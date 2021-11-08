Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине

06:18 10.11.2021

"Ждем возвращения Крыма": сестра Софии Ротару высказалась о гастролях на полуострове

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София Ротару ждет, когда Крым снова станет частью Украины, заявила сестра певицы.



По словам украинской артистки Аурики Ротару, последний раз она была на полуострове в 2012 году, а София - пять или шесть лет назад. Принадлежащий певице певице отель Villa Sofia в Крыму сейчас закрыт.



"Villa не работает. Закрыли, и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", - сказала Аурика в эфире YouTube-канала DOROTYE.



Также сестра Софии Ротару добавила, что сама получает приглашения на гастроли в Россию, но всегда отвечает на них отказом.