Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев

09:15 10.11.2021

9 ноября 2021



Миграционный кризис на белорусско-польской границе стал настоящим вызовом для руководства Польши. Если принять беженцев - она "проиграет" Александру Лукашенко, которого годами пытается свергнуть. Не примет - правозащитники со всего ЕС устроят ей травлю. А разборка с Евросоюзом по данной теме польские власти ждет в любом случае. Получается капкан, из которого выпутаться крайне трудно.



В последние дни белорусско-польская граница превратилась едва ли не в самую горячую точку Европы. Собственно говоря, история тянется уже не первый месяц. Толпы беженцев из стран Ближнего Востока (преимущественно из Ирака) пытаются прорваться из Белоруссии в Евросоюз - сначала в Литву, теперь в Польшу. Обстановка то и дело обостряется. И вот, когда в регионе начались первые заморозки, мигранты решили штурмом прорваться в вожделенный ЕС. Но на их пути встали польские армия и полиция.



Кадры из района Гродно и Белостока выглядят пострашнее, чем полицейский боевик. Белорусские военные сопровождают приезжих до границы, но поляки встали стеной. Они используют шумовые гранаты и слезоточивый газ, в воздухе барражируют вертолеты. К границе подтянули бронетехнику, прорвавшихся в Польшу силой возвращают назад. Появились даже сообщения о том, что польский пограничник открыл по беженцам огонь из автомата. Автомобильный пункт пропуска "Кузница" пришлось на неопределенное время закрыть.



Кого в Европе, и в первую очередь в Польше, считают виновным в сложившемся положении, говорить излишне.



"Эта гибридная атака режима Лукашенко направлена на всех нас. Мы не будем запуганы и будем защищать мир в Европе вместе с нашими партнерами из НАТО и ЕС", - заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Ему вторили чиновники рангом пониже. В Варшаве уже создали специальный кризисный штаб, куда вошли и сам глава правительства, и теневой руководитель Польши Ярослав Качиньский.



И хотя отношения ЕС с Польшей в последнее время оставляют желать лучшего, Брюссель в данном вопросе выразил с поляками полную солидарность. 9 ноября Совет министров внутренних дел Евросоюза принял решение частично приостановить действие об упрощенном визовом режиме для Белоруссии. Скорее всего, этим дело не ограничится - в отношении страны наверняка введут еще какие-то ограничения. Правда, их набор все же ограничен - Александру Лукашенко и многим его ближайшим подчиненным въезд в ЕС и так закрыт.



Ответ белорусов не заставил себя долго ждать.



"Резкое обострение миграционной ситуации в белорусско-польском приграничье вызывает серьезную обеспокоенность за судьбы людей, стремящихся любыми путями попасть в страны Евросоюза, и является прямым следствием длительного игнорирования официальной Варшавой объективной реальности. На этом фоне крайне неуклюже выглядят несостоятельные попытки польской стороны переложить ответственность за динамично развивающуюся миграционную ситуацию на Белоруссию", - отметили в МИД республики.

Собственно говоря, белорусы могли ничего особо и не говорить. Вряд ли эта история вообще случилась бы, если бы Евросоюз, и в первую очередь Польша, не затеяли бы в прошлом году попытку свержения Лукашенко. Когда она провалилась, против белорусского руководства ввели серьезные ограничения, все контакты с ним европейцы свернули. Разговаривать они предпочитали со Светланой Тихановской, которую, кажется, приняли уже во всех европейских столицах. Только обстановкой-то владеет явно не она…



В таких условиях Белоруссия решила действовать единственно возможным способом - искать наиболее болезненный ответ для своих контрагентов. И она его нашла. То, насколько болезненной является для Евросоюза тема мигрантов, известно уже не первый год. Ее относительно успешно смог использовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, успевший получить немало денег за остановку такого "трафика". Так что Лукашенко мог велосипед не изобретать - все придумали до него.



А уж для Польши тема массового притока мигрантов больная вдвойне… Именно она во многом поспособствовала существенному ухудшению отношений с Евросоюзом. Когда в разгар миграционного кризиса 2015−2016 годов в Брюсселе постановили распределить по квоте 160 тысяч человек, поляки отказались принять даже одного человека - хотя должны были дать убежище почти десяти тысячам. В 2020 году Суд ЕС признал ее (вместе с Венгрией и Чехией) виновной в нарушении правил Евросоюза. Теперь дело за штрафом.



Понять поляков можно. Хотя мигранты в массе своей хотели бы проследовать через Польшу в более благополучные Германию, Голландию или Швецию, кто-то бы непременно "зацепился" и на польской территории. А Польша к такому повороту не готова. Она вряд ли сможет заставить несколько тысяч человек выучить местный язык. У нее нет много денег на пособия для мигрантов. Наконец, среди беженцев могут затесаться и террористы - а польские спецслужбы имеют весьма скудный опыт противостояния им.



На это накладывается сюжет с общим обострением отношений между Польшей и ЕС, когда поляки пытаются поставить свои законы выше общеевропейских, а их уже начали штрафовать и за угольную пыль, и за не согласованную с Брюсселем реформу судов. Пустить мигрантов - значит прогнуться под европейскую бюрократию. А ведь поляков наверняка заставят еще оставить львиную долю прибывших у себя - Германия, Франция или Швеция уже и так переполнены. Так что может последовать и продолжение - только уже на польско-германской границе или в море, между польскими и шведскими водами.



Но разборки Польши и ЕС меркнут по сравнению с желанием поляков поспособствовать смене власти в Белоруссии. Одна только фамилия Лукашенко вызывает у них идиосинкразию и приступ политической ненависти. То, что подобную проблему устроил им политик, против которого покойный президент Лех Качиньский еще в 2005 году хотел объявить "крестовый поход", выглядит как экзистенциальный вызов. Получится, что, если поляки примут хоть кого-то, "последний диктатор Европы" добьется своих целей.



Так что польским властям не позавидуешь. Если пустить пару тысяч беженцев к себе, значит, Лукашенко добился своей цели. И воинственные заявления того же Моравецкого или президента Анджея Дуды будут смотреться нелепо. А если не пустить, то как? В какой-то момент останется лишь один способ - стрелять на поражение. Но в таком случае против Польши ополчится вся правозащитная рать Евросоюза. Ее оштрафуют так, что выплаты за порчу воздуха шахтами покажутся сущим пустяком. А власти страны превратятся в "хунту", с которой весь "прогрессивный" ЕС начнет бороться.



Потому польское руководство так нервничает. Хорошего решения здесь нет - выбор состоит исключительно из двух зол. Или даже более двух. Ведь внутри страны тоже есть недовольные, которые готовы использовать каждый неверный шаг Дуды, Моравецкого и Качиньского…



Вадим Трухачев