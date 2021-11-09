Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"

08:30 10.11.2021 Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности



9 ноября 2021,



Текст: Рафаэль Фахрутдинов,

Ростислав Зубков



Громкие преступления с этнической составляющей в России породили дискуссию о том, что выходцы с Кавказа не признают законы и не уважают правоохранительные органы. По мнению экспертов, одна из ключевых проблем в данном вопросе – работа диаспор, которые либо оказывают давление на силовиков, либо решают возникшие противоречия коррупционным путем. Так ли это на самом деле и какие еще факторы влияют на этническую преступность?



Конфликт в Новых Ватутинках, в ходе которого мужчина был избит выходцами с Кавказа на глазах у своего четырехлетнего ребенка, привлекла повышенное общественное внимание. И хотя напрямую в происшествии не было национальной подоплеки, история всколыхнула дискуссию о проблемах этнической преступности в России и о недостаточной эффективности правоохранительных органов в борьбе с ней.



Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого в нападении в Новых Ватутинках. В воскресенье суд отправил его под арест. Трое из задержанных вину не признают и придерживаются позиции, что это была самооборона. При этом сотрудники магазина, где начался конфликт, сообщили, что двое нападавших могли иметь при себе ножи.



Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", но затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить лично ему.



После инцидента полиция начала проверку и рейды. В то же время местные жители заявили о готовности организовать народные дружины. Они опасаются, что установившееся после рейдов полиции спокойствие не продлится долго.



Позже журналист Владимир Соловьев в прямом эфире SolovievLive спросил у главы пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина о количестве подобных преступлений и "почему в Москве сейчас настолько болезненной стала этническая тема?".



"Если говорить про характер таких преступлений, то они становятся сразу же известными СМИ и на них часто обращают внимание. Поэтому, может быть, и складывается впечатление, что их много. На самом деле, если анализировать этот же Троицкий и Новомосковский округ, то какого-то всплеска преступности на сегодняшний момент там нет", – ответил Васенин.



Однако если в обозначенном округе всплеска нет, то в целом по России картина выглядит иначе. В начале ноября Бастрыкин заявил о росте противоправных деяний со стороны мигрантов, в частности, экстремизма – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%.



Ранее в октябре секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также обратил внимание на эти проблемы. "Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения", – заявил он.



Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители берут взятки и подвергаются угрозам со стороны диаспор,



сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов. "Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные", – считает он.



По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. "Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов, это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец, прощается цыганам или кавказцам", – указал Ворожцов.



Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник. "Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков, – пояснил Ворожцов. –



В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры",



Эксперт подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органов повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.



"Помните убийство болельщика "Спартака" Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека", – полагает генерал. – "То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание".



Вместе с тем собеседник отметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре "просить за своих". "Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества", – уверен эксперт.



Также на фоне конфликта в Новой Москве в России возобновилась дискуссия по поводу указания национальности правонарушителей в публичном пространстве и проверки регистраций по месту жительства. Так, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале написала, что "все эти "приезжие" и "лица кавказской национальности" допрыгаются" до того, что "в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро". В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что уже устал от обвинений, звучащих в адрес кавказцев по любому поводу. Также он высказал мнение, что будь обе стороны конфликта в Новой Москве, из-за которого разгорелся спор, одной национальности, никто и не придал бы этому значения.



Со своей стороны, единоросс Султан Хамзаев пообещал на своей странице в Instagram добиваться принятия закона о запрете указывания в СМИ национальности, расы и вероисповедания подозреваемых и осужденных. В ответ на это пользователи Сети указали, что замалчивание национальности может способствовать замалчиванию проблемы этнической преступности.

В этой связи Ворожцов выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что конкретный вид преступлений характерен для криминалитета из определенного этноса. "Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности", – сказал собеседник.



С тем, что этнические диаспоры оказывают давление на правоохранителей, согласен председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных отношений Владимир Зорин. "Конечно, мы видим попытки оградить своих земляков от уголовной ответственности. Базисом такого воздействия служит коррупционная составляющая. Второй проблемой является то, что национальные культурные объединения должны более решительно осуждать зачинщиков и участников таких инцидентов, как в Новых Ватутинках", – подчеркнул эксперт.



При этом, по его словам, в подавляющем большинстве случаев такие инциденты объявляются межнациональными постфактум – под давлением внешних сил или самих сторон инцидента, но на самом деле таковыми не являются.



"Эти конфликты возникают на почве невежества, агрессивного настроения и ослабления воспитательной работы с молодежью. В данном случае общественность поразил сам факт того, что присутствие ребенка не сдержало молодых людей. И это, конечно, требует самого серьезного расследования, чем и занимаются СКР и прокуратура. Однако хотелось бы призвать общественность не торопиться и дождаться выводов следствия", – подчеркнул собеседник.



Разрешать все вопросы, связанные с конфликтной ситуацией в межнациональных отношениях, нужно на основе диалога, соблюдения законов и традиций, считает Зорин. Недавний пример дискуссии между Кадыровым и Симоньян показал, что это вполне возможно.



"Преступления в Москве, как правило, совершают те приезжие, у кого сдерживающие факторы в лице семьи, соседей и уклада жизни остались на малой родине. Чаще всего – это уроженцы из глубоко провинциальных и патриархальных регионов с совершенно другими нормами поведения", –



пояснил востоковед Евгений Сатановский. – "На это накладывается комплекс провинциала, который "сейчас всем покажет". Прекрасно это показал Дюма в "Трех мушкетерах" на примере Д’Артаньяна".



По его словам, чтобы остановить этническое насилие в России, каждый приезжий должен попадать под особый контроль соответствующих диаспор. Однако пока такой подход практикует лишь Кадыров, отметил Сатановский. "Напомню про инцидент, когда чеченец швырнул в метро банку из-под энергетика в пассажира, отказавшегося сказать: "Ахмат – сила". По поручению главы Чечни этого хулигана нашли, заставили вместе с отцом извиняться на камеру, а самого злоумышленника отправили мести улицы Грозного. А вот другие диаспоры не хотят контролировать приезжих", – посетовал политолог.



"Поэтому российские власти должны серьезно поговорить с руководством диаспор как азербайджанской, так и всех остальных – кавказских, среднеазиатских. Или они контролируют своих, а не прикрывают их от правоохранительных органов, или пусть всем составом покидают Москву", – считает Сатановский. –



"А напавших в Ватутинках, после отбывания наказания, следует отправить работать грузчиками в бакинский порт".



В то же время экс-депутат Госдумы Гаджимет Сафаралиев считает, что преступников не стоит заставлять мести улицы родных городов, однако представители диаспор обязаны объяснять гостям столицы "невозможность прихода в чужой монастырь со своим уставом".



"Мы же ведем себя за границей согласно законам той страны, в которую приехали. По такому принципу надо вести себя и в Москве, поскольку жизнь в столице отличается, например, от жизни в дагестанских городах", – указал собеседник.



Собеседник также призвал направлять этнические особенности разных народов России в полезное русло. "Кавказ – это прекрасное место, где живут смелые люди и хорошие воины. Этим нужно пользоваться в интересах России. Кроме того, в школах необходимо преподавать историю таким образом, чтобы жители разных регионов понимали общность нашего прошлого. Незнание порождает страх, а знание ведет к дружбе и взаимопониманию", – резюмировал Сафаралиев. Источник - vz.ru

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