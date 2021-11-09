 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.11.2021
09:26  SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены
09:23  Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:15  Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев
09:08  Миллеровский "Газпром" максимально открыл газ-вентиль в Украину. Бандерня мерзнет
08:30  Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"
08:06  Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
06:18  Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине

00:55  Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:54  Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс
00:37  Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"
00:15  Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:06  Мафия педофилов. Кто прикрывает "ералашников"? - "КП"
00:04  Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев
Вторник, 09.11.2021
21:29  Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР
18:41  ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов
18:39  В казахстанском Туркестане заложена новая гигантския мечеть-медресе "Хилует". Вместо 3-х снесенных ранее
17:22  Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества
16:34  Афган-партизаны сколачивают свой "Фронт" и обещают талибам несладкую жизнь
16:24  Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев
16:17  Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"
15:44  "Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:06  Между каторгой и славой. Как Федор Достоевский нес военную службу в Семипалатинске
14:59  Почему Брежнев не передал власть Щербицкому? (тайны истории)
14:58  Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok
14:51  Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:46  Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин
13:17  Сотрудники Комитета транспорта Казахстана создали ОПГ
12:56  Эффективности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:05  Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев
11:50  Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность
11:46  В Киргизии продолжают тиранить таджикских студентов
11:41  КырПрез Жапаров обнаружил саботаж в "Кыргызкомуре"
11:05  Главный муфтий Казахстана - агент сопредельной страны? - А.Сабдалин
10:58  Братские народы... Россия и Казахстан: сотрудничество без границ, - МИД РФ Лавров (образцовая чушь)
09:33  Ахмад Масуд уговаривает Рахмона напасть на талибов
09:27  Это будет "ад на земле". Катастрофический голод накрывает Афганистан, - Д.Бизли
09:24  Налетай, не скупись, покупай... Узбекистан в 2022 году планирует продать 32 "крупных государственных актива"
08:16  Ирак может стать вторым Афганистаном, - Ст.Тарасов
07:20  Катастрофу СССР ускорил не ввод, а вывод войск из Афганистана.., - А.Проханов
01:35  Имя зверя – неолибералы, неравенство и мстящий климат. Новая ненормальность, - В.Михеев
00:58  Узбекистан меняет Конституцию. Станет ли Шавкат Мирзиеев пожизненным президентом, - В.Панфилова
00:52  Первый год Байдена, или Жизнь наперекосяк, - ВВС
00:36  Возможен ли военный конфликт США и Ирана, - Владимир Прохватилов
00:28  Пекин нацеливает ракеты на Америку. Пентагон ужаснулся растущей мощи ядерного потенциала Китая, - "НГ"
00:20  Китай открыл грандиозный пленум Компартии: опередить США в 2049 году, - Ф.Бацазова
00:17  Сирийские страсти. У России в Сирии может появиться новая мощная авиабаза, - К.Душенов
00:08  Бишкек возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом, опередив Дели
Понедельник, 08.11.2021
21:55  "Газпром" увеличил суточный транзит в ЕС через Украину на 54%. Кому война - кому мать родна...
14:59  Россия до конца года закатит в 201-ю Таджикскую воен-базу 30 новейших танков
14:50  Правительство Талибана переименовало все корпуса старой АфганАрмии
14:37  России нужна качественная политика по встраиванию трудовых мигрантов в русский мир, по их обрусению, - Э.Биров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
08:06 10.11.2021

Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты
Ирина Алкснис
обозреватель РИА "Новости"
9 ноября 2021,
Ну что, мы наконец дожили до момента, когда кризис глобальной системы охватил ее сердце – западный мир – и стал настолько явным, что списывать происходящее на отдельные эксцессы уже никак не получается.

В единый узел все туже сплетаются ускоряющаяся инфляция, энергетический кризис, дикий рост фондовых рынков, товарный дефицит, рискованные социальные эксперименты (гендерные, миграционные, расовые), бьющие рекорды цены на сырье и продовольствие, разрыв транспортно-логистических цепочек, новая волна ковида, "зеленый" переход, работающий в бешеном темпе долларовый станок и еще сотни и тысячи менее заметных, но крайне важных процессов (вроде острой нехватки микросхем в мире).

Однако в этот список стоит добавить еще один пункт – неочевидный, но по степени опасности для планеты занимающий едва ли не первое место. Речь – о катастрофической деградации западных элит, тех самых людей, которые во многом и определяют сейчас судьбу человечества.

Мировая закулиса (будь то в лице масонов, англосаксов, глобалистов или какой угодно иной силы) традиционно является одним из главных общественных жупелов. Кстати, за последние годы Запад вполне успешно сотворил страшилку о всемогущем Кремле, с помощью ГРУ, ФСБ и Газпрома направляющем события в нужное ему русло – и в значительной степени сам в нее поверил. Как бы то ни было, бесчисленные теории заговора представляют западную элиту сборищем зловещих гениальных кукловодов, двигающих фигуры на глобальной шахматной доске и за стаканом виски меняющих ход человеческой истории. А уж текущие события предоставляют особенно широкий простор для конспирологии и пугающих концепций.

