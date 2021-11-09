 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.11.2021
12:02  Майнеры размотали в Казахстане все электричество, - Л.Тастанова
12:00  Росли два баобаба... О Казпрезидентской власти на текущем этапе, - Д.Ашимбаев
11:57  Миннацэкономики Казахстана - это зловредная секта.., - А.Бектенова
11:05  Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай
10:09  Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин
10:03  Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? - Хурсанд Хуррамов
10:01  США забрали себе спрятавшихся в Таджикистане афганских летчиков

09:26  SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены
09:23  Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:15  Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев
09:08  Миллеровский "Газпром" максимально открыл газ-вентиль в Украину. Бандерня мерзнет
08:30  Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"
08:06  Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
06:18  Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине
00:55  Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:54  Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс
00:37  Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"
00:15  Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:06  Мафия педофилов. Кто прикрывает "ералашников"? - "КП"
00:04  Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев
Вторник, 09.11.2021
21:29  Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР
18:41  ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов
18:39  В казахстанском Туркестане заложена новая гигантския мечеть-медресе "Хилует". Вместо 3-х снесенных ранее
17:22  Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества
16:34  Афган-партизаны сколачивают свой "Фронт" и обещают талибам несладкую жизнь
16:24  Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев
16:17  Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"
15:44  "Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:06  Между каторгой и славой. Как Федор Достоевский нес военную службу в Семипалатинске
14:59  Почему Брежнев не передал власть Щербицкому? (тайны истории)
14:58  Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok
14:51  Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:46  Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин
13:17  Сотрудники Комитета транспорта Казахстана создали ОПГ
12:56  Эффективности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:05  Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев
11:50  Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность
11:46  В Киргизии продолжают тиранить таджикских студентов
11:41  КырПрез Жапаров обнаружил саботаж в "Кыргызкомуре"
11:05  Главный муфтий Казахстана - агент сопредельной страны? - А.Сабдалин
10:58  Братские народы... Россия и Казахстан: сотрудничество без границ, - МИД РФ Лавров (образцовая чушь)
09:33  Ахмад Масуд уговаривает Рахмона напасть на талибов
09:27  Это будет "ад на земле". Катастрофический голод накрывает Афганистан, - Д.Бизли
09:24  Налетай, не скупись, покупай... Узбекистан в 2022 году планирует продать 32 "крупных государственных актива"
08:16  Ирак может стать вторым Афганистаном, - Ст.Тарасов
07:20  Катастрофу СССР ускорил не ввод, а вывод войск из Афганистана.., - А.Проханов
01:35  Имя зверя – неолибералы, неравенство и мстящий климат. Новая ненормальность, - В.Михеев
00:58  Узбекистан меняет Конституцию. Станет ли Шавкат Мирзиеев пожизненным президентом, - В.Панфилова
00:52  Первый год Байдена, или Жизнь наперекосяк, - ВВС
00:36  Возможен ли военный конфликт США и Ирана, - Владимир Прохватилов
00:28  Пекин нацеливает ракеты на Америку. Пентагон ужаснулся растущей мощи ядерного потенциала Китая, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин
10:09 10.11.2021

НИКОЛАЙ БОБКИН | 09.11.2021

Генерал Марк Милли: сегодня у Китая есть возможности в космосе, киберпространстве, на суше, на море, в воздухе, под водой

В руководстве США стали рассматривать различные сценарии действий в случае военной конфронтации между США и Китаем из-за Тайваня.

Американские военные могли бы защитить Тайвань от потенциального нападения Китая, если бы их попросили об этом, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. "В ближайшем будущем, вероятно, нет, но все может случиться", – добавил он, выступая на 12-м форуме по проблемам безопасности в Аспенском институте (Aspen Security Forum).

Подобные конференции ежегодно организуются Стратегической группой института (Aspen Strategy Group) и проводятся с участием политиков, государственных и военных деятелей, экспертов и журналистов из США и зарубежных стран. Среди участников форума, проведенного в начале ноября, было немало нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц администрации США, а также генералов, определяющих военную стратегию Вашингтона.

Открывало конференцию выступление председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Марк Милли говорит, что сегодняшний мир потенциально опасен. По его мнению, США вступают в трехстороннюю войну между великими державами, к которым он отнес Америку, Россию и Китай. И им "придется быть очень осторожными" в отношениях друг с другом. "Скоординированное общение между великими державами станет необходимостью", – добавил генерал Милли.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк А. Милли.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк А. Милли. Фото: washtimes.com

Подобная сдержанность среди политиков США редкость. К примеру, выступая на этом же форуме, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф призвал США "дать понять Китаю, какую значительную цену он заплатит, если применит силу, чтобы попытаться вторгнуться и захватить Тайвань".

