 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.11.2021
12:02  Майнеры размотали в Казахстане все электричество, - Л.Тастанова
12:00  Росли два баобаба... О Казпрезидентской власти на текущем этапе, - Д.Ашимбаев
11:57  Миннацэкономики Казахстана - это зловредная секта.., - А.Бектенова
11:05  Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай
10:09  Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин
10:03  Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? - Хурсанд Хуррамов
10:01  США забрали себе спрятавшихся в Таджикистане афганских летчиков

09:26  SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены
09:23  Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:15  Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев
09:08  Миллеровский "Газпром" максимально открыл газ-вентиль в Украину. Бандерня мерзнет
08:30  Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"
08:06  Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
06:18  Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине
00:55  Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:54  Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс
00:37  Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"
00:15  Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:06  Мафия педофилов. Кто прикрывает "ералашников"? - "КП"
00:04  Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев
Вторник, 09.11.2021
21:29  Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР
18:41  ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов
18:39  В казахстанском Туркестане заложена новая гигантския мечеть-медресе "Хилует". Вместо 3-х снесенных ранее
17:22  Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества
16:34  Афган-партизаны сколачивают свой "Фронт" и обещают талибам несладкую жизнь
16:24  Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев
16:17  Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"
15:44  "Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:06  Между каторгой и славой. Как Федор Достоевский нес военную службу в Семипалатинске
14:59  Почему Брежнев не передал власть Щербицкому? (тайны истории)
14:58  Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok
14:51  Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:46  Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин
13:17  Сотрудники Комитета транспорта Казахстана создали ОПГ
12:56  Эффективности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:05  Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев
11:50  Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность
11:46  В Киргизии продолжают тиранить таджикских студентов
11:41  КырПрез Жапаров обнаружил саботаж в "Кыргызкомуре"
11:05  Главный муфтий Казахстана - агент сопредельной страны? - А.Сабдалин
10:58  Братские народы... Россия и Казахстан: сотрудничество без границ, - МИД РФ Лавров (образцовая чушь)
09:33  Ахмад Масуд уговаривает Рахмона напасть на талибов
09:27  Это будет "ад на земле". Катастрофический голод накрывает Афганистан, - Д.Бизли
09:24  Налетай, не скупись, покупай... Узбекистан в 2022 году планирует продать 32 "крупных государственных актива"
08:16  Ирак может стать вторым Афганистаном, - Ст.Тарасов
07:20  Катастрофу СССР ускорил не ввод, а вывод войск из Афганистана.., - А.Проханов
01:35  Имя зверя – неолибералы, неравенство и мстящий климат. Новая ненормальность, - В.Михеев
00:58  Узбекистан меняет Конституцию. Станет ли Шавкат Мирзиеев пожизненным президентом, - В.Панфилова
00:52  Первый год Байдена, или Жизнь наперекосяк, - ВВС
00:36  Возможен ли военный конфликт США и Ирана, - Владимир Прохватилов
00:28  Пекин нацеливает ракеты на Америку. Пентагон ужаснулся растущей мощи ядерного потенциала Китая, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай
11:05 10.11.2021

Британцы обсудили в Twitter введение обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что сотрудники сферы здравоохранения должны быть обязательно вакцинированы против COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация - трансляция"

"Все те, кто работает в Национальной службе здравоохранения (NHS) и медицинского ухода, должны будут быть вакцинированы. Мы должны избегать того вреда, который можно было бы предотвратить, мы должны защитить пациентов NHS, коллег NHS и саму NHS", - заявил министр.

Обязательная вакцинация не коснется тех работников, которые не контактируют с пациентами, и тех, у кого есть медицинский отвод.

"Никто из работников NHS, которые сейчас не вакцинированы, не должен выставляться козлом отпущения, становиться опозоренным, ни на кого не надо показывать пальцем. Это будет полностью недопустимо. Это сделано для того, чтобы поддержать положительный выбор, чтобы защитить уязвимых, защитить коллег и себя самих", - добавил политик.

Некоторые пользователи считают, что вакцина против COVID-19 ничем не отличается от других обязательных вакцин, поэтому все медицинские работники должны быть вакцинированы.

"Когда я только начинала работать с детьми в сфере здравоохранения, мне нужно было сделать некоторые прививки. Я не сопротивлялась. В конце концов, это профессионалы в сфере здравоохранения", - написала @julieharrisart.

"Я не могу понять, в чем тут проблема. Медсестры и хирурги должны вакцинироваться против гепатитов, туберкулеза и ряда других заболеваний, и такие правила действуют на протяжении десятилетий. Если не защищать работников здравоохранения, в больницах будут распространяться и другие очень отвратительные заболевания", - прокомментировал @southwelljan.

Часть комментаторов боятся того, что из-за обязательной вакцинации сфера здравоохранения лишится большего числа работников.

"Я работал на NHS на протяжении более пяти лет, и я боюсь, что они могут потерять еще больше работников из-за этого. Все сотрудники готовы следовать всем требованиям безопасности, надевать огромное количество защитной одежды, использовать средства индивидуальной защиты, но многие из них все еще не вакцинированы", - отметил @theLUMSTAR.

"У нас и без этого большой дефицит медицинских работников. Не знаю, как он думает, что система справится с еще меньшим количеством сотрудников, если вакцину сделают обязательной", - написал @martin_r_ojeda.

Ряд пользователей считает, что план по обязательной вакцинации всех сотрудников до апреля следующего года слишком растянутый и его следует реализовать в более короткие сроки. Однако некоторые комментаторы уверены, что с обязательной вакцинацией количество работников и так сократится и Великобритания не переживет зиму и еще одну волну.

"Почему не раньше? К апрелю следующего года - это совсем не скоро, с учетом того, что у людей и так был год на вакцинацию", - считает @yogica12.

"Потому что мы (работники - прим. Д.С.) им нужны, чтобы пережить худшую зиму в истории нашей службы здравоохранения. С текущим уровнем вакансий мы не можем себе позволить избавиться от еще большего количества работников", - объяснила @elaine_patten.

Некоторые пользователи посоветовали министру напомнить премьеру Великобритании Борису Джонсону об основных мерах безопасности, потому что кажется, будто он их совсем не соблюдает.

"Может, он подтвердит, что каждый, кто входит в больницу, обязан надеть маску или он и дальше своему начальнику будет разрешать делать все, что ему вздумается?" - спросил @robj_j.

"Может, он заставит премьер-министра следовать всем больничным правилам?" - предложил @MesserStanton.

В комментариях предположили, что обязательная вакцинация медработников - это только начало, потом введут обязательную вакцинацию для всех.

"Это только начало, следом будут работники клубов и пабов, затем будут работники магазинов, и так продолжится", - считает @Sam_Ringland14.

Ряд комментаторов считают принятые меры бесполезными, потому что вакцина не спасает от вируса.

"Статус вакцинированного не влияет на возможность инфецироваться и перенести вирус, это все социальный контроль", - написал @RonBracey.

"Даже если вы полностью вакцинированный, это не гарантирует, что вы не заразитесь и не заразите других", - прокомментировал @cm_lfc.

10 ноября 2021
Джейн Спай

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636531500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инвестштаб рассмотрел ход реализации проектов в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения
- Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику
- Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении
- После депутатского запроса фракции "Ак жол" будет пересмотрен порядок исчисления транспортного налога на малый коммерческий транспорт
- Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
- Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
- Глава МИИР РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- О текущей ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
- Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  