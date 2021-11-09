Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"

00:37 10.11.2021

Якутские алмазы заинтересовали Эрдогана, а потом наступит черед родины Шойгу



Сергей Аксенов

Якутские алмазы заинтересовали Эрдогана, а потом наступит черед родины Шойгу



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Владимир Аватков Раис Сулейманов



Тюркская академия наук назвала крупнейший российский регион - Республику Саха (Якутия) одним из "непризнанных мировым сообществом государственных образований".



Информация о российском регионе, помещена в рубрике "Тюркские государственные образования" (ТГО) официального телеграм-канала академии и содержит обычные энциклопедические сведения о территории, населении, месте в иерархии российских регионов и экономическом потенциале Якутии. Однако политическая "метка" заставляет задуматься.



Среди учредителей Тюркской академии - Турция, Азербайджан, Казахстан, Киргизия. Ее штаб-квартира находится в столице Казахстана Нур-Султане. Заявленная цель - содействие научным исследованиям истории и современности тюркского мира, языка и культуры, а также "выявление роли и места тюркских государств в мировом пространстве".



Согласно открытым данным, Тюркская академия имеет связи с Тюркским советом - политической организаций стран участниц и Международной организацией тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Несмотря на то, что участниками этих организаций являются почти одни и те же страны - в основном бывшие советские республики, очевидным лидером их выступает Анкара.



Летом 2019 года Республику Саха посетил сын президента Турции Билал Эрдоган. Он побывал в Соборной мечети Якутска, где совершил намаз. "Турки и саха - братья по крови, поэтому должны развивать отношения между республиками, не только туризм, но и другие отрасли", - цитировали его СМИ. Позже представитель республики Айхал Габышев нанес ответный визит в Турцию.



Настойчивое внимание Турции к российской республике с недвусмысленной политической окраской может насторожить. Однако плотные контакты Москвы и Анкары, союзнические отношения с Нур-Султаном и Бишкеком (только что Сергей Лавров опубликовал крайне комплиментарную статью), очевидно, подают пример регионам РФ.



- То, что происходит - закономерно. После развала СССР Турция пытается всячески воздействовать на тюркские государства постсоветского пространства и тюркские народы России, - отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков.



В этом нет ничего неожиданного, но формулировка о "непризнанном государственным образованием" в составе России не может не вызывать вопросов. Очень хорошо, что турки поняли, что центром и тюркского, и славянского миров является Россия, а не Турция, и начали изучать российские тюркские народы. Но это, конечно, вызов для Москвы.



"СП": - Чем, по-вашему, это опасно? Потенциальным сепаратизмом?



- Речь идет о долгосрочной перспективе. Турция работает с тюркскими народами, воздействуя через образование, науку, религию и культуру, формируя лоббистские структуры на всем постсоветском пространстве, включая Россию. Хотя в нашей стране успехов у Анкары меньше, поскольку Москва в нулевые годы, несмотря на конфликты, смогла консолидировать общество.



Однако, председатель общественной организации "Лига отцов Республики Саха (Якутия)" Айхал Габышев отрицает сепаратистские тенденции в регионе.



- В Якутии титульная нация - народ Саха, который является древними тюрками. Саха - это самоназвание. В мире 48 тюркских народов, наций численностью примерно 250 млн. человек. Мы, как народ саха, сохранили свой родной язык, культуру, быт, традиции и фольклор. Но это не значит, что мы хотим создать какое-то свое отдельное государство. Это чушь.



"СП": - Тюркская академия наук недвусмысленно намекает, что на некую политическую общность…



- В Турции существуют разные политические партии и течения. Скоро там выборы президента Турции. Лоббисты тех или иных течений уже начинают выдвигать разные фантазии. Это сугубо личное мнение турецких ученых, политиков, которые хотят заработать на этом политические дивиденды. Якутия была и будет неотъемлемой частью Российской Федерации. Мы говорим Якутия - подразумеваем Россия. Мы говорим Россия - подразумеваем Якутия.



"СП": - Насколько плотные экономические связи республики с Турцией?



- На данный момент экономических связей Якутии и Турции, совместных проектов нет. Здесь нет даже продавцов симита (бублик с кунжутом - авт.) или турецких сладостей нет. Нет даже турецкого ресторана, хотя есть и японские, и корейские, и китайские и другие рестораны.



Летом этого года по приглашению Главы республики Айсена Николаева Якутию посетил посол Турции в России Мехмет Самсар с супругой. В декабре этого года в посольстве Турции в Москве планируется презентация инвестпроектов Якутии. То есть мы, как республика, выступаем за развитие российско-турецких отношений. Руководством наших стран поставлена амбициозная задача - увеличить товарооборот до 100 млрд. долларов.



"СП": - Из всех природных богатств Республики Саха, Тюркская академия отмечает почему-то уран. Хотя, спроси любого россиянина, и он первым делом назовет алмазы…



- Турецкие предприниматели готовы сотрудничать. В перспективе - организация регулярных рейсов по маршруту Якутск-Стамбул компании "Турецкие авиалинии". Начнет работать экономика. "Алроса" может продавать им свою продукцию, есть залежи угля, других полезных ископаемых. Тут вся таблица Менделеева. Территория Якутии огромная - четыре с половиной Турции можем вместить.



В свою очередь эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов уверен, что политическое соперничество двух стран, пусть в легком варианте, продолжится.



- Погодите, то ли еще будет. Список ведь можно дополнить: Хакасия, Тува, Чувашия, Кабардино-Балкария, Башкортостан, Татарстан… Полагаю, что Тюркская академия и эти российские регионы назовет "непризнанным мировым сообществом государственные образования". Москве можно было бы ответить: тоже от имени какого-то учреждения заговорить о Курдистане с указанием на восток Турции.



"СП": - То есть пойти на обострение? Курдистан - самый больной вопрос для Анкары…



- Видите ли, все подобные пантюркистские учреждения типа Тюркской академии следует воспринимать как откровенную "мягкую силу" Турции. Наверняка, в рядах этого международного учреждения состоит представители национальной интеллигенции тюркских народов России. И вроде все мило: проводятся научные конференции, какие-то симпозиумы и прочие мероприятия, а по факту следует воспринимать эту деятельность как "soft power" Анкары. И всегда держать уши в остро.



"СП": - При этом народ Саха - не мусульмане…



- Совершенно верно. Но в данном случае речь идет о пантюркизме: объединение по принципу этнической близости тюркских народов. Поэтому религиозный фактор тут не важен. Внимание есть и к Гагаузии в Молдове.



9.11.21