Председателя Объединенного комитета начальников штабов часто упрекают, что он действует как политик, а не как генерал. Например, некоторое время назад он заявил, что его главнокомандующий, президент Трамп, может злоупотребить своими полномочиями для нападения на Иран. The Washington Post заметила по этому поводу, что генерал Милли "выходит за рамки своей роли советника президента по военным вопросам".

При этом некоторым силам в США хотелось бы, чтобы высокопоставленный генерал молча отрабатывал версию о неизбежности военного конфликта с Китаем. Противники сдержанности Милли в отношении Китая напоминают, что он дважды звонил своему китайскому коллеге из опасений, что Трамп может спровоцировать войну с Китаем после поражения на выборах. В телефонных разговорах Милли стремился заверить Ли, что США не собираются атаковать, а в случае нападения он заранее предупредит своего коллегу, утверждалось в сообщении.

Такой, вообще-то, немыслимый шаг стал возможен только сейчас – в мире, где США постепенно дряхлеют, а Китай растет и развивается.

На самом деле американские генералы не выступают против Белого дома. Они призывают правительство реально оценивать изменившееся соотношение военных сил. В интервью The Washington Times генерал-лейтенант Хиноте, заместитель начальника штаба ВВС по стратегии, признал, насколько быстро китайские вооруженные силы ускорили разработку и модернизацию гиперзвукового оружия, ядерного арсенала, надводных и подводных сил флота, стратегической авиации. Пентагон и разведывательное сообщество неверно оценивали китайские вооруженные силы; таких просчетов, считает Хиноте, в разгар холодной войны с СССР не случалось.

Фото: REUTERS/Jason Lee

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Хайтен заявил журналистам, что "темпы их [китайцев] продвижения и траектория, по которой они движутся, будут превосходить Россию и Соединенные Штаты". Генерал призвал сделать что-то, чтобы этого не допустить.

Хайтен сказал, что Америка провела девять гиперзвуковых испытаний за последние пять лет, в то время как "китайцы провели сотни". Неудачное испытание в США гиперзвукового планирующего аппарата подтвердило точку зрения генерала. Пентагон оценил провал испытаний как неудачу в гонке за разработку новейшего гиперзвукового оружия с Россией и Китаем.

В августе сего года, согласно сообщениям СМИ, Китай испытал гиперзвуковое оружие, способное нести ядерное оружие. Предполагается, что теоретически эта ракета может уклоняться от систем ПРО США. Китайские официальные лица утверждают, что испытывались технологии многоразового использования космических аппаратов.

Китайский военный корабль предупреждает эсминец США

Китайский военный корабль предупреждает эсминец США

На форуме по безопасности в Аспене генерал Милли заметил, что гиперзвуковые технологии – лишь одна из областей, в которой Китай добился значительных успехов. Пока же в Министерстве обороны США подтверждают, что в прошлом году Китай принял на вооружение DF-17 – баллистическую ракету средней дальности, способную запускать гиперзвуковой планирующий аппарат.

Согласно докладу Пентагона, опубликованному 3 ноября, помимо разработок гиперзвуковых ракет, Китай быстро расширяет свой ядерный арсенал и может иметь к концу десятилетия 1000 ядерных боеголовок. Доклад был опубликован через несколько часов после того, как генерал Милли выступил с анализом военного прогресса Китая. На аспенском форуме Милли подвел итог своим оценкам Китая: "Сорок лет назад это была очень крупная пехота, основанная на крестьянской базе, в основном армейская. Сегодня у нее есть возможности в космосе, киберпространстве, на суше, на море, в воздухе, под водой".

По словам Милли, Пекин бросил вызов Америке не только на региональном уровне, но и в мире: среди противников США появилась страна, "которая становится необычайно могущественной и хочет пересмотреть международный порядок в своих интересах".

С тем, что Китай не намерен следовать установленным американцами правилам миропорядка, можно согласиться. Не вызывает сомнений и то, что Америка будет с этим бороться. Вопрос в вероятности вооруженного конфликта. Сегодня отношения между Китаем и Тайванем, оказавшимся в центре растущей американо-китайской напряженности, находятся на самом низком уровне. Риск военного противостояния не снижается.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636528140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инвестштаб рассмотрел ход реализации проектов в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения
- Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику
- Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении
- После депутатского запроса фракции "Ак жол" будет пересмотрен порядок исчисления транспортного налога на малый коммерческий транспорт
- Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
- Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
- Глава МИИР РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- О текущей ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
- Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  