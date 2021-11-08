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Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:55 10.11.2021

Выборы в ЖК. Министру образования Купешеву и мэру Оша Мамбетову объявлен выговор. Уволен ректор ОшГУ

Предыстория: Преподаватели Ошского госуниверситета занимались агитацией. Кабмин рассмотрит ответственность руководства вуза
Бишкек (АКИpress) – Председатель Кабинета министров - руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров сделал заявление относительно принимаемых мерах по обеспечению прозрачности выборного процесса и невмешательству представителей государственных органов.

Как сообщила пресс-служба кабмина, сегодня за участие студентов города Оша в агитационных мероприятиях:

- уволены декан педагогического факультета Ошского государственного университета Бактыбек Муратбаев и 3 преподавателя этого же факультета;

- уволен ректор Ошского государственного университета Кудайберди Кожобеков;

- министру образования и науки Болотбеку Купешеву и мэру города Ош Алмазу Мамбетову объявлены выговоры.

Ранее в ЦИК обсуждали вопрос, что на центральной площади город Ош партия "Азаттык" 3 ноября провела агитационное мероприятие с участием преподавателей и студентов Ошского государственного университета.

"В ходе досудебного производства МВД было установлено, что преподаватели факультета педагогики и физической культуры ОшГУ привлекли студентов для проведения агитационного мероприятия, организованного партией "Азаттык", под предлогом проведения экскурсии. Преподаватели подтвердили свое участие и поддержку агитационных мероприятий партии "Азаттык", - сообщал ЦИК.

Преподавателям было вручено уведомление о подозрении в применении административного ресурса и уголовное дело передано в суд.

Рабочая группа предложила внести в Кабинет министров вопрос рассмотрения ответственности руководства Ошского государственного университета за отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных, которые применили админресурс.

В первую десятку партии "Азаттык" входят:

1. Исаков Исмаил Исакович, временно не работает

2. Шеримкулов Медетхан, Кыргызский национальный университет им.Баласагына, профессор кафедры политологии

3. Джунусов Ибрагим Коджоназарович, посол Кыргызстана в Узбекистане

4. Джолдошова Жылдызкан Айтибаевна, ОсОО "Датка" Корпорэйшн", генеральный директор

5. Бекназаров Руслан Азимбекович, временно не работает

6. Аттокуров Азрет Али Акылбекович, Счетная палата, государственный инспектор

7. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич, Временно не работает

8. Халдарова Динара Абдумухтаровна, ОсОО Рекламное агентство "Прайм Тайм", генеральный директор-

9. Намазалиев Алтынбек Абдисаламович, ОсОО "Юргарант", директор

10. Исамамбетов Кылычбек Байышович

С полным списком кандидатов от "Демократической парти "Азаттык" можно ознакомиться здесь.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636494900
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