Миннацэкономики Казахстана - это зловредная секта.., - А.Бектенова

11:57 10.11.2021 Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику

МНЭ не раз разносили в парламенте, а пресса откровенно смеется над ведомством и его главой



Алма Бектенова, turanpress.kz, 9 ноября



Невыносимые условия

Асет Иргалиев был назначен министром национальной экономики в январе этого года, с тех пор МНЭ регулярно выставляет себя не в лучшем свете.

В первых числах ноября на министерство обрушился шквал критики по самым разным поводам. В частности, Асета Иргалиева отругали в Мажилисе за новый законопроект. Обсуждались вопросы внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности, и МНЭ предложило убрать все формы бумажной отчетности для бизнеса, оставив только электронные.

Законопроект предполагает, что полный переход на электронную отчетность начнется с 1 января 2023 года. Однако в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявили, что до 2023 года не успеют обеспечить стопроцентный охват интернетом, о чем МНЭ прекрасно осведомлено.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев подтвердил, что в Казахстане 768 сел имеют слабый доступ в интернет, а 1178 вообще не в сети. Подключить эти населенные пункты Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует к 2025 году, но с 1 января 2023 года МНЭ предписало тамошним бизнесменам сдавать отчеты только в электронном виде.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин упрекнул министерство в том, аульчане не смогут выполнить требование, однако будут нести наказание за нарушение.

"Вы же полный хаос посеете в отчетности, господин министр. Чем вы думаете, когда вы такие документы принимаете и приносите в парламент? Не обеспечив доступность качественного интернета, не научив работать с электронными документами, вы уже предусмотрели в своих законах ответственность за неисполнение требований всех информационных регуляторных инструментов", - возмутился спикер.

"Асет Арманович, что за министр нацэкономики, который приносит сюда такой законопроект? Неотработанный, не знающий основные подходы. Вы вообще в отрыве от экономики писали этот документ, господин министр", - добавил Нигматулин.

Он также обвинил министра Иргалиева в том, что в погоне за надуманными международными рейтингами (которые якобы улучшит повальная электронная отчетность) министерство загоняет в невыносимые условия отечественных предпринимателей.

Кроме того, депутаты фракции "Ак жол" потребовали от правительства признать ситуацию с перевозкой грузов на границе с Китаем форс-мажором. Асет Иргалиев затруднился ответить на вопрос, какие именно министерства отвечают за проблему.

"Вопрос Китая и границы не связан с нашим ведомством. Это больше вопрос к Министерству торговли и, может быть, финансов", - цитируют СМИ министра.

Между тем, из-за затяжного коллапса автоперевозок и ж/д перевозок в нынешнем году многие предприятия несут прямые убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку продукции. Это влечет не только потерянную прибыль, но и штрафные санкции со стороны партнеров, а также банков из-за просрочки по кредитам, такие доводы представила депутат Дания Еспаева.

По информации партии "Ак жол", убытки некоторых компаний доходят до десятков миллионов и даже миллиарда тенге.



Экономические чудеса

Совершенно феерическая история развернулась вокруг советов Асета Иргалиева о том, как прокормить семью из четырех человек на 50 тысяч тенге в месяц. Не сумев обосновать свой совет, министр, по данным прессы, попросту сбежал от журналистов.

В кулуарах Мажилиса министр национальной экономики Асет Иргалиев ответил на вопросы: сколько его семья тратит на продукты. Оказывается, министр обходится 50-60 тысячами тенге в месяц – это настоящее экономическое чудо.

Также Асета Иргалива попросили дать совет людям, которым не хватает денег даже на еду.

"Мы со своей стороны делаем все, чтобы были источники доходов. Это делается через госпрограммы и нацпроекты. Для чего нужна макроэкономическая политика, которую мы сегодня проводим – это создание рабочих мест. Мы создаем возможности для рабочих мест, чтобы и на селе, и в городе казахстанцы, у которых есть вопросы с доходами, имели возможность найти рабочее место. Когда мы строим инфраструктуру, ремонтируем ее, появляются рабочие места. Есть большие планы по инвестпроектам, которые уже реализуются. Есть инвестпроекты и на следующие годы. Самое основное то, что я всегда и говорю: экономика создает рабочие места через инвестиционные проекты", - сказал министр.

Вероятно, граждан, живущих в бедности, должны успокоить эти футуристические прогнозы. Пресса и экспертное сообщество долго и со вкусом обсуждали – где министр допустил ошибку? Забыл добавить лишний нолик или уточнить, что такую сумму на еду тратит в день, а не в месяц?

При этом Иргалиев пояснил, что намерены делать в правительстве для снижения цен.

