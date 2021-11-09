Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс

00:54 10.11.2021

Третьего президента Грузии избили охранники

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

9.11.21



Оппозиционные партии Грузии объявили о создании коалиции и начале бессрочных акций протеста. Они требуют отставки правительства, роспуска парламента и досрочных выборов в высший законодательный орган страны. Обо всем этом было заявлено вечером 8 ноября на митинге на площади Свободы в Тбилиси. По ходу программа акции была подкорректирована – добавилось еще одно требование: немедленно освободить экс-президента Михаила Саакашвили, переведенного из руставской тюрьмы в тюремный лазарет в Тбилиси.

Об очередном митинге оппозиция объявила после оглашения итогов второго тура выборов в органы местного самоуправления, состоявшихся 30 октября. Как неоднократно предрекала "НГ", оппозицию могла устроить только собственная победа, однако успеха она добилась лишь в одном муниципалитете из 20, в которых проходил второй тур. Политический кризис оказался неминуем. С пылу с жару митинг был назначен на 7 ноября. Впоследствии оппозиция сдвинула его на следующий день. Дело в том, что с 7 ноября связаны тяжелые воспоминания – в 2008 году правящее "Национальное движение" (НД) Михаила Саакашвили жесточайшим образом расправилось с протестовавшей в Тбилиси оппозицией.



В понедельник с утра в столицу из районов стали прибывать противники правящей "Грузинской мечты" (ГМ). Лидеры оппозиции разминали глотки для вечернего выступления. На площади Свободы устанавливалась сцена и монтировалась акустическая аппаратура… Но со второй половины дня события пошли не так. В отличие от предыдущих акций оппозиции власти нагнали к государственным офисам чрезмерное количество работников правоохранительных структур. Одновременно какие-то движения начались вокруг находящегося в тюрьме города Рустави Михаила Саакашвили. Обычно без проблем встречающиеся с ним адвокаты, врачи, родственники и друзья с полудня понедельника перестали к нему допускаться. Не стали исключением даже его дети и мама Гиули Аласания.



Незадолго же до этого власти обнародовали информацию о том, что третий президент лишь имитирует голодовку, а на самом деле до приезда в Грузию ему была проведена резекция желудка, после чего он может питаться маленькими порциями каши, что и делает. Соратники Саакашвили назвали эту информацию проявлением небывалого цинизма. А ближе к вечеру понедельника стало известно, что экс-президент, настаивавший на переводе в многопрофильное медицинское учреждение из-за ухудшения самочувствия вследствие голодовки, вывезен в лазарет Глданской тюрьмы в Тбилиси.



Сообщение властей, снабженное видеорядом, на котором Саакашвили совершенно спокойно в камере собирает вещи и потом идет по коридору в сопровождении конвоя, оппозиция назвала "возмутительной антизаконной выходкой властей" – дескать, Саакашвили перевели в лазарет обманом и насильственно.



Это происшествие внесло изменение в ход митинга на площади Свободы, который шел по банальному сценарию: власть антинародна, неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили ведет страну в объятия России, Саакашвили личный узник Владимира Путина и т.д. и т.п. В Тбилиси появился еще один центр напряженности – около Глданской тюрьмы началась акция в защиту Саакашвили.



Эта тюрьма была построена в период президентства Саакашвили, и власти страны того периода цинично называли ее пенитенциарным учреждением повышенного комфорта, отвечающим демократическим стандартам Запада. Привезенный в этот "символ демократии" Саакашвили моментально попал под моральный террор – возможно, не без подачи тюремной администрации заключенные встретили экс-президента продолжительной бранью хором и угрозами, которые были слышны далеко за стенами тюрьмы. По словам представителей оппозиции, в это же время в тюрьму подогнали машины с медицинской техникой, включая томограф… А чуть позже стало известно, что Саакашвили впал в ярость и сломал какое-то медицинское оборудование, за что был бит тюремной охраной. Во всяком случае, об этом говорят допущенные к нему адвокаты и даже демонстрируют письмо самого Михаила Николозовича с повествованием о конфликте с администрацией и драке с конвоем.



Тем временем та часть оппозиции, которая оставалась на площади Свободы, решила устроить шествие к особняку Иванишвили, которого, несмотря на его заявление об уходе из политики, продолжает считать неформальным правителем Грузии. Решение идти к его резиденции выглядело странно, поскольку самый богатый человек страны с некоторых пор в Тбилиси вроде и не живет. Словно вспомнив об этом, оппозиционеры свернули к государственной канцелярии, у входа в которую провели большую часть ночи, а потом перебазировались к Министерству юстиции, требуя встречи с главой ведомства. Но так ее и не добились.



Лидеры коалиции объявили, что по домам расходиться не собираются. Они готовы пикетировать государственные офисы, транспортные коммуникации и всячески осложнять жизнь властям до тех пор, пока не будет освобожден Саакашвили, не распущены парламент и правительство, не назначены новые выборы, а сам Иванишвили не покинет Грузию.



Такая зашкаливающая ненависть к Иванишвили непонятна с учетом того немалого, что он сделал для Грузии. И, собственно, продолжает делать. Даже немного поездив по стране, легко убедиться в том, что практически все крупные проекты реализуются не без его денег. Ко всему более-менее заметному обновлению миллиардер имеет непосредственное отношение. При этом Иванишвили по-прежнему финансирует и поддерживает науку, здравоохранение, образование, спорт, конкретных деятелей культуры, ученых. Даже какие-то кажущиеся одиозными проекты, как, например, создание собственного парка вековых деревьев, которые свозились к его черноморской резиденции со всей Грузии, оказываются несколько иными: уникальный парк хоть и является собственностью миллиардера, открыт круглосуточно для бесплатного отдыха всех людей. Как пояснил "НГ" информированный собеседник, раздражение Бидзиной Иванишвили объясняется тем, что он заправляет Грузией как собственным банком или огородом – человек уже без официальной должности, без обязательств, фактически неподотчетный никому делает в масштабах страны все, что вздумается: захотел – разбил парк, захотел – сделал его открытым для всех, а завтра, проснувшись в плохом настроении, закроет его, а то и уничтожит. Это ненормально, потому и вызывает протест.



Во второй половине вторника оппозиция разошлась, но объявила о новом сборе на той же площади Свободы в вечерние часы. Требования те же. Власти пока воздерживаются от острых комментариев, но лишь призывают оппозицию не выходить из правового поля. Не исключено, что выводом Грузии из очередного острого политического кризиса займется представитель Госдепа США Эрика Ольсен, второй день находящаяся в Тбилиси с визитом.