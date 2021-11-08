Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР

21:29 09.11.2021

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семье и родным известного государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметова, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Elbasy.kz.



Елбасы выразил соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Кажахмета Балахметова.



"Кажахмет Балахметович был человеком большого благородства и достоинства, посвятившим всю свою сознательную жизнь делу народного образования. Являясь министром просвещения КазССР на протяжении многих лет, он внес весомый вклад в развитие данной сферы. Наряду с этим, занимаясь общественной деятельностью, он заслужил искреннее уважение и признание людей. Его плодотворный труд отмечен высокими наградами. Уверен, что жизнь Кажахмета Балахметова всегда будет служить примером для подрастающего поколения", – говорится в телеграмме.



6 ноября стало известно о смерти бывшего министра просвещения Казахской ССР Кажахмета Балахметова. Он умер в возрасте 95 лет.