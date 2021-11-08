Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев

00:04 10.11.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 08.11.2021 |



Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь (прозвище – Шпрехенфюрер; до государственного переворота прислуживал "Партии регионов" и вымогал у студентов взятки в институте) получил указание поднять новую волну переименования населенных пунктов. И если прежние кампании борьбы с родным русским языком касались названий, связанных с советской властью и Великой Отечественной войной, то теперь началось хулиганство: надо сделать так, чтоб русским духом на Украине и не пахло!



Шпрехенфюрер заявил, что отправил в органы власти несколько десятков указаний об изменениях названий населенных пунктов. Якобы поступают "пожелания" местных жителей. Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие, заявил ретивый языковый фюрер.



Местным органам власти велено принять "меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями… закона". А стандарты языка, объявленного на Украине единственным государственным, таковы, что, например, город Первомайск будет объявлен "Пэршотравэенськом, Северодонецк – "Пивничнодонэцьком", Арбузинка – "Гарбузынкой" или "Кавунивкой", Луч – "Проминэм" и так далее.



Народный депутат Макс Бужанский комментирует: "Понимаете, когда в прошлом созыве парламента переименовывали какие-то города, в этом была извращенная, но логика. Петр Алексеевич щедро дарил своему избирателю чувство доминирования, чувство превосходства, вот смотрите, щелк пальцами, и все те, которые не за нас, будут мучиться в бессильной злобе, но ничего не смогут сделать. И они мучились. Не от новых названий, от унижения тем, что их мнения даже не спросили, переименовав их города, словно купленного на рынке щенка собаки. А потом Петра Алексеевича сделали… вместе со всем его коллективом для того, чтобы никто больше не смел с ними себя так вести. Сделали и...?... Поверьте, на Креминя не ляжет ничего, к нему вопросов нет и быть не может. Все вопросы к власти, у которой нет вопросов к Креминю. Мы голосовали на выборах для того, чтобы такого больше никогда не было. И я не думаю, что хоть кто-то из голосовавших об этом забыл". Разумеется, к персонажу, назначенному Шпрехенфюрером, вопросов быть не может: шестерка есть шестерка, с него спроса нет.



Фото: Русская Весна



"Ладно Первомайск, хотя мы помним, как самый большой патриот Порошенко поздравлял Путина именно с этим, созвучным названию города, замечательным праздником. Но Южноукраинск что плохого-то сделал? Где в нем коммунистическое или "пророссийское" название?" – интересуется другой депутат Алексей Устенко.



"В Украине есть проблема с дебилами, получающими солидные деньги за имитацию бурной деятельности в языковой сфере", – пишет журналист Юрий Ткачев.



"Почему в списке нет Миргорода, Ужгорода, Райгорода и Китайгорода? И совсем забыли о таких топонимах, как Базавлук, Чертомлык, Токмак, Мариуполь, Мелитополь, Да и Херсон как-то не вполне украинское название", – иронизирует украинский общественный деятель Стас Косаренко. Напрасно иронизирует. Дойдет и до этих городов.



По Киеву новая волна переименований уже прокатилась. Киевский горсовет сменил названия 12 столичных улицам. Самым символичным стало переименование улицы, названной в честь Героя Советского Союза, выдающегося разведчика Николая Кузнецова: ему предпочли служившего немецким фашистам Олеся Бабия.



Макс Бужанский дает справку: "Николай Кузнецов лично ликвидировал 11 немецких генералов и чиновников оккупационной администрации во время Великой Отечественной. В свою очередь, Олесь Бабий прибыл в Украину вслед за нацистами в 1941 году и покинул ее вместе с ними в 1944-м".



"При моральной и интеллектуальной поддержке поэта Бабия 12 тысяч евреев Стрыя были полностью уничтожены, также как и полтора миллиона евреев Украины, а также евреи Хелма, где Бабий проводил свою антисемитскую пропаганду", – добавляет к этой информации глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.



Еще один характерный пример: улица, названная в честь одного из организаторов обороны Киева от фашистов Трофима Костюка, героически погибшего в сентябре 1941 года, теперь носит имя петлюровца Оттона Эйхельмана.



Лишилась своего исторического названия и улица Молодогвардейская. Герои-подпольщики "Молодой гвардии" – враги потомков полицаев, пришедших к власти на Украине. Теперь эта улица будет носить имя еще одного петлюровца Владимира Сикевича.



"Если при Порошенко названия меняли в рамках декоммунизации, то при Зеленском обозначили новую цель – дерусификация", – пишет Максим Минин.



Что сказать? Вслед за уничтожением всех следов советского идет уничтожение русского. Не надо было большого ума, чтобы понять: в такой последовательности все и будет происходить. Однако процитированные здесь комментарии напоминают… добродушное ворчание. А места для добродушия не остается.



В той части Русского мира, где власти искореняют память о прошлом, совершается историческая "смена вех": коммунистов, победивших фашизм, отправляют в небытие, а на пьедестал возводят тех, кого наши отцы, деды, прадеды называли мразью, фашистской нечистью.