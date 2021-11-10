КырОлигарх Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей старшей дочери (ее фото)

19:49 10.11.2021

Миллиардер Шаршенбек Абдыкеримов объявляет кастинг женихов для своей старшей дочери



Бишкек (АКИpress) – Кандидат в депутаты по одномандатному Нарынскому избирательному округу №33 Шаршенбек Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей старшей дочери.



Кастинг пройдет 19 ноября в 12:00 в Ат-Башинском районе Нарынской области. Как стало известно, желающих породниться с одним из самых богатых людей Кыргызстана большое количество, в том числе женихи из соседних стран.



Место проведения кастинга: улица М.Жунусова, 7а, село Ат-Башы, Ат-Башинский район, Нарынская область.



Исполнитель: ОсОО "АКИ Кыргызстан"; адрес: г. Бишкек, ул.Московская, 189



Заказчик: кандидат в депутаты ЖК КР по Нарынскому избирательному округу №33 "Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович"



Тираж: 1



Изготовлено: 10.11.2021 года.



Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты "Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович" (уд. №280 24.10.2021 г. ЦИК) уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тураровым Бахтияром Тураровичем (рег. свид. №421 от 14.10.2021 г. ЦИК).