировали антитеррористический механизм. Предусматривалось, что участники будут обмениваться разведывательной информацией и проводить совместные учения военных. Но после захвата власти "Талибаном" (запрещен в России) судьба этого механизма остается неясной.



Ши Чэньюй, младший научный сотрудник Института национальной обороны на Тайване, говорит, что после 2016 года стала поступать следующая информация: китайские воинские подразделения все же находятся на базе в Таджикистане, рядом с афганской границей. По другим данным, это не регулярные подразделения, а отряды Народной вооруженной полиции, то есть полувоенные формирования.



Американские мозговые тресты и СМИ регулярно публикуют материалы о том, как Китай вытесняет Россию из сферы ее традиционного влияния – Центральной Азии. Одно из этих сообщений гласит, что в таджикском местечке Шаймак, неподалеку от горных рубежей Афганистана, создана секретная китайская база. Это показывает, что Китай не ограничивается ростом своего экономического влияния, а постепенно увеличивает и роль в области безопасности.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Китайские военные периодически присутствовали на территории Таджикистана. После подписания с Таджикистаном соглашения о борьбе с терроризмом прежнего правительства Афганистана в 2016 году китайцы заходили периодически на территорию сопредельных стран, там бывали у них посты. Ни в одном случае это патрулирование к продолжительному военному присутствию не привело. Вместе с тем практика финансирования китайцами строительства военных баз существовала. То есть Пекин помогал сопредельным государствам в этом, чтобы они могли обеспечивать безопасность".



По словам эксперта, соглашение продолжает действовать, и китайцы могут заходить на территорию Таджикистана. "Но думаю, что о постоянном значительном присутствии речь все же не идет. Конечно, нельзя исключать, что могут находиться инструкторы или сотрудники разведки, отвечающие за координацию, – полагает Кашин. – Для России китайские патрули на отдельных участках не представляют серьезной проблемы. Не России же устанавливать посты и заниматься охраной китайской земли. У России есть база в Таджикистане численностью до 10 тыс. человек. Кроме того, не стоит забывать, что Россия, Китай и Таджикистан