Майнеры размотали в Казахстане все электричество, - Л.Тастанова

12:02 10.11.2021

Транжиры-майнеры и экономный министр

В Казахстане из-за майнеров криптовалюты наблюдается аномальный рост потребления электроэнергии - на 8 процентов. Тем не менее Министерство энергетики не видит на данный момент серьезного энергодефицита и при этом хочет обуздать теневых майнеров



Лэйла ТАСТАНОВА, "Время", 6 ноября



По словам первого вице-министра энергетики Мурата ЖУРЕБЕКОВА, ранее энергопотребление в Казахстане росло темпами максимум 2 процента в год.

- Но за эти десять месяцев мы отмечаем аномальный рост: порядка 8 процентов, речь идет о 1000-1200 мегаваттах электроэнергии, - сказал он на брифинге в пятницу. - У нас есть на сегодня около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены, зарегистрированы. Они получили свои техусловия, параметры и работают. К ним вопросов у нас нет. А есть "серые" майнеры, то есть теневые субъекты, которые подключились (к электросетям. - Л. Т.) в обход закона. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Этому способствует также закрытие майнинговых ферм властями Китая. И многие из них перекочевали к нам в страну. Соответственно, это влияет на наш баланс электроэнергии.

Чтобы произвести 1000-1200 мегаватт электроэнергии, заметил первый замминистра, нужно порядка пяти лет и около 1-1,5 млрд долларов.

- Мы не можем просто так наблюдать, как "серые" майнеры потребляют электроэнергию и таким образом способствуют возникновению дефицита в нашей стране, - сказал Журебеков и тут же оговорился: - Наша энергосистема работает стабильно, но нам необходимо принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны "серых" майнеров, иначе это действительно повлияет на нашу энергобезопасность.

По словам Журебекова, "белые" майнеры продолжат свою работу без ограничений и Минэнерго будет их стимулировать строить собственные генерации, прежде всего возобновляемые источники энергии. Кроме того, у них сохраняется право покупки импортной электроэнергии.

- В отношении "серых" майнеров будет приказ об ограничении деятельности до тех пор, пока они не зарегистрируются и не получат согласованные техусловия с производителями электроэнергии. Проект приказа обсуждается с госорганами и общественностью. До конца этого года мы его обязательно примем, дальше откладывать не можем, - объявил Журебеков.

Он также сообщил, что легальные майнеры потребляют около 600 мегаватт электроэнергии. Энергопотребление их "серых" коллег, по подсчетам Минэнерго, может доходить до 1200 мегаватт. Точное количество таких компаний определить трудно, потому что они могут работать где угодно - в квартирах, цехах, на заводах.

Наряду с этим Журебеков так ответил на вопрос, повлияет ли на тарифы договоренность с российской компанией "Интер РАО" об увеличении перетоков электро­энергии в нашу страну:

- Мы закрываем часы пик, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для аварийных работ и другого выбытия электроэнергии; соответственно, они съедают наши резервные мощности, и мы обеспечиваем этот недостаток за счет перетоков. Это стандарт­ная отраслевая практика. Цены обсуждаются в пределах тех договоренностей, которые у нас имеются. Отдельные цены на период следующего года, на период дефицита, мы не обсуждаем. У нас есть текущие перетоки, есть установленная цена, приемлемая для обеих сторон. В рамках этого ценового коридора мы и ведем переговоры. Мы думаем, что влияния на тарифы не будет.

Первый вице-министр отметил также, что энергосистема Казахстана предусматривает перетоки из России и обратно. Работа с "Интер РАО" - это стандартная отраслевая практика, так же как казахстанская железная дорога работает на постоянной основе с российскими коллегами, а "КазТрансГаз" - с "Газпромом".

В свою очередь директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Айдос ДАРИБАЕВ сообщил, что Казахстан потребляет мощности из России в вечернее время, так как большинство наших станций не маневренны.

- Когда происходит переток вечером, мы эту мощность потом возвращаем в ночные часы, когда энергопотребление снижается, - продолжил он.

- Для строительства генераций нужно как минимум пять лет. В связи с этим "Самрук-Энерго" начал переговоры с "Интер РАО" о поставках электроэнергии в Казахстан. Ведутся также переговоры о создании совместного предприятия, чтобы оно осуществляло поставку электроэнергии для майнеров. Мы также проработали вопрос дополнительного обеспечения газом Жамбылской ГРЭС для включения еще одного блока, это порядка 100 млн киловатт-часов в месяц, которые будут поставляться в южные регионы во время осенне-зимнего периода, - проинформировал Дарибаев.

Между тем журналисты в ходе сессии вопросов-ответов напомнили присутствовавшему на брифинге министру национальной экономики Асету ИРГАЛИЕВУ о его недавнем заявлении о том, что его семья тратит на еду в месяц 50-60 тыс. тенге.

- Как вам удается так экономить?

- Без комментариев! Это не связано с темой брифинга. Всего хорошего! - откланялся было министр.

Желая все же получить ответ на животрепещущий вопрос, другой наш коллега спросил Асета Армановича, сколько надо зарабатывать в Казахстане семье из четырех человек, чтобы жить достойно.

- Я отвечу вам письменно, - вновь увильнул глава Миннац­экономики.

Гораздо более охотно он рассказал о национальных проектах по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса.

По его словам, к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию пять нефтегазохимических заводов, что позволит увеличить объем производства нефтегазохимической продукции с 140 тыс. до 2 млн тонн. При этом доля импорт­ной нефтегазохимической продукции снизится с 87 до 72 процентов, а экспорт вырастет в 9 раз - до 1,4 млрд долларов.

Запланирована также модернизация энергетического комплекса для удовлетворения растущих потребностей экономики и населения.

- До 2025 года планируется ввод 5404 мегаватт дополнительных мощностей, в том числе 2400 МВт мощностей возобновляемых источников энергии, 1400 МВт парогазовых установок и 1604 МВт - за счет модернизации существующих электростанций.

Планируется также строительство второй цепи линии электропередачи между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями, - рассказал Иргалиев.

В результате, подытожил он, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии достигнет 6 процентов, запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд киловатт в час.