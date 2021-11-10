 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.11.2021
20:37  Натиск мигрантов на польскую границу: за ним стоят Путин и Эрдоган, - Bild
20:34  Назад для будущего: зачем в Китае принимают "историческую резолюцию", - Н.Портякова
20:31  Центральная Азия опять поворачивается к Москве. Ч. 1, - Л.Кеннеди, Н.Саузерн
20:27  Девочки, не верьте пропаганде. Феминизм - это гендерный национализм, - Д.Ольшанский
20:03  В Афганистане русские с китайцами не братья навек, - В.Скосырев
19:54  Новые "правила игры" для туркменских беженцев в России
19:49  КырОлигарх Абдыкеримов объявил кастинг женихов для своей старшей дочери (ее фото)

13:05  Чем отличается положение Казахстана перед Голодомором 30-х годов от нынешнего положения Афганистана? - Н.Нуртазина
12:02  Майнеры размотали в Казахстане все электричество, - Л.Тастанова
12:00  Росли два баобаба... О Казпрезидентской власти на текущем этапе, - Д.Ашимбаев
11:57  Миннацэкономики Казахстана - это зловредная секта.., - А.Бектенова
11:05  Переживет ли Британия зиму? Вакцинация от COVID становится обязательной, - Джейн Спай
10:09  Американские генералы не готовы воевать с Китаем, - Н.Бобкин
10:03  Таджикская милиция - карательный или защищающий орган? - Хурсанд Хуррамов
10:01  США забрали себе спрятавшихся в Таджикистане афганских летчиков
09:26  SOS! Детские больницы Кыргызстана переполнены
09:23  Партизаны не сдаются! Две "большие группы мигрантов" хитрым маневром прорвались в Польшу
09:15  Выбор из более чем двух зол: белорусско-миграционный капкан для Польши, - В.Трухачев
09:08  Миллеровский "Газпром" максимально открыл газ-вентиль в Украину. Бандерня мерзнет
08:30  Как России решать/решить проблему этнической преступности, - "Взгляд"
08:06  Судьба Запада находится в руках "инкубаторной" элиты, - Ирина Алкснис
06:18  Певица Ротару закрыла свой отель в Ялте и ждет возвращения Крыма Украине
00:55  Ректора Ошского универа Кожобекова уволили за принуждение студентов к голосованию
00:54  Бунтарь-обжорка Саакашвили из тюрьмы дирижирует революцией, - Ю.Рокс
00:37  Анкара подогревает тюркский сепаратизм в России, - "СП"
00:15  Американский "Музей Холокоста" обвинил Китай в геноциде уйгуров
00:06  Мафия педофилов. Кто прикрывает "ералашников"? - "КП"
00:04  Шпрехенфюрер разгулялся по Украине. Катится волна оголтелой дерусификации, - Св.Князев
Вторник, 09.11.2021
21:29  Скончался Кажахмет Балахметов - экс-министр просвещения КазССР
18:41  ВОЗ как наднациональная структура управления? - В.Катасонов
18:39  В казахстанском Туркестане заложена новая гигантския мечеть-медресе "Хилует". Вместо 3-х снесенных ранее
17:22  Зима совсем не будет? КырПрез Жапаров разъяснил кыргызам почему в стране нет угля и электричества
16:34  Афган-партизаны сколачивают свой "Фронт" и обещают талибам несладкую жизнь
16:24  Защитит ли китайская база Таджикистан? - В.Скосырев
16:17  Энергетический кризис в Китае грозит усугублением глобального дефицита, - "Къ"
15:44  "Дети Поволжья". Госсубсидии на квартиры чиновникам похожи на взятку, - "СП"
15:06  Между каторгой и славой. Как Федор Достоевский нес военную службу в Семипалатинске
14:59  Почему Брежнев не передал власть Щербицкому? (тайны истории)
14:58  Миллион просмотров за ночь. Как сестры из Кыргызстана стали популярными в TikTok
14:51  Ситуация на белорусско-польской границе: Против людей выставили бронетехнику
14:46  Начало многополярной демократии. Трехполярный мир создан, - А.Дугин
13:17  Сотрудники Комитета транспорта Казахстана создали ОПГ
12:56  Эффективности ради. В КазАгентстве по делам госслужбы насоздавали 13 департаментов
12:05  Айгуль Жапарова (жена Жапар-хана) - не финансирует партию.., - опровергает Султанбаев
11:50  Поддай газку: переход Таджикистана на самообеспечение ГСМ - миф или реальность
11:46  В Киргизии продолжают тиранить таджикских студентов
11:41  КырПрез Жапаров обнаружил саботаж в "Кыргызкомуре"
11:05  Главный муфтий Казахстана - агент сопредельной страны? - А.Сабдалин
10:58  Братские народы... Россия и Казахстан: сотрудничество без границ, - МИД РФ Лавров (образцовая чушь)
09:33  Ахмад Масуд уговаривает Рахмона напасть на талибов
09:27  Это будет "ад на земле". Катастрофический голод накрывает Афганистан, - Д.Бизли
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
В Афганистане русские с китайцами не братья навек, - В.Скосырев
20:03 10.11.2021

Москва хочет опереться на Дели, а Пекин – на Исламабад
Владимир Скосырев

10.11.21
В столице Индии состоялась встреча по Афганистану с участием России, Ирана и пяти независимых стран, бывших союзных республик Центральной Азии. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что такие контакты по Афганистану и другим региональным вопросам нужно продолжать. То есть Москва однозначно поддержала инициативу Дели. Советник по нацбезопасности Индии Аджит Довал пригласил также Пакистан и Китай, но безответно. Причем Пакистан назвал Индию спойлером, а не миротворцем, а китайский представитель "был занят". Это высветило расхождения между Москвой и Пекином.