С одной стороны, во многих происходящих процессах действительно отчетливо видны следы режиссуры и социального инжиниринга, что указывает на существующий замысел и сознательное его воплощение в жизнь. С другой стороны, возникает вопрос: а точно ли те, кто все это придумал и организовал, знают, что делают, и адекватно просчитали последствия, к которым приведут их решения и действия?

Фото: Andreas Arnold/Global Look Press
И ответ вот на этот вопрос далеко не очевиден. Современные западные элиты обладают рядом особенностей, которые крайне невыгодно отличают их от предыдущих поколений. В первую очередь речь идет о вопиющей нехватке у них жизненного опыта и в целом отсутствии навыков личного взаимодействия с темными сторонами жизни. Широко распространенное представление о выдающемся интеллекте представителей элит – не более чем миф. Особенно это касается стран, где по сей день доминирующую роль играют наследственные механизмы ее отбора (Британия тут, конечно, наиболее яркий пример).

Однако нехватка ума у человека на вершине власти (и за ее кулисами) вполне себе неплохо может компенсироваться иными вещами – хорошим образованием, корпоративной сплоченностью, серьезным жизненным опытом, широтой кругозора и другими обстоятельствами. Каких-то сто лет назад люди, которым по праву рождения было уготовано место на вершине общества, к моменту занятия высоких постов получали внушительный багаж личного опыта – как просто болезненного и негативного, так и прямо угрожавшего их жизни.

На эту тему
Путин похоронил эпоху доминирования Запада
Американская "аристократия" побежит в Евросибирь
Кто танцует гражданское общество
Взять того же Уинстона Черчилля – вот уж кто, казалось бы, родился с серебряной ложкой во рту. Между тем в его биографии есть и бесчисленные порки в школе, и участие в боевых действиях, и журналистская работа в весьма экзотических и опасных местах, и плен, и побег из него – и все это к 26 годам, когда он сделал первые шаги в своей политической карьере.
Сейчас первому послевоенному поколению – тем, кто родился после 1945 года – уже за 70. Западные элитарии, принадлежащие к нему, в абсолютном большинстве своем не знали ни войны, ни голода, ни физических наказаний, ни тяжелого труда. У приходящих им на смену молодых преемников ситуация еще более радужная (для них) и печальная (для мира). Вся их жизнь – это красная дорожка престижных школ, лучших университетов, финансового благополучия и успешной кабинетной карьеры, которая в итоге их и привела к самой вершине.

Именно в умах этих людей родились представления, что "зеленый энергопереход" – это глубоко правильная мысль, что системные экономические проблемы можно бесконечно и безнаказанно заливать необеспеченной денежной массой, что мигранты решат все демографические проблемы Европы, что гендерные эксперименты на детях абсолютно разумны. Список можно продолжать очень долго, поскольку в нем еще десятки концепций – от спорных до таких, от которых волосы становятся дыбом.

РЕКЛАМА
Весьма наивно верить в то, что люди, продвигающие подобную повестку, точно знают, что они делают, что у них просчитаны последствия их действий и все находится под полным контролем. Вероятность ошибки есть всегда, даже у самых интеллектуальных и хорошо подготовленных, опытных сил. Но когда упомянутые социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх.

Ситуация усугубляется тем, что западные элиты при разрешении текущих трудностей, по сути, лишены возможности пользоваться наработанными в прошлом алгоритмами. Человечество далеко не в первый раз столкнулось с системным общемировым кризисом, но оно впервые не может прибегнуть к тем механизмам, что использовались прежде для преодоления проблем и разрешения конфликтов. Неизведанных мест для колониального разграбления на планете не осталось. Эффективность традиционных политических и общественных технологий падает. А над соблазном устроить новый глобальный передел в ходе очередной мировой войны висит дамоклов меч ядерного оружия у вероятных противников, которые гарантируют нанесение неприемлемого ущерба в ответ.

В результате мы имеем то, что имеем: судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, которая не имеет личного опыта преодоления жизненных трудностей и испытания себя в экстремальных условиях, зато истово верит, что зеленая энергетика, парады ЛГБТ-гордости, монетарная политика количественного смягчения и открытие границ для мигрантов решат все проблемы. А нынешнее ухудшение нарастающим валом ситуации является для них поводом не пересмотреть свой подход, а интенсифицировать его.

Поскольку же власти, влияния и возможностей у этих людей очень и очень много, то как бы расплачиваться за их иллюзии не пришлось всему миру.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636520760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инвестштаб рассмотрел ход реализации проектов в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения
- Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику
- Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении
- После депутатского запроса фракции "Ак жол" будет пересмотрен порядок исчисления транспортного налога на малый коммерческий транспорт
- Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
- Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
- Глава МИИР РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- О текущей ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
- Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  