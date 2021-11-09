Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? - Хурсанд Хуррамов

10:03 10.11.2021

Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? -

Хурсанд Хуррамов



10 ноября в Таджикистане отмечают "День милиции". В этот день Радио Озоди решило написать о том, какое отношение за пройденный период сложилось у населения к этому важному госоргану. Какова степень доверия населения к милиции и почему до сих пор не удается провести успешные реформы в этой системе?



Один среди сотен



Джамшед Джумазода, житель Зафарабадского района Согдийской области, в октябре текущего года был приговорен к 23 годам лишения свободы за убийство своего соседа. Однако подсудимый не признал вины и заявил, что дал признательные показания под пытками.



"Меня пытали электрическим током, и я был вынужден себя оговорить. Пытки происходили обычно после 10 часов ночи. Я хотел после освобождения позвонить на телефон доверия МВД и сообщить об этих пытках", - заявил Джамшед Джумазода в суде.



Несмотря на то, что свидетель убийства и потерпевшая сторона настаивали на непричастности Джумазоды к преступлению, невзирая на его показания о применении против него пыток, суд признал его виновным в совершении преступления.



За годы независимости таджикская милиция заработала весьма неоднозначную репутацию. С одной стороны правоохранительные органы оперативно стали раскрывать преступления, с другой, все чаще начали появляться жалобы на применение пыток, несправедливые расследования, коррупцию и как следствие низкая степень недоверия к системе.



К 2019 году власти в результате законодательной реформы ужесточили наказание для лиц, виновных в применении пыток и жестокого обращения. Если раньше за применение пыток предусматривалось наказание в виде штрафа в размере от 20 до 50 тыс сомони (от $2 тыс. до $5 тыс), или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, то согласно новым нормам таким лицам грозит исключительно тюремное заключение сроком от 2 до 15 лет.



Реформа на десятилетия



Руководство МВД, представители гражданского общества и международные доноры с 2010 года пытаются реформировать правоохранительные органы.



В соответствии с целями и задачами этой реформы, должно было поменяться не только название этого правоохранительного органа с милиции на полицию, но и, как заявляли власти подняться на качественно новый уровень взаимодействие органов внутренних дел с населением. Власти объявили тогда, что "реформа направлена на формирование в общественном сознании совершенно нового социального облика, имиджа сотрудника милиции, свободного от коррупции, и нацеленного на оказание содействия гражданам". Главными целями реформы были заявлены повышение профессионального уровня стражей закона, борьба с коррупцией в их рядах, сведение на нет случаев пыток и жестокого обращения с задержанными.



Разные взгляды на преобразования



Однако желаемых результатов по сей день так и не удалось добиться. Эксперты связывают отсутствие успеха в реформировании с тем, что у каждой стороны свои ожидания от реформ, которые местами выглядят диаметрально противоположными.



"Под реформой подразумевается сближение правоохранительных органов с населением, чтобы работа милиции стала прозрачной, чтобы этот орган не воспринимался как карательный институт, а как сервис населению, наподобие больницы. Но в существующей системе силовые структуры больше нацелены на то, чтобы охранять власть, а из-за того, что их финансовое благополучие оставляет желать лучшего, они во многих случаях пользуются полномочиями, чтобы заработать деньги", - рассказывает эксперт, занимающийся реформой милиции в Таджикистане. По его словам, международные доноры и гражданское общество нацелены на то, чтобы реформа поменяла поведение представителей этой профессии, чтобы больше соблюдались права человека, но сами сотрудники заинтересованы больше в инфраструктурном развитии за счет доноров.



Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел, 14 февраля на пресс-конференции заявил, что некоторые из доноров, которые должны были помочь реализовать реформу милиции, свои обязательства "в соответствии с соглашением" не исполнили. В частности, так и остался нерешенным вопрос с заменой формы советского образца. К сожалению, ОБСЕ до конца свои обязательства, которые она взяла на себя по договору, не выполнила", - отметил Рахимзода.



Расходы на реформу



Стратегия по проведению реформы милиции была принята в 2013 и должна была завершиться в 2020 году с конечным переходом от милиции в полицию. К процессу ее реализации присоединились международные организации, в том числе ОБСЕ и Saferworld, которую власти закрыли в мае 2021 года.



По официальным данным, с 2012 года по 2019 на реформу милиции в Таджикистане из государственного бюджета был израсходован более 1 млрд сомони, еще 329 млн сомони было вложено международными донорами– эти деньги, как отметил глава МВД, были потрачены на улучшение условий работы милиционеров, обеспечение компьютерной техникой, автомобилями и т.д. На эти же средства, по его словам, были построены новые здания ОМВД в районах, а также здание Академии МВД РТ.



В июне программа реформы была продлена до 2025 года. На реализацию уже новой программы планируют потратить 182 млн сомони, из которых 18 млн бюджетные средства, а 164 млн - средства международных доноров.



Оценки деятельности



Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов отмечает, что функционирование милиции в целом отражает реальности действующего политического режима. "Для проведения реформ отсутствуют необходимые материально-технические условия, кадровый потенциал, политическая воля и другие субъективные и объективные факторы", - отмечает Хакимов.



По его словам, доверие со стороны населения к органам правопорядка до сих пор не наблюдается, из-за систематического применения пыток, грубостей и превышения должностных полномочий. "К сожалению, сотрудники милиции не имеют необходимых социальных гарантий и заработка, поэтому превращают свой юридический статус в источник дохода", - говорит эксперт.



Независимый аналитик Муслим Буриев говорит, что необходимые шаги по реализации предыдущей реформы были сделаны на последней стадии. Он указывает на отсутствие сопровождающей информационной кампании для уведомления населения.



"Информация публикуется только на сайте МВД. Для населения важно доверять органам, но не ясно понимает ли оно то, что поменялось. До сих пор непонятно, как работают центры по взаимодействию с населением. Необходима сторонняя оценка результатов реформы. В данный момент она носит скорее закрытый характер. А оценка в этом плане будет способна выявить эффективность реформы, понять то, как стало чувствовать себя население по отношению к милиции, возросло ли доверие. Для того, чтобы реформа была реализована в полной мере, необходимо провести серию открытых столов, с участием журналистов и экспертов. Пока что единственно доступная информация касается лишь мероприятий и планов реформы, но ни слова о результатах и данных, собранных среди населения. Открытым остается вопрос прав человека в рамках реформы. Необходимо вводить комиссию по рассмотрению жалоб на нарушение прав задержанных и обращающихся в милицию граждан. Фокус на права человека в рамках данной реформы слаб и касается лишь тренингов для сотрудников милиции, в то время как нужен четкий санкционный механизм", - отмечает наш собеседник.



МВД Таджикистана состоит из трех десятков управлений. Данные о количестве сотрудников нигде не опубликованы. Перед развалом СССР в стране насчитывалось около 11 тысяч сотрудников. За годы независимости, по оценкам экспертов, их их количество увеличилось в разы.



Хурсанд Хуррамов