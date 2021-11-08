SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены

09:26 10.11.2021

10 ноября 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Детские больницы переполнены. В парламенте предлагают увеличить число коек



Необходимо открыть новые детские отделения в больницах. С таким предложением выступил депутат Алайбек Алымбаев на заседании парламента.



Он отметил, что детские больницы переполнены, а в дневных стационарах большие очереди.



"В этом году среди детей много болеющих сезонным гриппом. Больницы переполнены, в поликлиниках и дневных стационарах родители с детьми 3-4 часа ждут очереди. Надо увеличить число коек, открыть новые отделения. Если не хватает медиков, надо привлечь к работе ординаторов", - сказал депутат.



Депутат Эркин Жолдошалиев предложил Минздраву увеличить количество бригад экстренной медицины.



"Не хватает машин скорой помощи. В Оше в детской больнице пациенты лежат на полу. Надо решить эти проблемы", - сказал он.