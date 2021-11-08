Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества

17:22 09.11.2021

Президент Жапаров разъяснил ситуацию с электричеством и углем в стране

9 ноября 2021 - Бакыт Басарбек



Президент Жапаров разъяснил ситуацию с электричеством и углем в стране



Президент КР Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам, в котором дал подробную информацию по поводу нелегкой ситуации с электроэнергией и углем в Кыргызстане. Своре выступление глава государства разместил на своей странице в соцсети.



"Уважаемые кыргызстанцы!



Я решил дать разъяснения и подробную информацию относительно ситуации, связанной с электроэнергией и углем, которая вызывает бурные обсуждения в обществе. Иначе, некоторые граждане в социальных сетях преподносят все так, будто, я как пришел к власти, вогнал энергосистему в кризис.



За последние десять лет не было построено ни одной гидроэлектростанции. Находясь в верховье водных ресурсов, мы зимой покупали электроэнергию в соседних странах. Разве это не позор для Кыргызстана. Ладно, если бы покупали по невысокой цене. Покупали один киловатт за пять сомов и продавали народу за 77 тыйынов. Конечно, реальная цена была дешевле, хотя на бумаге была указана стоимость в пять сомов. Остальное пошло в карманы "больших людей". Может быть, они и не строили новые ГЭС специально ради того, чтобы продолжать преследовать свои интересы и жить счастливо?



Таким образом, они обанкротили энергосистему. В результате у них задолженность в более 130 млрд сомов. Сегодня Минэнерго задолжало эту сумму внутренним и внешним источникам. Это означает "банкрот". В прошлом году, когда я только начал работать, я был шокирован, увидев состояние энергосистемы. Я тогда еще дал поручение Минэнерго – что с этого момента ни один тыйын не будет взят в долг. Мы остановим импорт электроэнергии за пять сомов. Сколько стоит у нас, то по такой же цене и будем покупать. Или же, сказал я, мы будем ее сами вырабатывать. Сегодня импортная стоимость электроэнергии составляет около двух сомов. Вместо того, чтобы увеличивать долг, мы пытаемся понемногу его покрыть. Мы начали строительство малых и средних гидроэлектростанций. Даст Бог, то к 2024-2025 годам выведем энергосистему из кризиса. Мы станем страной-экспортером, а не импортером. Даже, если сейчас вы захотите "съесть заживо" министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса. Незначительные трудности неизбежны, нам придется потерпеть.



Относительно ситуации с углем. Был саботаж в "Кыргызкомур" и из-за этого добыча угля началась поздно. Мы это признаем. Однако, несмотря на это, нам удалось ускорить добычу угля, своевременно предоставив всю технику МЧС. На сегодня саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию. Возникает вопрос - что это за коррупция?



Оказывается, в Кара-Кече на угольный склад в Балыкчы поступает только бумага с номером машины и информацией о том сколько доставили тонн угля. Проставлялась печать. Если сказать точнее, то приходит "воздух". А вы теперь спросите, что они привозят вместо угля? Перемешивают песок со склада в Балыкчы. Таким его привозили на ТЭЦ. От Кара-Кече до ТЭЦ они делили прибыль с песка. Получается, что ТЭЦ сжигала уголь с песком.



Несколько фигурантов по этому делу задержаны.



Мы перестали сжигать уголь, смешанный с песком. В настоящее время мы работаем над другими коррупционными действиями. Если сказать коротко, то на сегодня мы боремся с прогнившей системой".