Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу

09:23 10.11.2021

Две группы мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

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Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши через белорусско-польскую границу, передает радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу.



По данным польской радиостанции, мигранты перешли границу в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж. По данным Пограничной службы Подляского воеводства, в обоих случаях они сломали ограждение. Некоторых нарушителей границы задержали пограничники, остальных в настоящее время разыскивают.



Напомним, ранее польский генерал заявлял, что военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам в случае попыток прорваться через границу.