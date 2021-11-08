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|Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:23 10.11.2021
Две группы мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Две большие группы мигрантов прорвались на территорию Польши через белорусско-польскую границу, передает радио Bialystok со ссылкой на Пограничную службу.
По данным польской радиостанции, мигранты перешли границу в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж. По данным Пограничной службы Подляского воеводства, в обоих случаях они сломали ограждение. Некоторых нарушителей границы задержали пограничники, остальных в настоящее время разыскивают.
Напомним, ранее польский генерал заявлял, что военные могут открыть огонь по нелегальным мигрантам в случае попыток прорваться через границу.