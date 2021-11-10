Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай

11:05 10.11.2021

Британцы обсудили в Twitter введение обязательной вакцинации для работников сферы здравоохранения.



Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подтвердил, что сотрудники сферы здравоохранения должны быть обязательно вакцинированы против COVID-19.



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"Все те, кто работает в Национальной службе здравоохранения (NHS) и медицинского ухода, должны будут быть вакцинированы. Мы должны избегать того вреда, который можно было бы предотвратить, мы должны защитить пациентов NHS, коллег NHS и саму NHS", - заявил министр.



Обязательная вакцинация не коснется тех работников, которые не контактируют с пациентами, и тех, у кого есть медицинский отвод.



"Никто из работников NHS, которые сейчас не вакцинированы, не должен выставляться козлом отпущения, становиться опозоренным, ни на кого не надо показывать пальцем. Это будет полностью недопустимо. Это сделано для того, чтобы поддержать положительный выбор, чтобы защитить уязвимых, защитить коллег и себя самих", - добавил политик.



Некоторые пользователи считают, что вакцина против COVID-19 ничем не отличается от других обязательных вакцин, поэтому все медицинские работники должны быть вакцинированы.



"Когда я только начинала работать с детьми в сфере здравоохранения, мне нужно было сделать некоторые прививки. Я не сопротивлялась. В конце концов, это профессионалы в сфере здравоохранения", - написала @julieharrisart.



"Я не могу понять, в чем тут проблема. Медсестры и хирурги должны вакцинироваться против гепатитов, туберкулеза и ряда других заболеваний, и такие правила действуют на протяжении десятилетий. Если не защищать работников здравоохранения, в больницах будут распространяться и другие очень отвратительные заболевания", - прокомментировал @southwelljan.



Часть комментаторов боятся того, что из-за обязательной вакцинации сфера здравоохранения лишится большего числа работников.



"Я работал на NHS на протяжении более пяти лет, и я боюсь, что они могут потерять еще больше работников из-за этого. Все сотрудники готовы следовать всем требованиям безопасности, надевать огромное количество защитной одежды, использовать средства индивидуальной защиты, но многие из них все еще не вакцинированы", - отметил @theLUMSTAR.



"У нас и без этого большой дефицит медицинских работников. Не знаю, как он думает, что система справится с еще меньшим количеством сотрудников, если вакцину сделают обязательной", - написал @martin_r_ojeda.



Ряд пользователей считает, что план по обязательной вакцинации всех сотрудников до апреля следующего года слишком растянутый и его следует реализовать в более короткие сроки. Однако некоторые комментаторы уверены, что с обязательной вакцинацией количество работников и так сократится и Великобритания не переживет зиму и еще одну волну.



"Почему не раньше? К апрелю следующего года - это совсем не скоро, с учетом того, что у людей и так был год на вакцинацию", - считает @yogica12.



"Потому что мы (работники - прим. Д.С.) им нужны, чтобы пережить худшую зиму в истории нашей службы здравоохранения. С текущим уровнем вакансий мы не можем себе позволить избавиться от еще большего количества работников", - объяснила @elaine_patten.



Некоторые пользователи посоветовали министру напомнить премьеру Великобритании Борису Джонсону об основных мерах безопасности, потому что кажется, будто он их совсем не соблюдает.



"Может, он подтвердит, что каждый, кто входит в больницу, обязан надеть маску или он и дальше своему начальнику будет разрешать делать все, что ему вздумается?" - спросил @robj_j.



"Может, он заставит премьер-министра следовать всем больничным правилам?" - предложил @MesserStanton.



В комментариях предположили, что обязательная вакцинация медработников - это только начало, потом введут обязательную вакцинацию для всех.



"Это только начало, следом будут работники клубов и пабов, затем будут работники магазинов, и так продолжится", - считает @Sam_Ringland14.



Ряд комментаторов считают принятые меры бесполезными, потому что вакцина не спасает от вируса.



"Статус вакцинированного не влияет на возможность инфецироваться и перенести вирус, это все социальный контроль", - написал @RonBracey.



"Даже если вы полностью вакцинированный, это не гарантирует, что вы не заразитесь и не заразите других", - прокомментировал @cm_lfc.



10 ноября 2021

Джейн Спай