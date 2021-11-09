Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин

10:09 10.11.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 09.11.2021



Генерал Марк Милли: сегодня у Китая есть возможности в космосе, киберпространстве, на суше, на море, в воздухе, под водой



В руководстве США стали рассматривать различные сценарии действий в случае военной конфронтации между США и Китаем из-за Тайваня.



Американские военные могли бы защитить Тайвань от потенциального нападения Китая, если бы их попросили об этом, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. "В ближайшем будущем, вероятно, нет, но все может случиться", – добавил он, выступая на 12-м форуме по проблемам безопасности в Аспенском институте (Aspen Security Forum).



Подобные конференции ежегодно организуются Стратегической группой института (Aspen Strategy Group) и проводятся с участием политиков, государственных и военных деятелей, экспертов и журналистов из США и зарубежных стран. Среди участников форума, проведенного в начале ноября, было немало нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц администрации США, а также генералов, определяющих военную стратегию Вашингтона.



Открывало конференцию выступление председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Марк Милли говорит, что сегодняшний мир потенциально опасен. По его мнению, США вступают в трехстороннюю войну между великими державами, к которым он отнес Америку, Россию и Китай. И им "придется быть очень осторожными" в отношениях друг с другом. "Скоординированное общение между великими державами станет необходимостью", – добавил генерал Милли.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк А. Милли.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк А. Милли. Фото: washtimes.com



Подобная сдержанность среди политиков США редкость. К примеру, выступая на этом же форуме, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф призвал США "дать понять Китаю, какую значительную цену он заплатит, если применит силу, чтобы попытаться вторгнуться и захватить Тайвань".



Председателя Объединенного комитета начальников штабов часто упрекают, что он действует как политик, а не как генерал. Например, некоторое время назад он заявил, что его главнокомандующий, президент Трамп, может злоупотребить своими полномочиями для нападения на Иран. The Washington Post заметила по этому поводу, что генерал Милли "выходит за рамки своей роли советника президента по военным вопросам".



При этом некоторым силам в США хотелось бы, чтобы высокопоставленный генерал молча отрабатывал версию о неизбежности военного конфликта с Китаем. Противники сдержанности Милли в отношении Китая напоминают, что он дважды звонил своему китайскому коллеге из опасений, что Трамп может спровоцировать войну с Китаем после поражения на выборах. В телефонных разговорах Милли стремился заверить Ли, что США не собираются атаковать, а в случае нападения он заранее предупредит своего коллегу, утверждалось в сообщении.



Такой, вообще-то, немыслимый шаг стал возможен только сейчас – в мире, где США постепенно дряхлеют, а Китай растет и развивается.



На самом деле американские генералы не выступают против Белого дома. Они призывают правительство реально оценивать изменившееся соотношение военных сил. В интервью The Washington Times генерал-лейтенант Хиноте, заместитель начальника штаба ВВС по стратегии, признал, насколько быстро китайские вооруженные силы ускорили разработку и модернизацию гиперзвукового оружия, ядерного арсенала, надводных и подводных сил флота, стратегической авиации. Пентагон и разведывательное сообщество неверно оценивали китайские вооруженные силы; таких просчетов, считает Хиноте, в разгар холодной войны с СССР не случалось.



Фото: REUTERS/Jason Lee



Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Хайтен заявил журналистам, что "темпы их [китайцев] продвижения и траектория, по которой они движутся, будут превосходить Россию и Соединенные Штаты". Генерал призвал сделать что-то, чтобы этого не допустить.



Хайтен сказал, что Америка провела девять гиперзвуковых испытаний за последние пять лет, в то время как "китайцы провели сотни". Неудачное испытание в США гиперзвукового планирующего аппарата подтвердило точку зрения генерала. Пентагон оценил провал испытаний как неудачу в гонке за разработку новейшего гиперзвукового оружия с Россией и Китаем.



В августе сего года, согласно сообщениям СМИ, Китай испытал гиперзвуковое оружие, способное нести ядерное оружие. Предполагается, что теоретически эта ракета может уклоняться от систем ПРО США. Китайские официальные лица утверждают, что испытывались технологии многоразового использования космических аппаратов.



Китайский военный корабль предупреждает эсминец США



Китайский военный корабль предупреждает эсминец США



На форуме по безопасности в Аспене генерал Милли заметил, что гиперзвуковые технологии – лишь одна из областей, в которой Китай добился значительных успехов. Пока же в Министерстве обороны США подтверждают, что в прошлом году Китай принял на вооружение DF-17 – баллистическую ракету средней дальности, способную запускать гиперзвуковой планирующий аппарат.



Согласно докладу Пентагона, опубликованному 3 ноября, помимо разработок гиперзвуковых ракет, Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и может иметь к концу десятилетия 1000 ядерных боеголовок. Доклад был опубликован через несколько часов после того, как генерал Милли выступил с анализом военного прогресса Китая. На аспенском форуме Милли подвел итог своим оценкам Китая: "Сорок лет назад это была очень крупная пехота, основанная на крестьянской базе, в основном армейская. Сегодня у нее есть возможности в космосе, киберпространстве, на суше, на море, в воздухе, под водой".



По словам Милли, Пекин бросил вызов Америке не только на региональном уровне, но и в мире: среди противников США появилась страна, "которая становится необычайно могущественной и хочет пересмотреть международный порядок в своих интересах".



С тем, что Китай не намерен следовать установленным американцами правилам миропорядка, можно согласиться. Не вызывает сомнений и то, что Америка будет с этим бороться. Вопрос в вероятности вооруженного конфликта. Сегодня отношения между Китаем и Тайванем, оказавшимся в центре растущей американо-китайской напряженности, находятся на самом низком уровне. Риск военного противостояния не снижается.