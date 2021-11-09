 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые "правила игры" для туркменских беженцев в России
19:54 10.11.2021

Новые "правила игры" для туркменских беженцев в России

Программа: Центральная Азия
По версии МВД, оппозиционер из Туркменистана "вернулся" на родину

Сегодня сайт "Хроника Туркменистана" опубликовал текст ответа МВД России на запрос о судьбе туркменского оппозиционера Азата Исакова, исчезнувшего в Подмосковье 20 октября 2021 года. Запрос направила 1 ноября на имя президента России Владимира Путина активистка туркменского протестного движения Чемен Оре, живущая за рубежом.

В ответе за подписью заместителя начальника управления организации оперативно-розыскной деятельности МВД России М. В. Карпухина сообщается, что Исаков 22 октября 2021 года вылетел в г. Туркменабад из аэропорта Домодедово. О каких-либо мерах принуждения его к вылету в документе не упоминается, а о месте нахождения рекомендовано узнавать у туркменских властей.

По мнению правозащитных организаций, оппозиционера незаконно экстрадировали в Туркменистан - одну из наиболее репрессивных стран мира. В письме МВД не объясняется, как Исаков мог улететь на родину при отсутствии утерянного паспорта и регулярных рейсов. Его знакомые считают, что до последнего времени он серьезно опасался принудительного возвращения на родину, ни о каком добровольном возвращении вывозным спецрейсом речь идти не может.

Азат Исаков, которому в декабре исполнится 38 лет, уже не один год живет в России. С 2019 года он активно участвует в туркменском протестном движении, с мая 2020 года открыто выступает по интернет-каналам с критикой властей своей страны.

По неофициальным данным, в июне 2020 года Исаков был объявлен в розыск в Туркменистане (его фотография появилась на стенде в полицейском участке с надписью "Предатель Родины"). С июля 2020 года сотрудники Министерства национальной безопасности неоднократно требовали от родственников оппозиционера, чтобы он прекратил свои выступления в интернете, иначе его "найдут и накажут". 24-го июля 2020 года изъяли для проверки телефоны всех родственников, живущих в доме его родителей. Спустя два дня один из провластных YouTube-каналов сообщил, что властям известно его местонахождение в России. Бывших сослуживцев Исакова заставили выступить с видеозаявлениями с осуждением его действий. Позднее угрозы по электронным каналам получал и сам оппозиционер. 9 сентября 2021 года он сообщил знакомым о возобновлении угроз, рано утром 15-го - о задержании полицией, откуда его освободили спустя два дня.

20 октября 2021 года Исаков послал сообщение друзьям на туркменском языке о том, что по месту его проживания пришла полиция и он пытается спрятаться. После этого связь с ним прервалась. С представителями "Гражданского содействия", занимавшимися его делом и контактировавшими ранее с миграционной службой МВД, связаться ему не дали.

Поиски Исакова затрудняло то, что его знакомым не было известно, в каком из более чем 50-ти городов Подмосковья он живет. Детали его сентябрьского задержания и освобождения пока также не ясны.

В Лебапском велаяте Туркменистана, куда, по данным МВД, "вылетел" оппозиционер, создан карантинно-фильтрационный центр, где прибывших из-за границы проверяют не только на коронавирус, но и на бациллы инакомыслия, опасные для режима. Впрочем, отправить его могут и сразу в СИЗО.

Дело Исакова свидетельствует о том, что Москва ввела новые "правила игры" для туркменских просителей убежища в России. Ранее практика похищений и скрытых экстрадиций в отношении выходцев из Центральной Азии применялась лишь к гражданам Узбекистана и Таджикистана. Отныне российские власти распространили ее и на Туркменистан, с которым по линии спецслужб в последние годы не было слишком тесного сотрудничества. Это создает новую ситуацию, в которой заметно возрастает угроза выдачи и других туркменских беженцев.

Некоторые источники в Ашхабаде связывают согласованную между сторонами операцию по высылке Исакова с именем бывшего министра юстиции Бегмурата Мухамедова, недавно назначенного в МИД.

Выдача Исакова, вероятно, стала частью "большой игры" в отношениях двух стран. Накануне саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле, к которому Туркменистан решил присоединиться в качестве наблюдателя, Москва пытается убедить Ашхабад, что является более надежным союзником, чем Анкара. В Турции судебная власть является относительно независимой, поэтому никого из задержанных осенью туркменских оппозиционеров в итоге так и не удалось выслать на родину, все они освобождены. Но в России спецслужбы не сталкиваются с такого рода правовыми сложностями. Если закон мешает, его легко и безнаказанно обходят. Что и продемонстрировало дело Исакова, ставшего заложником геополитических игр Кремля.

Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека
Виталий Пономарев, Правозащитный Центр "Мемориал"

21 июля 2014 г. Министерство юстиции РФ включило Межрегиональную общественную организацию Правозащитный Центр "Мемориал" в "реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".

Источник - memohrc.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636563240
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