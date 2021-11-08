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|Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине
06:18 10.11.2021
"Ждем возвращения Крыма": сестра Софии Ротару высказалась о гастролях на полуострове
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
София Ротару ждет, когда Крым снова станет частью Украины, заявила сестра певицы.
По словам украинской артистки Аурики Ротару, последний раз она была на полуострове в 2012 году, а София - пять или шесть лет назад. Принадлежащий певице певице отель Villa Sofia в Крыму сейчас закрыт.
"Villa не работает. Закрыли, и все. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", - сказала Аурика в эфире YouTube-канала DOROTYE.
Также сестра Софии Ротару добавила, что сама получает приглашения на гастроли в Россию, но всегда отвечает на них отказом.