Аджит Довал, открывая многосторонний диалог, выразил надежду на то, что он поможет усилить коллективную безопасность в регионе.

После дискуссии ее участники были приняты премьером Индии Нарендрой Моди. Как передала Washington Post, чиновники МИД Индии указали, что отказ Пакистана прислать своего представителя вызывает сожаление, но не удивление. Тут нашел отражение традиционный подход Пакистана, который считает Афганистан своим протекторатом. Извечные соперники – Индия и Пакистан стремились превратить Афганистан в сферу своего влияния. А после отступления американцев индийские лидеры стали опасаться, что приход к власти "Талибана" (запрещен в РФ) подхлестнет мятеж в Кашмире, где активны пропакистанские боевики.

Отношения Индии с Афганистаном находятся в подвешенном состоянии. У Индии нет посольства в Кабуле – весь штат был эвакуирован накануне хаотичного ухода США. А ведь среди региональных держав Индия предоставляла раньше самую большую по размеру помощь Афганистану. Стоит отметить, что по крайней мере официально новые власти Кабула, которых на диалог в Дели не пригласили, дали позитивную оценку встрече.

О том, насколько суровая схватка за влияние на Афганистан завязалась между Дели и Исламабадом, говорит то, что на следующий день после конференции в Индии в Пакистане открывается встреча в формате "тройка плюс", где будут присутствовать посланцы РФ, КНР, США, а также министр иностранных дел временного правительства Афганистана Амир Хан Муттаки. Россию, по сведениям индийского журнала Print, будет представлять спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов, Китай – спецпредставитель Юэ Сяоун, США – заместитель помощника госсекретаря по Афганистану Томас Уэст. Он сменил на этом посту Залмая Халилзада.

Как видим, Россия присутствует на обоих форумах, а Китай встречу в Индии демонстративно проигнорировал. Подоплеку курса Пекина раскрыл прессе Чжао Ганчэн, директор Центра азиатско-тихоокеанских исследований в Институте международных исследований Шанхая. Во-первых, нужно учесть, что у Китая с Индией противоречия на границе. Во-вторых, Индия нереалистично хочет доминировать в регионе.

Обоснованны претензии КНР к соседу или нет, ясно, что Россия не хочет поддерживать ни одну из сторон. Как это отражается на взаимодействии двух держав на афганском направлении? В беседе с "НГ" директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов отметил: "Противоречия между Китаем и Индией очень серьезны. Для Индии это вопрос безопасности в регионе в целом. А Китай считает, что урегулировать ситуацию можно только двумя способами – совместно России и Китаю, а с другой стороны, через Шанхайскую организацию сотрудничества. Тут позиции Москвы и Пекина совпадают. То есть Индия, как и Пакистан, должна участвовать в обсуждении в рамках ШОС. Россия и Китай жестко настаивают на этой позиции потому, что обсуждение в рамках разных коалиций, попытки отдельных стран продиктовать свои решения позволят талибам воспользоваться разногласиями и выбивать себе какие-то льготы. У России и Индии тут противоречий нет. А Китай в принципе не хочет, чтобы Индия участвовала в этом процессе как отдельный игрок".

Но Элизабет Уишник, профессор университета Montclair (США), утверждает, что сразу после захвата власти талибами Россию и Китай, как казалось, объединяли общие интересы. Об этом свидетельствовали параллельные военные учения с партнерами в Центральной Азии. Но долгосрочные цели двух держав в Азии не идентичны. Китай хочет объединить эти страны экономически под флагом Нового Шелкового пути, а Россия хочет сохранить роль основного гаранта безопасности и продолжать тесное взаимодействие с Индией. Это мешает России и Китаю работать как тандем по Афганистану.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1636563780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Инвестштаб рассмотрел ход реализации проектов в сферах возобновляемой энергетики и здравоохранения
- Министерство нацэкономики – первые в очереди на критику
- Законопроект о перераспределении полномочий госорганов направлен на рассмотрение Сената во втором чтении
- После депутатского запроса фракции "Ак жол" будет пересмотрен порядок исчисления транспортного налога на малый коммерческий транспорт
- Министры обороны Казахстана и России утвердили новую программу стратегического партнерства
- Россия и Казахстан: сотрудничество без границ
- Глава МИИР РК отчитался о деятельности ведомства перед Общественным советом
- О текущей ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа
- Выявлено более 260 тысяч фиктивных диагностических карт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  