"Принятие мер по нивелированию инфляционных процессов находится в приоритетной зоне правительства. Был принят план по принятию мер, направленных на снижение инфляции. Сейчас работа ведется в двух основных направлениях", - сказал министр.

В список срочных мер для снижения инфляции, по версии МНЭ, входят еженедельные совещания под председательством премьер-министра Аскара Мамина. "По второму направлению обсуждают более системные вопросы, связанные с формированием необходимой товаропроводящей системы, которая будет сформирована через строительство 24 оптово-распределительных центров. И вопросы, связанные с реализацией импортозамещающих проектов", - пояснил глава ведомства.

Журналистов такое жонглирование терминами не удовлетворило, и не только журналистов. В начале ноября президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не видит результатов расследования посреднических схем, приведших к росту цен на продукты питания. Президент напомнил, что в этом году цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%. Продовольственная инфляция осенью лишь ускорилась и составила в годовом выражении 11,5%. Причем цены росли несмотря на сезонное снижение стоимости овощей и фруктов. Добавим, что из-за инфляции Нацбанк вновь повысил базовую ставку.



Беспредел стабилизируется

Не так давно министр национальной экономики высказал свое мнению относительно инфляционных процессов. Он заявил, что ситуация в Казахстане стабилизируется, чем поразил общество и аналитиков до глубины души.

"У нас инфляция сейчас за 10 месяцев составила 8,9%. За 9 месяцев также 8,9%. Какую-то стабилизацию мы видим. Я не хочу быть голословным, прогнозировать, но какая-то стабилизация происходит. Казахстан – открытая маленькая экономика, и вопросы, связанные с глобальными трендами, в обход нас не проходят. Я не говорю, что Казахстан один в этих процессах, мы видим это во всех странах. Это связано с тем, что происходит опережающее восстановление спроса во всем мире, к сожалению, предложение не успевает", - сказал Иргалиев.

По его словам, правительство планирует бюджет исходя из того, что курс доллара в 2022 году будет находиться на уровне 425 тенге, а средняя стоимость нефти составит 60 долларов.

Вероятно, сознавая, что рост цен на продукты значительно превышает официальный уровень инфляции, министр уточнил, что в правительстве на сегодня не рассматривают вопрос повышения минимального прожиточного минимума.

"Правительство принимает комплекс мер по нивелированию инфляционных процессов в экономике. С одной стороны, есть глобальные вещи, связанные с ростом цен. Мы знаем, что продовольственная инфляция в мире составила порядка 32%. Есть моменты, связанные с системными вещами нашей национальной экономики, вопросы, связанные с импортированной инфляцией. Правительство активно реализует проекты, связанные с импортозамещением, с другой стороны, сформирован комплекс мер по нивелированию инфляционных процессов", - так прокомментировал ситуацию Асет Иргалиев.

Эксперты вновь увидели в ответе стремление отделаться общими фразами, эдаким "экономическим гипнозом", когда за "умными" словами прячется неумение в действительности реагировать на вызовы.

Кроме того, президент Токаев неоднократно критиковал правительство за неудовлетворительную работу по сдерживанию инфляции.

"Мы столкнулись с неконтролируемым ростом инфляции. Национальный банк и правительство оказались бессильными перед ней, сославшись на мировые тенденции. Подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики. Возникает еще один вопрос, в чем роль наших профессиональных экономистов? Главная задача Нацбанка и правительства – это возвращение инфляции в коридор 4-6%", - заявил президент Токаев в сентябре.

По его данным, в результате антикризисных мер общим объемом 6,3 триллиона тенге, в экономике возникла избыточная денежная масса, но существуют ниши, в которые эти деньги не поступают. Отметим также, что пиковых с 2017 года значений инфляция достигла еще летом, но в последние месяцы эффекта от действий правительства не заметно. Напротив, цены растут бешеными темпами, ситуацию усугубляет топливный кризис и проблемы с поставками из Китая.



Скандальная переподготовка

Еще весной критику вызвало предложение Асета Иргалиева повысить квалификацию депутатов маслихата за счет бюджетных средств. По словам министра, на эти мероприятия необходимо выделить из 647 миллионов тенге. Именно столько, отметил Иргалиев, потребуется для подготовки и переподготовки народных избранников.

Депутатов шокировала и сама идея, и то, что глава МНЭ откровенно затруднялся объяснить детали. "Что такое подготовка и переподготовка? Вы дадите мне еще один диплом? С какой целью приготовлен законопроект? И что это значит?" - такие вопросы задал министру спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Однако Асет Иргалиев внятный ответ дать не смог.

Между спикером и министром состоялся диалог, из которого стало понятно, что последний едва ли в состоянии объяснить, на что просит более полумиллиарда тенге.

"Предполагалось повысить навыки депутатов", - в частности, пояснил министр.

