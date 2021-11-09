Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис

08:06 10.11.2021

Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты

Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"

9 ноября 2021,

Ну что, мы наконец дожили до момента, когда кризис глобальной системы охватил ее сердце – западный мир – и стал настолько явным, что списывать происходящее на отдельные эксцессы уже никак не получается.



В единый узел все туже сплетаются ускоряющаяся инфляция, энергетический кризис, дикий рост фондовых рынков, товарный дефицит, рискованные социальные эксперименты (гендерные, миграционные, расовые), бьющие рекорды цены на сырье и продовольствие, разрыв транспортно-логистических цепочек, новая волна ковида, "зеленый" переход, работающий в бешеном темпе долларовый станок и еще сотни и тысячи менее заметных, но крайне важных процессов (вроде острой нехватки микросхем в мире).



Однако в этот список стоит добавить еще один пункт – неочевидный, но по степени опасности для планеты занимающий едва ли не первое место. Речь – о катастрофической деградации западных элит, тех самых людей, которые во многом и определяют сейчас судьбу человечества.



Мировая закулиса (будь то в лице масонов, англосаксов, глобалистов или какой угодно иной силы) традиционно является одним из главных общественных жупелов. Кстати, за последние годы Запад вполне успешно сотворил страшилку о всемогущем Кремле, с помощью ГРУ, ФСБ и Газпрома направляющем события в нужное ему русло – и в значительной степени сам в нее поверил. Как бы то ни было, бесчисленные теории заговора представляют западную элиту сборищем зловещих гениальных кукловодов, двигающих фигуры на глобальной шахматной доске и за стаканом виски меняющих ход человеческой истории. А уж текущие события предоставляют особенно широкий простор для конспирологии и пугающих концепций.



С одной стороны, во многих происходящих процессах действительно отчетливо видны следы режиссуры и социального инжиниринга, что указывает на существующий замысел и сознательное его воплощение в жизнь. С другой стороны, возникает вопрос: а точно ли те, кто все это придумал и организовал, знают, что делают, и адекватно просчитали последствия, к которым приведут их решения и действия?



Фото: Andreas Arnold/Global Look Press

И ответ вот на этот вопрос далеко не очевиден. Современные западные элиты обладают рядом особенностей, которые крайне невыгодно отличают их от предыдущих поколений. В первую очередь речь идет о вопиющей нехватке у них жизненного опыта и в целом отсутствии навыков личного взаимодействия с темными сторонами жизни. Широко распространенное представление о выдающемся интеллекте представителей элит – не более чем миф. Особенно это касается стран, где по сей день доминирующую роль играют наследственные механизмы ее отбора (Британия тут, конечно, наиболее яркий пример).



Однако нехватка ума у человека на вершине власти (и за ее кулисами) вполне себе неплохо может компенсироваться иными вещами – хорошим образованием, корпоративной сплоченностью, серьезным жизненным опытом, широтой кругозора и другими обстоятельствами. Каких-то сто лет назад люди, которым по праву рождения было уготовано место на вершине общества, к моменту занятия высоких постов получали внушительный багаж личного опыта – как просто болезненного и негативного, так и прямо угрожавшего их жизни.



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Взять того же Уинстона Черчилля – вот уж кто, казалось бы, родился с серебряной ложкой во рту. Между тем в его биографии есть и бесчисленные порки в школе, и участие в боевых действиях, и журналистская работа в весьма экзотических и опасных местах, и плен, и побег из него – и все это к 26 годам, когда он сделал первые шаги в своей политической карьере.

Сейчас первому послевоенному поколению – тем, кто родился после 1945 года – уже за 70. Западные элитарии, принадлежащие к нему, в абсолютном большинстве своем не знали ни войны, ни голода, ни физических наказаний, ни тяжелого труда. У приходящих им на смену молодых преемников ситуация еще более радужная (для них) и печальная (для мира). Вся их жизнь – это красная дорожка престижных школ, лучших университетов, финансового благополучия и успешной кабинетной карьеры, которая в итоге их и привела к самой вершине.



Именно в умах этих людей родились представления, что "зеленый энергопереход" – это глубоко правильная мысль, что системные экономические проблемы можно бесконечно и безнаказанно заливать необеспеченной денежной массой, что мигранты решат все демографические проблемы Европы, что гендерные эксперименты на детях абсолютно разумны. Список можно продолжать очень долго, поскольку в нем еще десятки концепций – от спорных до таких, от которых волосы становятся дыбом.



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Весьма наивно верить в то, что люди, продвигающие подобную повестку, точно знают, что они делают, что у них просчитаны последствия их действий и все находится под полным контролем. Вероятность ошибки есть всегда, даже у самых интеллектуальных и хорошо подготовленных, опытных сил. Но когда упомянутые социально-политические и экономические конструкты придумывают и реализуют люди, всю жизнь прожившие в тепличных условиях и не нюхавшие пороху, шансы развития событий по катастрофическому пути идут резко вверх.



Ситуация усугубляется тем, что западные элиты при разрешении текущих трудностей, по сути, лишены возможности пользоваться наработанными в прошлом алгоритмами. Человечество далеко не в первый раз столкнулось с системным общемировым кризисом, но оно впервые не может прибегнуть к тем механизмам, что использовались прежде для преодоления проблем и разрешения конфликтов. Неизведанных мест для колониального разграбления на планете не осталось. Эффективность традиционных политических и общественных технологий падает. А над соблазном устроить новый глобальный передел в ходе очередной мировой войны висит дамоклов меч ядерного оружия у вероятных противников, которые гарантируют нанесение неприемлемого ущерба в ответ.



В результате мы имеем то, что имеем: судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, которая не имеет личного опыта преодоления жизненных трудностей и испытания себя в экстремальных условиях, зато истово верит, что зеленая энергетика, парады ЛГБТ-гордости, монетарная политика количественного смягчения и открытие границ для мигрантов решат все проблемы. А нынешнее ухудшение нарастающим валом ситуации является для них поводом не пересмотреть свой подход, а интенсифицировать его.



Поскольку же власти, влияния и возможностей у этих людей очень и очень много, то как бы расплачиваться за их иллюзии не пришлось всему миру.