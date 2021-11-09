ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов

18:41 09.11.2021 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 09.11.2021 |



Если реформу ВОЗ проведут, она станет моделью других наднациональных ведомств, составляющих мировое правительство



В планах "Великой перезагрузки" особая роль отведена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На первом этапе на нее была возложена задача раскрутки так называемой пандемии, которая нужна для обоснования введения в мире "диктатуры здоровья", радикальной перестройки жизни людей и установления нового мирового порядка. Все это откровенно изложено в книге Клауса Шваба "COVID-19 и Великая перезагрузка" (2020) и в некоторых выступлениях Жака Аттали – рупора клана Ротшильдов.



Однако у организаторов "Великой перезагрузки" не все пошло гладко. ВОЗ начала раскрутку "пандемии", но Дональд Трамп в бытность его президентом обвинил ВОЗ в халатности и низкой эффективности. Мол, эта организация проспала выход на мировую арену "уханьского вируса". В апреле Трамп начала грозить выходом США из организации. И дал своему правительству команду резко сократить финансовые взносы в ВОЗ (долгие годы власти США были самым крупным источником финансирования организации).



После смены караула в Белом доме одним из первых заявлений Джо Байдена стало заверение, что США восстановят добрые отношения с ВОЗ и будут укреплять эту организацию как оплот борьбы человечества против ковида. Вскоре появились признаки того, что ВОЗ действительно усиливает свое влияние в мире.



21 мая 2021 г. в Риме был проведен Глобальный саммит по здравоохранению, организованный Италией как страной, получившей на этот год статус председателя Группы двадцати, и Европейской комиссией (ЕК). На саммите парадом командовала ВОЗ в лице ее генерального директора Тедроса Адханома Гебрейисуса, который в очередной раз заявил о необходимости полной вакцинации человечества. И напомнил о необходимых для этого условиях: во-первых, о мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для вакцинации и их перераспределении в пользу бедных стран. Во-вторых, о большей координации действий отдельных государств в деле вакцинации. Все обратили внимание на слова главы ВОЗ: "Эта пандемия не будет последней". По итогам майского саммита была принята "Римская декларация". В ней сформулированы 16 принципов, которые призваны служить "ориентиром для нынешней и будущей деятельности в области глобального здравоохранения". Между строк документа читается: ВОЗ должна из организации медицинского профиля превратиться в финансово-медицинскую организацию, в центр "эффективной" координации действий государств, которые должны будут исполнять команды ВОЗ.



На майском саммите в Риме участники договорились также о создании Совместной целевой группы по финансам и здравоохранению. Это договоренность о координации между министрами финансов и здравоохранения G20.



Через несколько дней в Женеве состоялась 74-я ежегодная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ). Глава ВОЗ опять пугал всех тем, что на мир надвигается какая-то совсем страшная пандемия, по сравнению с которой ковид выглядит почти безобидным. Призвал к мобилизации перед грядущими угрозами и без обиняков сказал, что ВОЗ с такими вызовами не справится без дополнительных финансовых ресурсов и дополнительных полномочий. Мол, уроки нынешней пандемии показывают, что некоторые страны, к сожалению, воспринимают порой указания ВОЗ как рекомендации, не обязательные к исполнению. На встрече призвали к тому, чтобы начать подготовку некого международного соглашения, предусматривающего усиление ВОЗ путем передачи ей части полномочий с национально-государственного уровня. И было принято решение о проведении в конце ноября – начале декабря сего года специальной сессии ВОЗ, на которой будет конкретно обсуждаться проект такого международного соглашения.



В конце октября в Риме проходил саммит G20. Ему предшествовала встреча министров финансов и здравоохранения "двадцатки". Разговор на встрече шел преимущественно о вакцинации. Были предложены целевые ориентиры: до конца текущего года полную вакцинацию должны пройти не менее 40% населения планеты, к середине 2021 года – не менее 70%. Участники встречи дали понять, что подготовка проекта многостороннего договора по вопросам мирового здравоохранения уже ведется, что время не ждет и соглашение должно быть подписано и вступить в силу до следующего саммита G-20 на Бали (Индонезия). В выступлении Гебрейисуса на этой встрече всех впечатлили его слова о том, что на Земле должен появиться еще один вирус, намного страшнее, чем ковид. Глава ВОЗ даже несколько раз упоминал, как зовут страшного "зверя": вирус Марбург, который обитает где-то в Африке.



