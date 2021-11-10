В Афганистане русские с китайцами не братья навек, - В.Скосырев

20:03 10.11.2021

Москва хочет опереться на Дели, а Пекин – на Исламабад

Владимир Скосырев



10.11.21

В столице Индии состоялась встреча по Афганистану с участием России, Ирана и пяти независимых стран, бывших союзных республик Центральной Азии. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что такие контакты по Афганистану и другим региональным вопросам нужно продолжать. То есть Москва однозначно поддержала инициативу Дели. Советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал пригласил также Пакистан и Китай, но безответно. Причем Пакистан назвал Индию спойлером, а не миротворцем, а китайский представитель "был занят". Это высветило расхождения между Москвой и Пекином.



Аджит Довал, открывая многосторонний диалог, выразил надежду на то, что он поможет усилить коллективную безопасность в регионе.



После дискуссии ее участники были приняты премьером Индии Нарендрой Моди. Как передала Washington Post, чиновники МИД Индии указали, что отказ Пакистана прислать своего представителя вызывает сожаление, но не удивление. Тут нашел отражение традиционный подход Пакистана, который считает Афганистан своим протекторатом. Извечные соперники – Индия и Пакистан стремились превратить Афганистан в сферу своего влияния. А после отступления американцев индийские лидеры стали опасаться, что приход к власти "Талибана" (запрещен в РФ) подхлестнет мятеж в Кашмире, где активны пропакистанские боевики.



Отношения Индии с Афганистаном находятся в подвешенном состоянии. У Индии нет посольства в Кабуле – весь штат был эвакуирован накануне хаотичного ухода США. А ведь среди региональных держав Индия предоставляла раньше самую большую по размеру помощь Афганистану. Стоит отметить, что по крайней мере официально новые власти Кабула, которых на диалог в Дели не пригласили, дали позитивную оценку встрече.



О том, насколько суровая схватка за влияние на Афганистан завязалась между Дели и Исламабадом, говорит то, что на следующий день после конференции в Индии в Пакистане открывается встреча в формате "тройка плюс", где будут присутствовать посланцы РФ, КНР, США, а также министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки. Россию, по сведениям индийского журнала Print, будет представлять спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов, Китай – спецпредставитель Юэ Сяоун, США – заместитель помощника госсекретаря по Афганистану Томас Уэст. Он сменил на этом посту Залмая Халилзада.



Как видим, Россия присутствует на обоих форумах, а Китай встречу в Индии демонстративно проигнорировал. Подоплеку курса Пекина раскрыл прессе Чжао Ганчэн, директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований в Институте международных исследований Шанхая. Во-первых, нужно учесть, что у Китая с Индией противоречия на границе. Во-вторых, Индия нереалистично хочет доминировать в регионе.



Обоснованны претензии КНР к соседу или нет, ясно, что Россия не хочет поддерживать ни одну из сторон. Как это отражается на взаимодействии двух держав на афганском направлении? В беседе с "НГ" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов отметил: "Противоречия между Китаем и Индией очень серьезны. Для Индии это вопрос безопасности в регионе в целом. А Китай считает, что урегулировать ситуацию можно только двумя способами – совместно России и Китаю, а с другой стороны, через Шанхайскую организацию сотрудничества. Тут позиции Москвы и Пекина совпадают. То есть Индия, как и Пакистан, должна участвовать в обсуждении в рамках ШОС. Россия и Китай жестко настаивают на этой позиции потому, что обсуждение в рамках разных коалиций, попытки отдельных стран продиктовать свои решения позволят талибам воспользоваться разногласиями и выбивать себе какие-то льготы. У России и Индии тут противоречий нет. А Китай в принципе не хочет, чтобы Индия участвовала в этом процессе как отдельный игрок".



Но Элизабет Уишник, профессор университета Montclair (США), утверждает, что сразу после захвата власти талибами Россию и Китай, как казалось, объединяли общие интересы. Об этом свидетельствовали параллельные военные учения с партнерами в Центральной Азии. Но долгосрочные цели двух держав в Азии не идентичны. Китай хочет объединить эти страны экономически под флагом Нового Шелкового пути, а Россия хочет сохранить роль основного гаранта безопасности и продолжать тесное взаимодействие с Индией. Это мешает России и Китаю работать как тандем по Афганистану.