"Для этого существует повышение квалификации. В третий раз спрашиваю: "подготовка, переподготовка" – что это означает? Академическая программа, получение знаний? Потом что, дипломы? Это любимая манера молодых, за год по пять дипломов получают и сюда переписали, и не поняли, что сделали. Повышение квалификации – это понятно, нужно подходить системно. Не нужно сводить такую важную процедуру, как повышение квалификации, к недельному сбору депутатов на базе какого-либо санатория, что делается на практике. Потом приглашают одного-двух лекторов и считают, что повысили квалификацию. Это не повышение. Поэтому депутаты настояли и полностью переписали эти статьи, убрали эти непонятные "переподготовка, подготовка", затем с выдачей дипломов, сертификатов. Что попало там. Если повышение квалификации, то она должна проходить в первые два года", - такое мнение высказал Нигматулин.



Язык до правительства доведет

А в самом начале карьеры на посту министра, в феврале этого года депутат Мажилиса Берик Дюсембинов сделал Асету Иргалиеву замечание по поводу незнания казахского языка.

"Поскольку вы впервые в Мажилисе, позвольте высказать вам пожелание. Вы на все вопросы, заданные на казахском языке, не спросив разрешения, отвечаете на русском. Несмотря на свой молодой возраст, вы оказались достойны из 18 миллионов стать министром. Можно назвать вас ровесником независимости. Считаю вашу неготовность отвечать на родном языке постыдной. У меня к вам просьба: на вопросы, заданные на родном языке, отвечать на родном языке", - сказал депутат.

После высказанного замечания министр не раз подчеркивал, что приступил к изучению госязыка, однако пресса задалась вопросом, как Иргалиев вообще прошел все ступени отбора госслужащих, не умея даже говорить на казахском?



Очередная "могила" для бюджетных миллиардов

МНЭ неоднократно высказывалось по вопросам развития моногородов, а точнее – спасения их от социальных кризисов.

Например, конце октября вопросы развития моно- и малых городов обсудили на площадке Республиканского общественного совета по региональному развитию при партии Nur Otan. Как сообщил вице-министр МНЭ Алишер Абдыкадыров, в моногорода готовятся вложить очередные бюджетные миллиарды. При этом ранее представитель министерства признавал, что диверсификация экономики указанных населенных пунктов не принесла ожидаемых результатов. По-прежнему высока безработица, в некоторых моногородах наблюдается гигантский отток населения, в некоторых же, в частности, в Жанаозене, происходит перманентный социальный взрыв.

"В 27 моногородах реализуется 60 якорных инвестиционных проектов с трудоустройством почти 10 тысяч человек. За последние три года объем грантов предпринимателям моногородов увеличился в 3,5 раза (с 63 до 218 млн тенге), субсидирования – в 1,6 раза (с 8,3 до 13,5 млрд тенге), микрокредитования – в 1,7 раза (с 2,6 до 4,5 млрд тенге). А для решения проблемы "транспортной тупиковости" городов Аркалык, Жезказган и Жанаозен построены железнодорожные пути", - сказал Алишер Абдыкадыров.

Партийцы раскритиковали планы МНЭ, отметив, что в проектах, на которые уже выделены средства, зачастую отсутствует проектно-сметная документация. Кроме того, министерство вновь оставило за кадром вопрос: будет ли долгосрочная отдача от бюджетных вливаний? До сих пор миллиардные вложения оборачивались созданием ничтожного количества постоянных рабочих мест. Также эксперты неоднократно заявляли об отсутствии в публичном доступе планов и отчетов по развитию моно и малых городов, о крайне низкой доступности статистической информации. Фактически подотчетность и прозрачность реализации правительственных проектов стремится к нулю.

В начале ноября, находясь в Экибастузе, президент Токаев, в том числе, критически отозвался о стратегиях спасения моногородов. "Развитие других отраслей и создание новых рабочих мест – очень важный вопрос. У нас до сих пор нет четкой позиции и единого мнения по поводу развития моногородов", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что инженерная инфраструктура моногородов находится в ужасающем состоянии. Износ водопроводных и канализационных сетей составляет в среднем 61%, а в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау доходит до 90%.

В неудовлетворительном состоянии находятся 40% автомобильных дорог.

Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в моногородах, несмотря на программы развития, наблюдается высокая зависимость занятости населения от перспектив градообразующих предприятий. Только с 2019 по 2020 год численность работающих на таких производствах сократилась почти на 5%.

Таким образом, министерство национальной экономики попадает под огонь критики практически по каждому поводу. Большинство появлений министра Асета Иргалиева в парламенте заканчиваются скандалом. Очевидно, ни прессу, ни депутатов не умиляет имидж "самого молодого министра", возможно, у них существуют большие сомнения в компетентности главы ведомства. Источник - turanpress.kz

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