На саммите G-20 в Риме 30-31 октября также говорили о необходимости реформирования ВОЗ и подписания соглашения по вопросам всемирного здравоохранения. Глава ВОЗ на этом саммите выступал дважды.



В первом выступлении он обозначил пять основных задач мирового здравоохранения. Их выполнение предполагает наличие двух условий: 1) мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов; 2) наделение ВОЗ дополнительными полномочиями. В заключительной части выступления глава ВОЗ сказал: "Примите новое международное соглашение или договор и обеспечьте укрепление ВОЗ". Во втором выступлении он снова повторил, что необходимо "принятие международного договора или соглашения по обеспечению готовности к пандемиям и принятию мер реагирования".



Если все называть своими именами, речь идет о том, чтобы окончательно превратить ВОЗ в орган наднационального управления.



ВОЗ создавалась как специализированный орган ООН. Подобно многим другим специализированным органам ООН она должна управляться государствами-членами, которые осуществляют ежегодные взносы для финансирования организации. Именно так финансировалась ВОЗ примерно до конца ХХ века. В последние два десятилетия все большую роль в ее финансировании стали играть иные источники ("прочие доноры").



Вот доли наиболее крупных "прочих доноров" в бюджете ВОЗ на 2020-2921 гг. (%): Фонд Гейтсов – 10,47; GAVI Alliance – 5,76; World Bank – 2,57; COVID-19 Solidarity Fund – 1,67; Rotary International – 2,42. Есть и более мелкие негосударственные доноры. Например, Bloomberg Family Foundation (0,38%), Rockefeller Foundation (0,10%) и др. Следует иметь в виду, что альянс GAVI – детище Билла Гейтса. Фонд Билла и Мелинды Гейтсов и GAVI – единое целое, на них приходится более 16% денежных вливаний в ВОЗ, их голос является решающим при определении приоритетов деятельности ВОЗ.



Немаловажно, что некоторые государства финансируют ВОЗ в объемах, значительно превышающих официально установленные взносы. Так, США делали взносы, которые в два, а то и в три раза превышали установленную им норму. А кто платит, тот и заказывает музыку.



Зависимость ВОЗ от "альтернативных доноров" еще больше увеличилась после того, когда весной 2020 года началась так называемая пандемия ковида и был создан Фонд ВОЗ (WHO Foundation). Предназначение Фонда ВОЗ состоит в том, чтобы собирать средства по всему миру и передавать их в виде грантов либо ВОЗ, либо другим организациям, действующим в рамках приоритетов ВОЗ и совместно с ВОЗ.



Остался всего один шаг – сделать так, чтобы ВОЗ полностью начала контролировать государства-члены, окончательно став наднациональным институтом. В этом смысл того договора, который будет рассматриваться на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся в конце ноября. Если реформу ВОЗ проведут, она станет моделью для других наднациональных ведомств, составляющих мировое правительство.



P.S. Только что сенатор и председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале: "Россия не обязана и не должна следовать всем решениям и признавать все рекомендации международных организаций, включая ВОЗ. Особенно с учетом, что ими часто руководят или манипулируют совсем не дружественные России силы". Пушков напомнил, что В. Путин на Валдайском форуме говорил о ведущей роли национальных государств в современном мире: "Они и должны принимать решение о развитии своих стран, а не международные организации. Мы же не перепоручаем ООН обеспечение нашей национальной безопасности. Точно так же мы сами должны определять приоритеты нашего здравоохранения и базовые подходы к нему". Участие в международной организации "не должно означать слепого следования всем ее предписаниям". Источник - fondsk.ru

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