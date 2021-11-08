 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:15 10.11.2021

Мемориальный музей Холокоста в США: Китай, возможно, проводит геноцид уйгуров

Американский Мемориальный музей Холокоста опубликовал отчет, в котором обвинил правительство Китая в геноциде мусульман-уйгуров, пишет издание Axios.

В 56-страничном документе собраны доказательства: массовое наблюдение за уйгурами, притеснение их религии, принудительная стерилизация, заключение и принудительный труд. Кроме того, отмечают авторы, власти КНР рушат религиозные и культурные здания уйгуров и забирают из семей уйгурских детей.

Отмечается, что действия Пекина выходят за рамки ускоренной ассимиляции - в особенности здесь подчеркиваются меры по снижению фертильности среди уйгуров: насильная стерилизация и контрацепция и разделение мужчин и женщин. В музее считают, что намерение китайских властей - добиться биологического исчезновения такой группы, как уйгуры.

Китай много делает и для культурной борьбы с уйгурским меньшинством. Так, в октябре власти страны добились от компании Apple удаления самого популярного в мире приложения для чтения Корана из китайского App Store.

Источник - лента
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