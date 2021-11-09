Назад для будущего: зачем в Китае принимают "историческую резолюцию", - Н.Портякова

20:34 10.11.2021

И как документ связан с перспективами Си Цзиньпина



Наталия Портякова



В заключительный день пленума ЦК Компартии Китая, 11 ноября, избранные представители политической и военной элиты страны должны одобрить выдвинутую лидером КНР Си Цзиньпином "историческую резолюцию". Это третий документ такого рода за все сто лет существования главной политической силы Поднебесной. Обновленная концепция развития партии обещает не только обозреть ключевые события в истории Китая в более позитивном свете, но и закрепить роль председателя Си в качестве бесспорного лидера в решении масштабных задач, стоящих перед государством. Это, как считают опрошенные "Известиями" эксперты, призвано укрепить личный авторитет нынешнего руководителя в преддверии важнейшего партийного съезда будущего года. На нем, как ожидается, Си будет переизбран на третий пятилетний срок.



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"Историческая резолюция", которую примут в завершающий день шестого пленума ЦК Компартии Китая 19-го созыва, станет, по сути, символическим подведением итогов 100-летнего существования главной политической силы республики.



До нынешнего момента документы такого рода в КНР принимались всего дважды: первую "историческую резолюцию" в 1945 году выдвинул еще до своего прихода к власти Мао Цзэдун, во второй раз масштабный обзор истории КПК проводил в 1981 году Дэн Сяопин. Оба раза появление столь редкого жанра политической документации приходилось на поворотные моменты в развитии страны, давая лидерам шанс по-своему интерпретировать ключевые события в истории и политику своих предшественников.



Например, в резолюции Мао был устроен разбор ошибочных шагов его политических противников в первые десятилетия существования КПК, обосновывавших последующий период устроенных им партийных чисток. Дэн Сяопин же использовал свою резолюцию не только для обоснования своей смелой экономической программы, но и для беспрецедентной критики последних лет правления Мао Цзэдуна и его "культурной революции". Си Цзиньпин в отличие от предшественников сконцентрируется не на спорных моментах партийной истории, а на ее достижениях, свидетельствуют многочисленные утечки.



- Резолюция по истории партии должна обеспечить более позитивную ее версию, подчеркнуть успехи прошлого и преуменьшить или даже маргинализировать спорные события, такие как "большой скачок" или "культурная революция". Это должно обеспечить новую основу для рассмотрения прошлого, настоящего и будущего, основанную на гордости и уверенности в себе, - пояснил "Известиям" эксперт по современному Китаю из немецкого Университета Фрайбурга Даниэль Лиз.



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Это значит, что уже в скором будущем именно такая, облагороженная версия истории партии ляжет в основу китайских школьных учебников, фильмов и газетных публикаций и будет формировать общественное мнение внутри страны в ближайшие десятилетия.



Некоторые западные аналитики загодя отнеслись к готовящемуся документу не без доли критики. Например, бывший австралийский премьер Кевин Радд, говорящий по-китайски и не раз встречавшийся с товарищем Си лично, заявил, что его концепция истории создает "идеологическую основу, которая оправдывает все больший и больший уровень вмешательства партии в политику, экономику и внешнюю политику".



Однако, как пояснил "Известиям" эксперт по Китаю из Университета Чикаго Ян Дали, большого значения в повышении роли партии в жизни страны появление такого документа играть не будет, поскольку за последние годы руководство КПК государством и так было заметно укреплено.



- Но это действительно поможет Си Цзиньпину оставаться лидером Китая и после двух сроков, - резюмировал синолог. - И поскольку в этом году исполнилось 100 лет КПК, а Китай, по-видимому, действительно преуспел в развитии, Си пожелал укрепить свое лидерство таким историческим событием.



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Все последние годы нарратив о роли китайских лидеров разных поколений внутри КНР сводился к тому, что Мао объединил нацию и помог ей "встать на ноги" после столетия унижений со стороны иностранных держав, Дэн принес процветание после столетий нищеты, а Си сделал Китай сильным и ввел в новую эру национальной мощи (про роли лидеров третьего и четвертого поколений китайского руководства - Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао - при этом скромно умалчивается).



Придя к власти в 2012 году, Си Цзиньпин выдвинул две "столетние цели": сделать Китай "умеренно процветающим" во всех отношениях обществом к сотой годовщине основания КПК в 2021 году и превратить его в "великую современную социалистическую страну" к 2049 году, когда КНР отпразднует 100 лет со дня своего образования.



Первая цель уже была своевременно достигнута - под занавес прошлого года КНР торжественно объявила о полном искоренении бедности в стране. А вот масштаб второй глобальной цели, равно как и многих других стоящих перед Китаем задач, сподвиг руководство партии еще в 2018 году снять ограничения в два срока правления для председателя страны. Это дало Си возможность переизбраться вновь в 2023 году, а нынешняя "историческая резолюция", подчеркивающая его неоспоримое лидерство в решении социально-экономических проблем и вопросов национальной безопасности, - повысить авторитет нынешнего председателя в преддверии партийного съезда в конце следующего года. На нем и будет официально рассматриваться вопрос о продлении его полномочий.



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- Си, безусловно, еще должен преодолеть определенную внутрипартийную оппозицию, ведь долгое время ограничения по срокам и возрасту считались главным достижением КПК в решении проблемы преемственности. Нынешняя резолюция - еще одно средство легитимации выхода за рамки установленных норм для достижения будущих целей, - заметил Даниэль Лиз.



Примечательно, что информационное поле в Китае загодя подготовилось к "историчности" персоны нынешнего главы КНР. "Си Цзиньпин несомненно является ключевой фигурой в управлении ходом исторического развития", - написало в большой статье, предваряющей нынешний пленум, агентство "Синьхуа", охарактеризовав председателя Си как "человека с твердыми убеждениями и смелого в действиях, человека глубоких мыслей и чувств, человека, способного сохранять наследие и устремленного к инновациям, а также человека дальновидного и приверженного неустанной работе".



Схожий панегирик появился на днях и на страницах главной китайской газеты "Жэньминь жибао", отметившей, что решение объявить Си Цзиньпина "ядром" КПК в 2016 году и включение этого пункта в устав стали "благословением для партии, страны, народа и китайской нации".