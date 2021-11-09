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США забрали себе спрятавшихся в Таджикистане афганских летчиков
10:01 10.11.2021

Афганские пилоты покинули Таджикистан
Ноябрь 09, 2021

США в ночь с 9 на 10 ноября вывезли афганских пилотов, прошедших американскую подготовку и укрывшихся в Таджикистане после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в ряде стран мира). Это было желанием самих пилотов, о чем они неоднократно заявляли.

Афганские летчики находились в Таджикистане с середины августа после бегства из Афганистана и не раз выражали озабоченность своим будущим.

Корреспонденты Радио Озоди, побывавшие в международный аэропорт Душанбе, сообщили, что из Таджикистана в другую страну вылетели, помимо пилотов, еще несколько афганских семей, включая журналистов. По словам осведомленного источника, в общем при содействии США будут вывезены 250 афганцев.

Один из сотрудников посольства США в Душанбе 9 ноября подтвердил Радио Озоди, что в Таджикистане находится группа из примерно 190 граждан Афганистан, включая пилотов. "Американская дипмиссия в настоящее время занимается вопросами вывоза этих граждан из Таджикистана", сказал дипломат. По его словам, вылет лайнера с этими гражданами Афганистана из Душанбе состоится в ночь на 10 ноября или в ближайшие дни.

Согласно полученной информации, афганские граждане будут вывезены в третью страну, а оттуда в США.

Один из пилотов сказал 9 ноября Радио Озоди в короткой беседе по прибытии в аэропорт, что на прошлой неделе им сказали быть наготове и они покинут Таджикистан, как только их документы на вылет будут готовы. Сообщается, что среди них есть также две женщины, одна из которых должна родить в ближайшие дни. Беременную женщину дважды отвозили в больницу, и она находилась под наблюдением таджикских врачей.

15 августа, через несколько часов после краха поддерживаемого Западом афганского правительства и захвата талибами Кабула, в городе Бохтар на юге Таджикистана приземлились несколько самолетов, на борту которых находились 143 афганских диспетчеров, бортинженеров и пилотов. 1 сентября их доставили в санаторий на окраине Душанбе.

За это время они неоднократно жаловались на условия их проживания в санатории в Таджикистане, на неопределенность в их судьбе и что родственники в Афганистане находятся под давлением талибов. Ранее Талибан заявил, что бежавшие в Таджикистан афганские летчики не столкнутся с репрессиями в случае возвращения домой. Но пилоты не верят этим обещаниям.

После захвата Кабула талибами тысячи афганцев бежали в другие страны, в том числе в соседний Таджикистан. В настоящее время десятки афганских беженцев скопились на границе с Таджикистаном, но власти в Душанбе не спешат размещать их на своей территории.

Власти Таджикистана заявляют, что ежедневно таджикско-афганскую границу пытаются пересечь 500–600 граждан Афганистана, а на сегодня количество афганских беженцев в Таджикистане превышает 15 тысяч. Многие афганские беженцы заявляют, что не собираются просить убежища в Таджикистана и намерены уехать в третью страну.

Источник - rus.ozodi.org
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